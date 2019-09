FCW-Nachwuchs erfüllt die Pflicht

Anders als bei schon mehreren Gelegenheiten in dieser Saison schafften es die jungen Winterthurer diesmal, einen spielerisch unterlegenen Gegner auch tatsächlich ziemlich diszipliniert zu kontrollieren und dann zu besiegen. Ein Ziel, das Trainer Murat Ural gerne erreicht hätte, verpasste die Mannschaft allerdings. Sie hielt die Null nicht. In der Nachspielzeit landete ein Weitschuss im Tor Alexis Rüeggs. Da stand es jedoch schon seit einer halben Stunde 3:0, die Punkte waren also vergeben. Das Ergebnis hätte früher deutlicher sein können. Gegen den ehemaligen FCW-Nachwuchsgoalie Silvano Kessler traf Sturmspitze Dimitri Volkart (20) zweimal. Er ist nun mit fünf Toren aus sechs Einsätzen einer der besten Skorer der Gruppe. Das 2:0 zwischendurch war ein Eigentor, als der Thalwiler Aljaz Kavcic etwas gar unbeholfen auf eine scharfe Hereingabe Adrian Ramas reagierte.

Mit Wild, Hamdiu und Saliji

Beim FCW erhielt Julian Roth seinen zweiten Einsatz nach zweijähriger Verletzungspause. Er war als Innenverteidiger defensiv nicht sonderlich gefordert, fiel aber mit präziser Angriffsauslösung auf – mit einer Ausnahme kurz vor dem Wechsel, der diesmal auf Minute 70 anberaumt war. Eine gewisse Solidität verliehen der Mannschaft aber auch die «Eins»-Kaderspieler Enrique Wild, Valon Hamdiu und Rijad Saliji. Pech hatte der Jüngste im Team. Adrian Gantenbein schied schon nach wenigen Minuten aus. Die Thalwiler verloren auch den zweiten Match unter ihrem neuen Trainer Sergio Dias, der vorher das «Zwei» Red Stars führte. Marco Bolli wurde vor gut zwei Wochen entlassen, mit einem Interimscoach gewann Thalwil dann gegen St. Gallens U21 gleich 5:0. Von solch unerwartetem Glanz war gegen die andere U21 in der Gruppe überhaupt nichts mehr zu sehen. Die ist nun immerhin Vierter, aber mit erst sechs Punkten Reserve auf den oberen Abstiegsrang.