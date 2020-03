Keine Zuschauer, aber ein Tor

Der Winterthurer Trainer Ralf Loose lobte seine Mannschaft für eine «in der ersten wie der zweiten Halbzeit gute Leistung». Sie habe sich auch ausreichend Chancen herausgespielt, «aber selbst zwei hundertprozentige Chancen nicht genutzt» und dann in der Endphase ein «zu einfaches Gegentor» zugelassen.

Loose setzte in Abwesenheit der verletzten Gezim Pepsi und Gabriel Isik 21 Mann ein. Als einziger spielte der von einer Verletzung genesene Linksverteidiger Enrique Wild 90 Minuten. Der «Wertmutstropfen», wie sich Loose ausdrückte, sei gewesen, dass Verteidiger Julian Roth nach seinem Einsatz in der zweiten Halbzeit über Kniebeschwerden klagte. Man erinnert sich: Roth (22) ist der junge Mann, der in diesem Frühjahr nach über 2-jähriger Pause wegen schwerer Knieprobleme sein Comeback in der Challenge League gab.

Kein Handshake

Natürlich fand das Spiel unter Ausschluss jeglicher Öffentlichkeit statt. Selbst die Mitglieder des Staffs der beiden Teams mussten eine Unterschrift leisten, tatsächlich dazuzugehören… Dem Schiedsrichter waren Weisungen mitgegeben worden, dass – beispielsweise – vor dem Match auf den üblichen Handschlag verzichtet werde. Die Anreise in einem überfüllten Zug wäre dem FCW allerdings nicht untersagt gewesen…

Wie sich der Freundschaftsbetrieb in den nächsten Tagen normalisieren wird, muss sich zeigen. Der FCW wollte am Samstag beim FC Zürich spielen, der aber sagte gestern den vereinbarten Termin ab (und tritt nun offenbar in Luzern an). Gegen wen die Winterthurer jetzt spielen, ist also noch offen. Als klar gilt, dass sie am übernächsten Wochenende nach Bern zu den Young Boys fahren. Ob mit oder ohne Handshake in Aussicht…