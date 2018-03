Mit dem Willen eines Siegers

Der FCW kann doch noch auf der heimischen Schützenwiese siegen; er kann sogar mal zu Null spielen – das waren die statistisch herausragenden Elemente dieses Fussballabends vor immerhin 2100 Zuschauern. Herauszuheben sind diese Fakten, weil es doch 24 Spiele brauchte, bis der FCW ein drittes Mal ohne Gegentor blieb – ein drittes Mal nach den beiden 2:0 im Herbst gegen den FC Wil. Und es war auch schon der zwölfte Anlauf, um ein zweites Heimspiel zu gewinnen – nach einem dieser herbstlichen 2:0 gegen Wil. Es war aber auch ein ganz anderes Spiel als noch am Freitag, als der FCW in Chiasso eine traurige Partie 0:1 verloren hatte. Gewiss, es mag in einem gewissen Sinn einfacher gewesen sein, gegen den zuletzt formstarken und eher zum wirklichen Fussballspielen aufgelegten FC Vaduz vernünftig auszusehen als gegen einen FC Chiasso, der nach einer frühen Führung so gut wie alles verweigert, was zu einem sehenswerten Fussballmatch gehört. Und natürlich ist einfacher, ein Spiel zu gewinnen, wenn man – wie diesmal – in der 8. Minute in Führung geht statt – wie in Chiasso – nach 17 Minuten in Rückstand gerät.

Sliskovic – die Überraschung

Aber es ist eben auch zu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, sich durchzusetzen, wesentlich grösser ist, wenn man so gut kämpft wie gestern, vor allem auch besser ins Spiel kommt als der Gegner. Denn diesmal war es nicht ein früher individueller Patzer, der dem Gegner in die Karten spielt, sondern ein noch früherer, vor allem aber überzeugender Konter, der dem FCW das 1:0 einbringt. Nach einem abgewehrten Eckball der Vaduzer lief Luka Sliskovic einen erstklassigen Konter; und seinen im richtigen Moment gespielten Pass nutzte Kwadwo Duah mittels Flachschuss zum Tor.

Dass Sliskovic zu diesem frühen Zeitpunkt überhaupt auf dem Feld stand, war die Überraschung, die sich Trainer Livio Bordoli ausgedacht hatte. Er wollte der Stammkraft Silvio in diesen anstrengenden Tagen eine Pause gönnen, denn es steht ja schon am Montag der Match gegen Servette an, und die generöse Spielweise Silvios ist kraftraubend. Also stand Sliskovic erstmals unter Bordoli, erst zum zweiten Mal in dieser Saison, in der Startelf. Und er hatte gleich eine massgebliche Szene. Als er nach 70 Minuten gegen Silvio ausgewechselt wurde, durfte er mit seinem Tagwerk zufrieden sein. Noch besser wäre es gewesen, er hätte in der 13. Minute seine Chance zum 2:0 genutzt – mit einem Flachschuss aus nahezu derselben Position wie vorher Kollege Duah, Aber diesmal griff Alt-Torhüter Peter Jehle zu.

Anders als zuletzt in Chiasso war überdies, dass Bordoli dem Genfer Karim Gazzetta die erste Gelegenheit in diesem Jahr gab, sich in der Startelf zu zeigen – als offensivster Mann hinter Sliskovic. Die Besetzung der Abwehr entsprach den Erwartungen. Den gesperrten Guillaume Katz ersetzte im Abwehrzentrum Gabriel Isik, Dennis Markaj rutsche für Nicolas Stettler nach rechts. Gazzetta kämpfte gut, aber er hätte zwingend die Chance zum 2:0 nutzen müssen, die ihm kurz nach der Pause Duah mit einer Balleroberung geboten hatte. Aber Gazzetta scheiterte fünf Meter vor dem Tor an Jehle. Für Isik wars der zweite Einsatz in der Startelf, nach jenem beim 0:1 gegen . . . Vaduz Ende Oktober. Seine Arbeit war nicht immer astrein, es gab den einen oder andern kleineren Fehler. Aber zufrieden sein mit ihm konnte der Trainer sehr wohl.

Es entsprach ja auch dem Gesamteindruck von dieser Leistung. Es war, zumindest über die ganzen 90 Minuten gesehen, die eindeutig beste unter Bordoli. Die Mannschaft kam gut ins Spiel, wie beispielsweise mal in Wohlen. Aber sie hielt ihr Niveau auch ziemlich gut durch, auch wenn die Feldüberlegenheit der Liechtensteiner in der zweiten Halbzeit zeitweise nicht zu übersehen war. Aber es war eine Leistung mit guter Ordnung, mit Verlässlichkeit über 90 Minuten. Wenn sowas der Standard wäre, sowas eben das Niveau wäre, das man regelmässig zu sehen bekommt – man sähe in Sachen FCW deutlich klarer. Und dann wäre er auch keinesfalls Zweitletzter.

Vrabec: «Bissiger, williger…»

Die Zuschauer waren nicht nur wegen des Resultates zufrieden, das ein unbestritten verdienter Sieg war. Sie waren auch zufrieden, weil die Mannschaft zumindest in ihren besten Momenten klarlinig nach vorne spielte. Und vor allem, weil sie von der ersten Minute an den Willen eines Siegers zeigte. Wenn Roland Vrabec, der Trainer der Liechtensteiner, hinterher sagte, seine Mannschaft habe «verdient verloren», weil der FCW «bissiger, williger und entschlossener» gewesen sei, dann ist das für die Winterthurer das grösste Kompliment. Seine Mannschaft, fügte Vrabec noch bei, sei «nicht gut ins Spiel gekommen, hat viele kleine Zweikämpfe verloren. Sie hat sich zu wenig erarbeitet.»

So kommentierte der Vaduzer Trainer ein Spiel, in dem es seine Mannschaft verpasst hatte, am FC Schaffhausen vorbei auf den 3. Platz vorzustossen. Mit der ersten Niederlage seit einem 0:2 in Rapperswil am 24. November und nach vier Siegen und drei Unentschieden in sieben Spielen seither. Den Angriffen der Vaduzer fehlte gegen eine gute Winterthurer Abwehr die Durchschlagskraft. Einem Tor am nächsten kam noch Marco Mathys in der Nachspielzeit; aber Minder holte sich diesen Ball.

Eine Pizza als Prämie

Beim FCW hatten eigentlich alle mehr gute als schwächere Szenen. In guter Form ist zurzeit – eben als Linksverteidiger mit offensiver Ausrichtung – Kofi Schulz. Ein gutes zentrales Mittelfeld bildeten Ousmane Doumbia und Robin Huser, auch wenn sich selbst bei ihnen der eine oder andere kleine Fehler einschlich. Solide waren Jordi Lopez und Dennis Markaj. Im Spiel nach vorne wäre mehr möglich gewesen, wenn nicht wiederholt falsche Entscheidungen über die Spielentwicklung getroffen worden wären, etwa von Luca Radice.

Die allgemeine Zufriedenheit fasste Bordoli hinterher so zusammen: «Ein 1:0 ist für einen Trainer das schönste Resultat.» In seinem Fall allerdings ist es auch eines, für das er zu bezahlen hat: Er muss jedem Spieler eine Pizza ausgeben. Denn diesen Preis hatte er ausgesetzt für den – bisher doch so seltenen – Fall, «dass wir ohne Gegentor gewinnen.» Es ist nun zu hoffen, der FCW bringe es am kommenden Montag gegen Servette, wieder auf der Schützi, mal fertig, erstmals die Bestätigung für eine gute Leistung zu bieten. (Der Landbote)