Manchester City weiter auf Meisterkurs

Manchester City bleibt auf Meisterkurs und liegt wieder einen Punkt vor Liverpool. Das Team von Pep Guardiola gewann das Derby im Old Trafford gegen die United dank Toren von Bernardo Silva (54.) und Leroy Sané (66.) 2:0. Dank des Sieges liegt die Titelverteidigung für City in den eigenen Händen. Liverpool muss in den letzten drei Runden auf einen Ausrutscher des Kontrahenten hoffen, wenn es seinen ersten Meistertitel seit 29 Jahren - und den ersten in der Premier League - gewinnen will.

Starke 2. Halbzeit von City

Manchester United stand vor 74'431 Zuschauern zwar in der Defensive lange Zeit solide, vor dem gegnerischen Tor tauchte das formschwache Team von Ole Gunnar Solskjaer jedoch praktisch nie auf. Zudem liess sich Goalie David de Gea bei beiden Gegentreffern in der nahen Ecke erwischen.

Arsenal verlor beim weiterhin überraschenden Aufsteiger Wolverhampton 1:3. Die «Gunners» zeigten einen schwachen Auftritt und lagen bereits zur Pause 0:3 zurück. In der zweiten Hälfte bereitete der Schweizer Internationale Granit Xhaka das 1:3 durch Sokratis mit einem Corner vor.

Arsenal und Manchester United verpassten es mit ihren Niederlagen, im Kampf um die Champions-League-Plätze Boden gutzumachen. Die grossen Gewinner der Nachtragsspiele sind Tottenham (am Dienstag 1:0 gegen Brighton) und das spielfreie Chelsea, die auf den Plätzen 3 und 4 bleiben.

Telegramme:

Wolverhampton - Arsenal 3:1 (3:0). - 31'436 Zuschauer. - Tore: 28. Neves 1:0. 37. Doherty 2:0. 45. Jota 3:0. 79. Sokratis (Xhaka) 3:1. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (verwarnt), ohne Lichtsteiner (nicht im Aufgebot).

Manchester United - Manchester City 0:2 (0:0). - 74'431 Zuschauer. - Tor: 54. Bernardo Silva 0:1. 66. Sané 0:2. (sda)