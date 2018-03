Hochbetrieb in der Abstiegszone

Der FC Phönix Seen kann erhobenen Hauptes in die Rückrunde starten. Auf Platz 2 liegend, ist mit sieben Punkten Rückstand auf den bis anhin souveränen Leader Uster noch immer alles möglich. Dazu ist der Start eminent wichtig, vor allem am Samstag im Duell der Verfolger beim drittplatzierten FC Gossau.

Die Bilanz von Trainer Abramo D’Aversa nach der ersten Saisonhälfte fällt durchaus positiv aus. Das gesteckte Ziel, im vorderen Tabellendrittel mitzuspielen, wurde erreicht. Einziger Makel sind die vielen Strafpunkte, denn mit 63 an der Zahl liegt Phönix auch da an zweiter Position. Dies, obwohl D’Aversa vor Saisonbeginn klar mehr Disziplin gefordert hatte. Die mit wenigen Ausnahmen guten Leistungen der Hinrunde führten auch dazu, dass keine grossen Veränderungen am Kader vorgenommen werden mussten. Samel Murati schloss sich im Winter der zweiten Mannschaft von Phönix an. Von Herisau stiess auf die Rückrunde Hadjadj Malek dazu, der die Mannschaft verstärken soll. Da der Aufstieg immer noch im Bereich des Möglichen liegt, wird Phönix versuchen, den FC Uster unter Druck zu setzen. Als erster Verfolger steigen die Seemer in das Aufstiegsrennen, klarer Favorit bleibt jedoch weiterhin Uster.

Veltheims Zuversicht

Lange lag der SC Veltheim abgeschlagen auf dem letzten Platz, nachdem die ersten sechs Partien allesamt verloren worden waren. Die Mannschaft liess sich dadurch nicht beunruhigen, sondern arbeitete geduldig weiter. Es dauerte bis in den November, ehe sie endlich den Tritt fand. Die beiden Siege gegen die SV Schaffhausen und Wiesendangen zum Abschluss waren nicht nur für die Tabelle, sondern auch für die ­Moral enorm wichtig. Dadurch konnte der Abstand auf den rettenden 11. Rang (den derzeit Wiesendangen hält) auf zwei Punkte reduziert werden.

Um im Abstiegskampf weiterhin ein Wörtchen mitzureden, mussten im Winter einige Abgänge kompensiert werden. Jürgen Avanzini und Pascal Spänni entschieden sich dazu, ihre Laufbahnen zu beenden. Dennis Bagnato, Sinan Ulugöl und Fabrizio Borsani legen aufgrund von schulischen Weiterbildungen eine Pause ein. Umutcan Celebi kehrte nach einem halben Jahr beim FC Wil U-20 zurück, Vejsel Jakupov stiess vom FC Töss dazu und Pascal Okle nahm denselben Schritt vom FC Tössfeld vor. Ins Kader aufgenommen wurden zudem zwei eigene Junioren.

SCV-Trainer Richard Oswald ist guter Dinge: «Die Mannschaft weiss, was sie investieren muss, um den Klassenerhalt zu schaffen.» Das erste Spiel wird jedoch ein veritabler Härtetest, denn am Samstag ist Tabellenführer Uster zu Gast auf dem Flüeli.

Wiesendangens neue Spieler

Aufgrund diverser Absenzen (Militär, Verletzungen) und dreier Abgänge hat sich der FC Wiesendangen gleich mit sieben neuen Kräften verstärkt. Das Team verlassen haben Nicolas Thoma (neu FC Pfäffikon), Piero Quattrocchi (FC Brüttisellen) und Dominik Büchele (2. Mannschaft Wiesendangen). Vom Erstligisten FC Seuzach konnte mit Torhüter Ramon Frauenfelder ein Wiesendanger zurückgeholt werden. Von der Jugendabteilung des FC Winterthur kamen Philipp Crisafulli und Jasmin Sipkar. Die restlichen Neuen sind Naim Delijaj (vorher KF Dardania St. Gallen), Bruce Ess (FC Phönix Seen), Zahir Idrizi (FC Ibach) und Jeton Jakubi (FC Kosova). Der FC Wiesendangen steht nur einen Rang von einem Abstiegsplatz entfernt. «Wir wollen so rasch als möglich den Ligaerhalt sichern», meint Trainer Dogan Isik. Einen wichtigen Schritt dazu können die Wiesendanger gleich am Samstag im Auswärtsspiel gegen den Tabellennachbarn Bassersdorf machen.

Bassersdorfs Enttäuschung

Die Bassersdorfer sprechen unumwunden von einer missratenen Vorrunde. Nach dem letzten Spiel 2017 stand auf ihrer Homepage: «Eine enttäuschende Vorrunde mit zwei Cuphighlights (Taverne und FC Zürich) ging zu Ende.» Das Team von Trainer Marco Tanner belegt bei Halbzeit unter den 15 Teams den 10. Platz. Noch befinden sich auch die Bassersdorfer im grossen Abstiegsbereich der Gruppe 1, die Ende Saison gleich vier Mannschaften verlassen müssen.

Anfang Saison hatte man noch mit dem Aufstieg geliebäugelt. Von einer Aufholjagd spricht nun aber niemand. Tanner begründet: «Wir sind ja nur fünf Punkte vom Abstiegsplatz entfernt, da kann man keine grossen Töne spucken.» Der ehrgeizige Trainer steckt aber den Kopf nicht in den Sand. «Als Cupsieger wollen wir natürlich diesen Titel verteidigen und uns in der Meisterschaft verbessern.» Personell ist der Kader eher ein wenig stärker. Zwar fehlt Aggressivleader Gino Zambelli wegen eines Auslandaufenthaltes, dafür sind die langzeitverletzten Patrick Schmid und Marc Muff wieder dabei. (Der Landbote)