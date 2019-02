Kein Match, aber ein erstes Tor

Als FCW-Trainer Ralf Loose am Samstagnachmittag zum Abschlusstraining für den Rückrundenstart gegen den FC Rapperswil-Jona bat, deutete nichts darauf hin, der Match könne ausfallen. Den Wetterbericht ausgenommen, der allerdings kündigte für die Nacht Schneefall an.

Am Samstag also konnten die Winterthurer sogar auf dem Naturrasen hinter der Tribüne üben. Der Hauptplatz sah, zumal für die Jahreszeit, makellos aus. Und Loose hatte im Kopf, wie er gegen Rapperswil beginnen würde – offenbar noch ohne Ousmane Doumbia, dessen Vorbereitung durch einen Malaria-Anfall beeinträchtigte wurde, der in der vergangenen Woche aber immer besser in Form gekommen war. Erschienen war auch eine Abordnung von Fans, die den Spielern auf an die Platzabschrankung gehängten Transparenten kundtaten, was aus ihrer Sicht nur das Ziel des Frühjahrs sein kann. Nichts weniger als der Aufstieg.

Absage rasch entschieden

Über Nacht dann war der angekündigte Schnee gefallen, wenn auch nicht sehr viel. Die Fan-Transparente lagen durchnässt am Boden. Der Hauptplatz war nun zwar weiss. Aber er war eher überzuckert als wirklich hochwinterlich bedeckt, als Super-League-Assistent Bekim Zogaj nach zehn Uhr zur Inspektion erschien. Zogaj, dessen Super-League-Spiel in Lugano am Vorabend ausgefallen war, brauchte dann nicht lange, um eine Absage zu verfügen. Der Schnee blieb bei den Test so am Ball kleben, dass es offenbar schwierig bis falsch war, von regulären Bedingungen zu sprechen. Nachmittags um drei, als gemäss Plan hätte angepfiffen werden sollen, gewann man nicht den Eindruck, es sei unmöglich zu spielen. Aber man konnte sagen, es wäre eine Zwängerei gewesen, ohne dass zu Beginn der Rückrunde schon Termindruck bestanden hätte. Auf jeden Fall wäre der Platz längerfristig stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Winterthurer Fussballer waren zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon geraume Zeit daran, sich mit einem Training auf Trab zu halten. Sie taten es auf dem Kunstrasen und im starken Schneetreiben. So gesehen konnte man sich mit der Verschiebung abfinden, das Zuschauen wäre unangenehm gewesen, mancher wäre wohl daheim geblieben. «Schade, wir wären bereit gewesen», übermittelte der Rapperswiler Trainer Urs Meier. Er und seine Fussballer, zumindest die Interessierten unter ihnen, konnten sich dem Eishockey-Cupfinal ihrer Lakers im heimischen Lido widmen. Schon vor einem Jahr war das erste Rückrundenspiel des FCRJ nach Winterthur anberaumt gewesen und mit dem Eishockey-Final der Lakers gegen den EV Zug zusammengefallen. Damals fuhren die Fussballer mit einem 1:1 von der Schützi zur Siegesfeier der Hockeyaner, gestern hiess der Cupsieger Zug.

Auf dem Kunstrasen der Schützenwiese trainierten derweil 22 Feldspieler und zwei Torhüter. Über dreimal 20 Minuten liess Loose einen internen Testmatch spielen, zwei Fussballer liefen rund ums Feld. Es spielten – so durfte man schliessen – jene elf, die gegen «Rappi» begonnen hätten, gegen die andern. In den beiden Pausen gabs vereinzelte Wechsel. Es siegte schliesslich die «erste» Elf 2:1, obwohl Skorer Taulant Seferi einen Elfmeter an den Pfosten setzte. Für die «zweite» stürmte Mark Lepik, der Neue aus Estland, der tags zuvor via Kopenhagen eingeflogen war.

Erster 2000er im FCW-Kader

Er kannte das Gelände natürlich, denn im Spätherbst hat er ein paar Tage mit dem FCW trainiert, vor zehn Tagen spielte er mit seinem Verein Flora Tallinn die letzten 20 Minuten eines Testmatchs, der 2:2 endete. Jetzt hat er einen Leihvertrag bis Sommer 2020 unterschrieben und ist, mit 18 Jahren, der erste Fussballer im Eins-Kader des FCW mit einem 2000er Jahrgang. 1,83 m gross ist er, physische Voraussetzungen bringt er also mit. Er steht natürlich am Anfang seiner Entwicklung, aber eines lässt sich sagen: Spielt er, ist er torgefährlich, auch mit Kopf.

Anfang 2017 kam er aus Saku, einem Städtchen unweit Tallinns, zu Flora in die Hauptstadt. Sechzehneinhalb Jahre alt war er, als er im März 2017 in der «Premium Liiga» debütierte. Nach 77 Minuten wurde er gegen Pärvu eingewechselt, in der 93. schoss er sein erstes Tor. Bis zu seinem Abgang wurden es in 36 Ligaspielen immerhin 13 Tore, in insgesamt 45 Pflichtmatches 21. Er spielte bisher auch in jeder Nachwuchs-Nationalmannschaft Estlands. Nächste Stufe wäre die U-21, übernächste das A-Team.

Das Training gestern übrigens hat er mit seinem ersten Tor auf der Schützenwiese beendet. Es war kurz vor Schluss das 1:2 für die «Gelben» gegen die «Roten». Von den «Gelben» des FCW zu den «Roten», der ersten Garnitur, aufzusteigen – das wird nun sein Ziel sein. Zuerst mal muss er es aber ins 18er Kader für ein Meisterschaftsspiel schaffen. Am Samstag fährt der FCW nach Kriens. Auch die Luzerner konnten am Wochenende nicht spielen. Aber in ihrem Stadion liegt ein Kunstrasen. Also steht dem zweiten Anlauf ins Frühjahr nichts entgegen. Wann das Spiel des FCW gegen Rapperswil nachgeholt wird, ist noch offen.

(Der Landbote)