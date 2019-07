«Ferrari» Ibrahimovic glänzt mit Hattrick

Zlatan Ibrahimovic hat seine Fans schon mit unzähligen Traumtoren entzückt. Und auch im Herbst seiner Karriere sorgt der 37-Jährige immer wieder für Begeisterung. Dem Schweden in Diensten der LA Galaxy gelingt im Derby gegen den FC Los Angeles ein Hattrick gelungen. Er steuert gleich alle drei Treffer zum 3:2-Heimerfolg seines Teams bei.

In der 8. Minute ist der Stürmer um den Ausgleich besorgt, nachdem Galaxy bereits nach vier Minuten durch ein Eigentor in Rückstand geriet. Ibrahimovic hämmert den Ball von der Strafraumgrenze unhaltbar ins Netz. In der 56. Minute bringt der Goalgetter seine Mannschaft in Führung und in der 70. Minute erhöht er sogar noch. Besonders ist dabei, wie er trifft: zum 1:1 mit links, dann verwertet er eine Flanke per Kopf und zuletzt versenkt er mit rechts aus der Distanz.

Video: Ibrahimovics zweiter Streich

Der nächste Torerfolg: Der schwedische Stürmerstar trifft per Kopf zum 2:1 für LA Galaxy.

«Ich habe es gut gemacht heute, glaube ich», sagte Ibrahimovic nach seinem starken Auftritt gegenüber der «Los Angeles Times». Vor dem Derby hatte der elffache schwedische Spieler des Jahres und einst bestbezahlteste Spieler der Welt betont, dass er sich in der MLS «wie ein Ferrari unter lauter Fiats» fühle. Und dann stellte er mit seinem zweiten Hattrick in der nordamerikanischen Liga eindrücklich unter Beweis, wie gut sein Motor noch läuft.

Video: Der Hattrick ist vollbracht

Und er setzt noch einen drauf: Mit dem dritten Treffer macht Ibrahimovic den Derbysieg seines Teams perfekt.

Seine Reaktion auf seine Show liess nicht lange auf sich warten und fällt in typischer «Zlatan-Manier» aus:

