Bereits wochenlang erschüttern interne Machtkämpfe und Ränkespiele den seit fünf Super-League-Runden sieglosen Grasshopper Club. Nun ist der Rekordmeister am nächsten Tiefpunkt angelangt.

GC beendet die Zusammenarbeit mit Chefcoach Murat Yakin und seinem Assistenten Hakan Yakin nach nur knapp acht Monaten. Dies teilte der Verein am Dienstagmorgen mit. In der Medienmitteilung begründet Präsident Stephan Anliker: «Wenn es nicht passt, dann ist es für alle Parteien besser, rasch eine Lösung zu finden. Am Ende zählen die Resultate und eine gute Atmosphäre in der Mannschaft.»

Interimistisch übernehmen Sportchef Mathias Walther, Assistent Patrick Schnarwiler und Konditionstrainer Timo Jankowski. Die Clubführung will sich in den kommenden Tagen mit der Nachfolge von Yakin befassen. Ein möglicher Kandidat wäre der frühere FCZ-Trainer Urs Meier. Der 56-Jährige ist aktuell beim Challenge-League-Club Rapperswil-Jona unter Vertrag, besitzt aber eine Ausstiegsklausel für die Super League – die Ablöse beträgt 150'000 Franken.

Grabenkämpfe im Verein

Innerhalb der letzten Monate legten verschiedene Grabenkämpfe den Zürcher Verein richtiggehend lahm. Im sportlichen Sektor spitzte sich die Lage mit nur zwei Siegen seit dem Jahreswechsel zu, neben dem Rasen wurde Yakin intern und extern regelrecht destabilisiert.

Regelmässig drangen Interna via mediale Kanäle an die Öffentlichkeit. Zwei Spieler, der inzwischen beim FC St. Gallen engagierte Isländer Runar Mar Sigurjonsson und der in die U-21 verbannte Verteidiger Milan Vilotic, rechneten öffentlich mit Yakin ab.

Die GC-Entscheidungsträger nahmen Yakin während der Unruhen zu keinem Zeitpunkt in Schutz – im Gegenteil: Sie liessen ihn bei erster Gelegenheit fallen.

