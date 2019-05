GC-Hooligan Stefan N. wurde erst im März verurteilt

Vor dem heutigen GC-Spiel in Bern

Fünf Tage nach dem Spielabbruch in Luzern spielen die Grasshoppers heute in Bern gegen YB. Obwohl der Abstieg bereits besiegelt ist, besteht die latente Gefahr, dass GC-Ultras auch im Stade de Suisse für Krawall sorgen könnten. Das Problem ist, dass von den 57 Fans, welche in Luzern den Spielabbruch erzwungen hatten, bislang nur 5 identifiziert wurden.



Die Swiss Football League (SFL) sorgte in einem unüblich schnellen Verfahren dafür, dass jene Chaoten bereits fürs heutige Spiel in Bern mit einem Stadionverbot belegt sind.



«Es werden sicher noch mehr dazukommen», sagt Philippe Guggisberg, SFL-Kommunikationschef. Die Dauer variiert laut SFL zwischen drei und fünf Jahren. Für die Umsetzung der Stadionverbote ist heute Gastgeber YB verantwortlich.



Die Eintrittskontrollen nehmen in der Regel Mitarbeitende der stadioneigenen Stewards vor. Ob YB fürs heutige Risikospiel auch die Polizei zur Unterstützung beizieht, will der Verein nicht verraten. Falls sich trotzdem eine Person mit Stadionverbot Zugang ins Stade de Suisse verschafft, droht eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs.



Philippe Guggisberg von der SFL hält das jedoch für ein eher unrealistisches Szenario.

Er weist auf zivile Polizisten aus der Stadt des Gastklubs hin, die jeweils vor dem Stadion ein Auge auf die Fans werfen und die Personen kennen, die mit einem Stadionverbot belegt sind.



Diese sogenannten polizeilichen Szenekenner sind auch der Fankurve bekannt. «Diese würden eine solche Aktion festhalten und die Anzeige auslösen», sagt er.

(mib)