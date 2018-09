Missbrauchs-Vorwürfe gegen Cristiano Ronaldo

Das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» zitiert eine 34-jährige Frau, die dem fünffachen Weltfussballer des Jahres Cristiano Ronaldo Vergewaltigung vorwirft. Laut dem Bericht hätten sich die beiden im Juni 2009 in Las Vegas zunächst einvernehmlich getroffen, danach sei es zu dem Übergriff gekommen. In der Sache läuft weder ein Verfahren noch gibt es eine Anklage oder Urteil, es gilt die Unschuldsvermutung.

Bereits im April letzten Jahres berichtete «Der Spiegel» über eine Schweigevereinbarung zwischen der Amerikanerin und dem Fussballer. Das Dokument stamme aus dem Datenleck Football-Leaks. Die Frau habe 375'000 Dollar erhalten von Ronaldo und dafür Verschwiegenheit garantiert. Letztes Jahr stritten Ronaldos Anwälte die Darstellung des «Spiegel» rundum ab. Das sei «journalistische Fiktion». Die Frau äusserte sich damals noch nicht.

Anwalt reicht Klage ein

Laut «Spiegel» hat die 34-jährige Amerikanerin jetzt aber ihr Schweigen gebrochen. Im Magazin äussert sie sich erstmal detailliert zu dem Vorfall. «Ich habe nie aufgehört, ihn und mich innerlich anzuklagen», zitiert sie «Der Spiegel». «Ihn für die Tat, und mich dafür, dass ich dieses Ding unterschrieben habe.»

Hinter dem Gesinnungswandel stecke ihr neuer Anwalt. Er sagte dem «Spiegel», seine Mandantin hätte die Schweigevereinbarung damals nicht unterschreiben dürfen, weil sie unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung gelitten habe. Zu den neuen Vorwürfen nahmen Ronaldos Anwälte bislang nicht Stellung.

Die Affäre könnte für den Fussballstar jedenfalls nun juristische Folgen haben. Der Anwalt des mutmasslichen Opfers reicht in Nevada eine Klage ein. Er will das zwischen seiner Mandantin und dem portugiesischen Weltstar angeblich vereinbarte Schweigeabkommen für ungültig erklären lassen.

Cristiano #Ronaldo is accused of raping a woman in 2009. This woman, her name is Kathryn #Mayorga, now files a complaint against him. In our new story she explains why: https://t.co/yvfzAU49At

