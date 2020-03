Im Halbfinal würde Basel warten – oder Lausanne

Eigentlich hätte am Mittwochabend auf der Schützenwiese ein Fussballfest stattfinden sollen. Das Drehbuch sah für Mittwoch die Cup Viertelfinalpartie zwischen dem FCW und dem FC Bavois aus der Promotion League vor sowie die Partie zwischen dem FC Luzern und dem BSC Young Boys. Für Donnerstag waren die anderen beiden Partien (FC Basel – FC Lausanne-Sport und FC Rapperswil-Jona – FC Sion) anberaumt. Daraus wurde bekanntlich nichts. Das Coronavirus machte einen Strich durch das Drehbuch.

Einzig das Fernsehen musste oder wollte an ihrem Drehbuch festhalten und so wurden am Donnerstagabend bereits die Halbfinalpartien ausgelost. Man wolle die grösstmögliche Planungssicherheit gewährleisten, heisst es von Verbandsseite. In der Sendung «Sport Aktuell» zog «Losfee» Benjamin Huggel folgende Partien:

FC Winterthur/FC Bavois – FC Basel/FC Lausanne-Sport

FC Luzern/BSC Young Boys – FC Rapperswil-Jona/FC Sion

Der FCW hätte also schon wieder Heimrecht. Es winkt den Winterthurern ein Duell mit dem FC Basel. Wenn sich denn ein Drehbuch finden lässt, an welches sich auch das Virus hält. (gvb)