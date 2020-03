Fast nichts ist normal auf der Schützi

Auf der Schützenwiese wurde gestern Nachmittag trainiert, als liefe im Schweizer Fussball alles normal. Es waren ja auch fast alle Kaderspieler dabei, selbst Gabriel Isik trainiert nach seiner Schulteroperation wenigstens teilweise wieder mit der Mannschaft. Nur Gezim Pepsi läuft alleine, denn noch behindert ihn seine Knöchelverletzung. Und Martin Liechti, der in den Planungen des Trainers Ralf Loose seit geraumer Zeit keine Rolle spielt, übt mit der U-21, aus disziplinarischen Gründen dorthin versetzt.

Einfaches wird kompliziert

Aber natürlich ist nichts normal. Denn im Laufe des Trainings kommt von der Liga-Sitzung in Bern die (erwartete) Kunde, es fielen nach dem Spiel in Vaduz, dem Cup-Viertelfinal von morgen Mittwoch gegen Bavois und dem auf Sonntag anberaumten Meisterschafts-Topspiel gegen GC einstweilen auch die Partien in Wil (15. März) und daheim gegen Aarau (20.) aus. Und gewiss nicht normal ist, dass es schon komplizierterer Verhandlungen bedarf, um auch nur ein erstes Freundschaftsspiel zu organisieren – wie heute vom FCW in Luzern. Natürlich ist sportlich auch erforderlich, dass die beiden kommenden Wochenenden mit Testmatches überbrückt werden können. Der FC Zürich und die Young Boys, so ist zu vernehmen, sind da wohl mögliche Gegner des FCW.

Lizenz Business as usual

Business as usual war dagegen, was der Verein bis gestern Montag auf administrativer Ebene erledigte. Es lief die Frist ab, die Lizenz für die Saison 2020/21 einzureichen. Wie angekündigt, beantragt der FC Winterthur nicht nur eine für die Challenge League, sondern auch für die Super League.

Das Budget für die Challenge League ist, mit 4,5 Millionen Franken, etwas höher als zuletzt – der Grund dafür sind die höheren Kosten für die Sicherheit und für die Unfallversicherung. Der Aufwand für die erste Mannschaft ist so hoch wie bisher. Klar ist, der FCW wird diese Lizenz wie üblich erhalten.

Auf rund 7,5 Millionen Franken beläuft sich das eingereichte Budget für die Super League – zur Challenge-League-Basis kommen noch rund drei Millionen Franken hinzu, die einem Aufsteiger an sicheren zusätzlichen Einnahmen zuflössen. Im vergangenen Jahr erhielt der FCW die erstmals seit geraumer Zeit beantragte Super-League-Lizenz in erster Instanz nicht, weil das Stadion nicht alle Anforderungen erfüllte. Mangels sportlichen Erfolgs wurde die Sache in zweiter Instanz dann auch nicht ausgereizt.

Diesbezüglich dürfte es auch in diesem Jahr – etwa wegen der Flutlichtanlagen – noch offene Fragen geben. Eine allerdings nicht mehr: Die Sirupkurve wird inzwischen von der Liga akzeptiert. Das wurde vereinbart, als sich FCW, Stadt und Liga zu Verhandlungen zum Thema Stadion auf der Schützenwiese trafen.