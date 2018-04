GC trennt sich von Yakin

Bereits wochenlang erschüttern interne Machtkämpfe und Ränkespiele den seit fünf Super-League-Runden sieglosen Grasshopper-Club. Nun steht dem Rekordmeister ein nächster Tiefpunkt bevor.

Bilder: Die Stationen von Murat Yakin

Die Zusammenarbeit mit Chefcoach Murat Yakin wird gemäss gut unterrichteten Quellen der Agentur SDA nach nur knapp acht Monaten enden. Wegen sportlicher Differenzen und mutmasslich auch vereinspolitischer Beweggründe erachtet die Clubführung eine Fortsetzung des gemeinsamen Wegs offenbar als unmöglich.

Grabenkämpfe beim Traditionsverein

Innerhalb der letzten Monate legten verschiedene Grabenkämpfe den Zürcher Verein richtiggehend lahm. Im sportlichen Sektor spitzte sich die Lage mit nur zwei Siegen seit dem Jahreswechsel zu, neben dem Rasen wurde Yakin intern und extern regelrecht destabilisiert.

Regelmässig drang Interna via mediale Kanäle an die Öffentlichkeit. Zwei Spieler, der inzwischen beim FC St. Gallen engagierte Isländer Runar Mar Sigurjonsson und der in die U21 verbannte Verteidiger Milan Vilotic, rechneten öffentlich mit Yakin ab.

Bilder: Frontalangriff eines Degradierten

Die GC-Entscheidungsträger nahmen Yakin während der Unruhen zu keinem Zeitpunkt in Schutz – im Gegenteil: Sie liessen ihn bei erster Gelegenheit fallen. (fal/sda)