FCW verteidigt sich zum wichtigen Sieg

Es war klar und wurde sofort deutlich, dass es auch jeder in der Mannschaft wusste: Wollte sich der FCW nach dem jüngsten Rückschlag in Schaffhausen halbwegs reelle Aussichten erhalten auf den Kampf um einen Spitzenplatz, so musste er dieses Heimspiel gewinnen – gegen Stade Lausanne-Ouchy, den bemerkenswerten Aufsteiger, der doch vor einer Woche die Grasshoppers gleich mit einem 1:4 nach Hause geschickt hatte. Dieses Tagesziel erreichte der FCW, knapp zwar und nach einigen heiklen Momenten. Aber er verdiente sich das auch, weil er vor allem – anders als noch in Schaffhausen – entschlossen und geschlossen verteidigte.

Eine Runde – nur drei Tore

Deshalb reichte ihm das eine Tor, das Luka Sliskovic schon in der 6. Minute schoss. Ungestraft blieb also die erneut mässige Chancenauswertung in einem Spiel, das auf sehr holprigem Geläuf und bei teils störend-starkem Wind keinen Genussfussball bot. Wie so oft in dieser Liga artete das Ganze in Arbeit aus, gegen einen Gegner, der sich in den ersten Monaten in der neuen Umgebung zu Recht den Ruf erworben hat, unangenehm bis «eklig» zu sein, jedenfalls nur schwer zu schlagen. Am Ende aber war der FCW mehr als nur der Sieger, er war auch einer der Profiteure einer Runde, in der nur drei Treffer fielen – neben dem Sliskovics jener des SC Kriens schon am Freitagabend gegen GC und gestern des Leaders Lausanne-Sport gegen Aarau. Nur drei Clubs verloren also keine Punkte, und so sieht der FCW den Barrageplatz jetzt wieder «lediglich» aus der Entfernung von fünf Punkten.

Im November hatten die Winterthurer das erste Heimspiel gegen SLO nach einem relativ frühen Führungstor Sliskovics, damals durch einen direkt verwerteten Freistoss, noch 1:2 verloren. Nach einer bis heute rätselhaft schwachen zweiten Halbzeit. Dass sich derlei nicht wiederholen dürfe, hatten die Winterthurer gestern offensichtlich im Hinterkopf. Das reichte dann zu einer Art des Verteidigens, die eben einwandfrei war; zu einer Einsatzbereitschaft der besseren Tage, allerdings nicht zu einer offensiven Effizienz, die der immerhin 3300 Zuschauer starken FCW-Gemeinde einen genussvollen Nachmittag beschert hätte. Zum einen waren im Spiel nach vorne manche Ungenauigkeiten nicht zu übersehen – genauso wie beim Gegner. Nicht nur FCW-Trainer Ralf Loose führte das (auch) aufs Terrain zurück. Am ärgerlichsten aber war, wie sich die Winterthurer mehrmals vor dem gegnerischen Tor gebärdeten.

Hart an der Abseitsgrenze

Das 1:0, das schliesslich reichte, war zum einen gut herausgespielt: mit einem öffnenden Steilpass Mario Bühlers und direkten Weitergaben von Roman Buess und Roberto Alves bis zu Sliskovic. Der kam alleine vor Goalie Joao Barocca zu stehen. Den überwand er mit einem Lob. Allerdings startete Sliskovic auf den Weg zu seinem immerhin zehnten Saisontor hart, ja sehr hart an der Abseitsgrenze. Aber damit hatte es sich auch schon, was erfolgreiche Arbeit vor des Gegners Tor betrifft. Klare bis «sichere» Chancen aufs beruhigende 2:0 hatten dann: Buess (27. Minute), der aus vier Metern drüber schoss; Bühler (48.), der nach einem Eckball aus kürzester Distanz das Tor nicht traf; wieder Buess (69.), der alleine vor Barocca zu schwach und unpräzis abschloss; und dann – das war dann eben der Fall des «sicheren» Tores – Callà (73.). Nach einem Querpass Sliskovics stand er völlig ungehindert sechs (in Zahlen: 6) Meter vor dem Tor – und schoss den kurz vor der Linie stehenden Verteidiger Lavdrim Hajrulahu an. «Unglaublich» – nur das entfuhr Callà zum Thema hinterher.

Allzweck-Verteidiger Lekaj

Klare Chancen dieses Zuschnitts hatte SLO kaum, aber grundsätzlich gefährlich waren die Lausanner immer wieder. Dem Ausgleich am nächsten kamen sie in der 83. Minute, als ihr Captain und Rechtsverteidiger Axel Danner nach einem Corner vom neben ihm stehenden Julian Roth nicht gestört wurde. Aus sieben Metern konnte der 28-jährige Deutsche schiessen. Er traf mit dem rechten Fuss die Latte. Er ist mit bald sieben Jahren beim Verein der Dienstälteste bei SLO, er hat den ganzen Aufstieg aus der 2. Liga inter mitgemacht, wie Trainer Andrea Binotto. Der setzte übrigens bei Halbzeit, zumindest nominell, ganz auf die Offensive. Er brachte für die beiden Aussenmänner im Mittelfeld, Mickael Perrier und Roland Ndongo, die offensiveren Juan-Manuel Parapar und Andreas Mutombo, dazu wenig später den 1,96 m grossen Debütanten Marko Maletic für Karim Gazzetta. Erfolg war SLO allerdings nicht beschieden. Die Neuen waren, etwas überraschend, kein wirklicher Gewinn.

Auch sie scheiterten an der wirklich aufopfernd verteidigenden FCW-Abwehr, die nun – gegen Maletic – auch noch der grösste Winterthurer, Remo Arnold, verstärkte. Zu Beginn hatte Loose wie erwartet Ousmane Doumbia wieder neben Arnold in die Doppelsechs gestellt; Julian Roth wurde ins Abwehrzentrum zurückgezogen, und die vakant gewordene Stelle des Rechtsverteidigers übernahm Granit Lekaj, gleichsam die defensive Allzweckwaffe des FCW. Ob «Sechser» wie im Herbst, Innenverteidiger wie zuletzt oder diesmal auf der rechten Flanke, was er in früheren Zeiten auch schon war – Lekaj spielte immer gut. Gestern war er mit seiner Sicherheit im Zweikampf, seine unspektakulären Ruhe am Ball wohl wieder der Beste. Man fragt sich mittlerweile, ob man ihn nicht zur Not auch mal ins Tor stellen könnte. Das Spiel nach vorne litt allerdings immer wieder darunter, dass der eine oder andere noch nicht in der Form der guten Tage ist, die Rückkehrer Alves und Arnold beispielsweise. Die meisten starken Szenen hatte, nicht nur wegen des Tores, Sliskovic.

Trainer «sehr zufrieden»

Trainer Loose war, gewiss auch aus Erleichterung, zufrieden mit der Darbietung unter nicht einfachen Bedingungen, «denn es war auf diesem Boden nicht einfach, nach vorne zu spielen». Eine «starke Leistung» sei das gewesen, «gegen einen guten Gegner», fügte er bei. Und: «Wichtig war die frühe Führung.» Oder: «Die Chancen zum 2:0 waren da, und natürlich hätte mich besonders gefreut, wenn es nach einem Standard gefallen wäre.» Am wichtigsten war natürlich, dass das Resultat stimmte und der FCW einen weiteren Abfall verhindern konnte.

Wie realistisch die Chancen werden können, doch noch um den Barrageplatz mitzuspielen, wird sich in den drei nächsten Spielen herausstellen – daheim gegen Lausanne, die klare Nummer 1, auswärts gegen Vaduz, die neue Nummer 2, und wieder daheim gegen GC, den «ewigen» Grossen. Dazwischen kommt am ersten März-Mittwoch der FC Bavois auf die Schützi. Danach soll der FCW, wie zuletzt vor drei Jahren, wieder Cup-Halbfinalist sein.

Das Tor von Sliskovic in der 6. Minute. (Video: SFL)