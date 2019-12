Kein Spitzenteam – wenigstens im Moment

Eine grosse rhetorische Abrechnung von Trainer oder Sportchef, gleichsam eine Gardinenpredigt, gabs beim FCW nicht – am Montag, dem Tag nach dem 1:2 gegen Stade Lausanne-Ouchy, das der FCW-Gemeinde doch ziemlich aufs Gemüt schlug. Gestern war, wie der längerfristige Plan vorsah, trainingsfrei. Heute beginnt die Vorbereitung aufs letzte Spiel des Jahres, den Match in Wil, der als letzter Eindruck und – vor allem – mit seinem Resultat die Vorrundenbilanz nicht unmassgeblich beeinflussen wird.

Geblieben ist der Eindruck von einer Leistung des FCW gegen SLO, die selten schwach war; sicher die klar schwächste seit dem Amtsantritt des Trainers Ralf Loose im Sommer 2018. Das galt individuell wie kollektiv, selbst für den Trainer, der mit seinen (späten) Wechseln unglücklich agierte. Er verpasste so die Gelegenheit, positiven Einfluss wenigstens zu suchen. Kein Wort fiel zu diesem Anlass so oft wie «unerklärlich».

Von «dreckigen» Siegen und «billigen» Toren

Was aber ist festzustellen mit ein paar Tagen Distanz? Beispielsweise dies: Der FCW hat in zwei Heimspielen hintereinander gegen Aussenseiter die Chance verpasst, sich aussichtsreich vorne festzusetzen. Das 0:2 gegen Kriens war das Ende einer Serie von acht Pflichtspielen ohne Niederlage, als man doch guten Gewissens an Konstanz auf gehobenem Niveau zu glauben begonnen hatte. Und aufs – gute – 2:2 in Aarau folgte nun das 1:2 gegen SLO, zweifellos noch eine Steigerung zum Fehltritt gegen Kriens. Binnen kürzester Zeit wuchs so der Rückstand auf GC auf dem Barrageplatz von einem auf neun Punkte an. Also sieht die jüngste Serie so aus: fünf Spiele – kein Sieg.

«Man kann danach einfach feststellen», sagt Leiter Sport Oliver Kaiser, wie gewohnt realistisch: «Wir sind im Moment kein Spitzenteam.» Den FCW als eines zu sehen, durfte man bis vor kurzem gute Gründe nennen. Er bringt es eben auch weniger als etwa die spielerisch kaum je überzeugenden Grasshoppers fertig, enge Spiele mit «dreckigen» Siegen zu beenden – oder wenigstens nicht zu verlieren. So gewannen die Zürcher zuletzt auswärts gegen SLO und Chiasso je 1:0, beide Male auch wegen eines Torhüterfehlers. Aber GC schiesst eben immer wieder auch «billige Tore», wie sie Kaiser nennt – Treffer nach Standardsituationen. Die wiederum sind beim FCW sehr rar, obwohl sie sehr häufig trainiert werden. Im Heimspiel gegen Schaffhausen nutzte Roman Buess einen Freistoss Luka Sliskovics zum 1:1; gegen SLO lupfte Sliskovic einen Freistoss über die Mauer zum 1:0 ins Tor. Dazu kamen drei Elfmeter, allesamt früh in der Saison, die Sliskovic nutzte.

Mit seinen Serien – mal positiv, mal negativ – ist der FCW längst nicht alleine. Die meisten andern Teams zeigen so einen Mangel an Konstanz. Der FC Vaduz war nach sechs sieglosen Spielen mit nur zwei Punkten Neunter; jetzt ist er nach vier Siegen und zwei Unentschieden Dritter. Oder der FC Wil: Vier Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage hoben ihn auf Platz 2, mit nur einem Punkt aus den letzten fünf Spielen ist er noch Fünfter. Oder der FC Schaffhausen: Er rutschte mit nur zwei Unentschieden aus sieben Spielen auf Platz 8 ab. Und Chiasso verlor siebenmal, holte aus drei Spielen sieben Punkte und verlor wieder zweimal.

Zu «locker» oder doch zu «verkrampft»?

Beim FCW muss man sich aber auch fragen, warum er gegen Kriens und Stade Lausanne-Ouchy die Chance nicht nutzte, sich vorne festzusetzen. War es die Mentalität? War die Mannschaft gleichsam zu «locker», weil ihrer Sache zu sicher? Oder verkrampfte sie unter dem Erwartungsdruck? Das fragt sich etwa Kaiser. Es ist schwer zu sagen von einer Mannschaft, die gewiss eine gute Hierarchie hat mit Führungsspielern wie Davide Callà, Sead Hajrovic oder Roman Buess. Klar wirkt allerdings, dass die Breite des Kaders nicht die eines Spitzenteams ist. Bei keinem andern Club scheinen Absenzen so sichtbare Lücken zu reissen wie beim FCW.

Für eine grundsätzlich gute Mentalität spricht wiederum dies: Nach Niederlagen bringt keiner Ausreden, die Spieler sind selbstkritisch – auch gegen SLO war beispielsweise der (schwache) Schiedsrichter kein Thema. Und noch stets war der FCW zu einer Reaktion fähig. Nach bisher jeder Niederlage hat er den nächsten Match gewonnen oder – wie zuletzt in Aarau – wenigstens unentschieden gespielt.

«Einfach eine Reaktion zeigen» – das wird also auch im Wiler Bergholz das (simple) Thema sein. Trainer Loose muss sich dazu einiges überlegen. Klar ist: Hajrovic kehrt ins Abwehrzentrum zurück, dafür fehlen gesperrt «Sechser» Granit Lekaj und Sturmspitze Roman Buess. Offen sind also ein Platz im defensiven Mittelfeld und der des «Zehners», wenn Sliskovic für Buess in die Spitze rückt. Loose hat etwa zu beantworten, ob er Gjelbrim Taipi wieder mal eine Chance gibt, auf der «Sechs» oder der «Zehn». In den letzten elf Pflichtspielen stand Taipi nur zweimal in der Startelf, zweimal wurde er kurz vor Schluss eingewechselt, siebenmal schaute er nur zu – wie gegen SLO. Aber gerade da hätte man von seiner Einwechslung einen Gewinn erwarten können.

Der blieb aus, und der FCW verlor erstmals in dieser Saison sogar einen Match, in dem er das 1:0 geschossen hatte.