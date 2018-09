Fussballverband wird mit Cornflakes überschwemmt

Manchmal genügt ein prägnanter Satz. Das kann ein romantischer sein, ein poetischer, emotionaler, humorvoller, trauriger, absurder, fieser, sarkastischer. Oder einer, der einfach nicht so nett ist. Wie dieser: «Wenn das ein Schiri ist, weiss ich nicht, Digga, dann soll der Cornflakes zählen gehen.»

Es war Anfang Monat, als sich Jan Löhmannsröben in Rage redete. Der Profi des 1. FC Kaiserslautern wollte nach dem 1:1 gegen Zwickau nicht wahrhaben, dass der Unparteiische zuvor in der Nachspielzeit einen Handspenalty gegen ihn gepfiffen hatte, obwohl er zuerst den Ellbogen des Gegenspielers ins Gesicht bekommen hatte. Also sagte er noch andere deutliche Sätze wie: «Da platzt mit die Krawatte, ehrlich.» Oder: «Keine Ahnung, was sich der Schiri da gedacht hat. Ich hoffe, der kann eine Woche nicht pennen.» Oder: «Soll er erst mal Kreisliga pfeifen und die Augen aufmachen. Das ist ja ne absolute Frechheit!»

Das Interview ging innert Kürze viral, über 600’000-mal wurde es inzwischen auf Youtube angeschaut. Auch der Deutsche Fussball-Bund (DFB) befasste sich damit und leitete eine Ermittlung gegen den defensiven Mittelfeldspieler ein. Löhmannsröben veröffentlichte via Club eine Stellungnahme, in der es unter anderem hiess: «Ich habe meinen Frust mit meinen Worten wiedergegeben, so rede ich. Ich bin kein Typ, der sich vor der Kamera verstellt. Aber ich wollte zu keinem Zeitpunkt irgendjemanden beleidigen oder persönlich angreifen.»

Viel geredet und geschrieben wird gerade über #FCK-Profi Jan #Loehmannsroeben . Dieser hat sich nun wie folgt zur aktuellen Diskussion um sein Interview und seine Aussagen nach dem Spiel geäussert. #Betze pic.twitter.com/Un2YltWxG2 — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 3. September 2018

Zeichen gegen Überreglementierung

Dass der DFB-Kontrollausschuss einschritt, missfiel Peter Hammerschmidt. Der 32-jährige Lehrer ist FCK-Anhänger und lancierte eine kreative Protestaktion. Er rief dazu auf, dem DFB Cornflakes-Packungen zukommen zu lassen. «Wenn Emotionen im Fussball keinen Platz mehr haben dürfen, müssen wir Fans einschreiten», sagte er gegenüber der «Welt». Es sollte ein Zeichen gegen die «seit Jahren übertriebene Reglementierung» vonseiten des DFB sein.

Damit traf der Initiant einen Nerv. Fussballfans aus ganz Deutschland machten mit. Am Mittwoch standen über 700 Packungen, verteilt auf sieben Rollcontainer, vor der DFB-Zentrale in Frankfurt, später kamen weitere dazu. Der Verband nahm die Angelegenheit gelassen und verkündete über seinen Twitter-Kanal, man werde die Cerealien spenden.

Gebt ihr uns später dann mal Bescheid, wenn ihr mit dem Zählen fertig seid?;-) Schöne Sache mit der Spende, danke dafür.

Gruss vom Verein mit den kreativen Fans - das ist #Betze! — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 12. September 2018

Tags darauf publizierte der DFB das Resultat der Zählung und schrieb, dass 447 Schachteln definitiv gespendet werden können.

Rosita Frank, @Rote_Teufel-Edelfan, hat sich heute beim #DFB selbst überzeugt. Hier der Stand beim #cornflakeszaehlen: 447 Packungen, die definitiv gespendet werden können. 376 beschädigte Packungen, die noch geprüft werden müssen. Und leider 250 nicht verwendbare Pakete. #3Liga pic.twitter.com/sgJkk4a62i — 3. Liga (@DFB_3Liga) 13. September 2018

Das Urteil des Kontrollausschusses im Fall Löhmannsröben ist übrigens noch ausstehend. Vielleicht wäre die passende Strafe für den Drittliga-Fussballer ja diese: einen Tag lang Cornflakes zählen. Wobei eine Frage nach wie vor ungeklärt ist: Wie kam er überhaupt auf Cornflakes? (kai)