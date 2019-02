Mit glänzenden Augen auf die Tabelle blicken

Zuerst Kriens, dann Vaduz, heute auf der Schützenwiese Rapperswil-Jona und am Samstag im Tessin der FC Chiasso. Das sind die vier ersten Gegner des FCW in diesem Frühjahr. Und es sind auch die vier Abstiegskandidaten der Challenge League – von den Kriensern und den Tessinern, die von den ersten drei Spielen zwei gewonnen haben, bis zu den Liechtensteinern (3 Spiele/1 Punkt) und den Rapperswilern (2/0), die noch auf den ersten Erfolg 2019 warten.

Was aus Spielen werden kann gegen Abstiegskandidaten haben sie beim FCW schon erfahren: Eine klare Niederlage in Kriens nach einer einstellungsmässig eigentümlichen Vorstellung, ein noch klarerer Sieg gegen Vaduz nach der bisher wohl besten Gesamtleistung der Saison. Die beiden so unterschiedlichen Spiele hätten gezeigt, urteilt FCW-Trainer Ralf Loose, «wie sehr Fussball eine Sache der Mentalität ist.» Sein Captain Davide Callà ergänzt ihn: «Wir haben die Warnung in Kriens offenbar gebraucht.» Und dann hätten sie gegen Vaduz gezeigt, «dass wir die Lehren gezogen haben.»

Wie es weitergehen soll, ist klar: Die Leistung gegen Vaduz bestätigen, die Laufbereitschaft und Arbeitsmoral, die am vergangenen Freitag wieder so war wie im erfolgreichen Herbst regelmässig. Dazu gehört das Bewusstsein, dass in dieser ausgeglichenen Liga jede Mannschaft gegen den FCW punkten kann, wenn der sein Potenzial zu wenig ausschöpft. Das gilt sehr wohl für den FC Rapperswil-Jona auf der Schützenwiese, mag der nach zwei knappen Niederlagen gegen den Aufstiegskandidaten Lausanne (0:1 auswärts) und die Mannschaft der Stunde aus Aarau (1:2) sogar ans Tabellenende abgerutscht sein.

Halbe Startelf neu

Die Rapperswiler waren nach ihrem bis heute letzten Sieg, einem 1:0 in Chiasso in der 8. Runde Ende September, noch Dritter. Seither haben sie aber keines von zwölf Ligaspielen gewonnen und nur dreimal unentschieden gespielt; darüber hinaus verloren sie auch noch im Cup gegen Kriens. Sie haben in der Winterpause einige Transfers getätigt. Die halbe Startelf der ersten beiden Matches 2019 war neu. Die Leistungen waren sehr ordentlich, knappe Niederlagen liessen sich dennoch nicht vermeiden: Aaraus 2:1 gegen nur noch zehn Rapperswiler fiel in der 86., Lausannes 1:0 in der 84. Minute. «Wenn man sich die Gegner anschaut, konnte man zwar auf Punkten hoffen, nicht aber mit ihnen rechnen», sagt Rapperswils Trainer Urs Meier. «Also verfallen wir auch ohne Punkte nicht in eine Depression», fügt er in seiner typischen Rhetorik bei. «Mit den Auftritten bin ich zufrieden», sagt er noch. Gegen Aarau hätte es ohne den Platzverweis für Lavdrim Rexhepi wohl zum Punkt gereicht, «in Lausanne mit einem Quäntchen Glück auch».

Die Neuen sind zu einem ordentlichen Teil Leihgaben des FCZ und der Young Boys, wie der Verteidiger Joël Schmid, die Mittelfeldspieler Maren Haile-Selassie, Sangone Sarr und Pedro Teixeira. Wie diese nur vorübergehend ein Rapperswiler ist der erfahrene Rechtsverteidiger Jérôme Thiesson (31), der auf seinem Weg von Minnesota zum FC Aarau ein halbes Jahr am Obersee Halt macht. Am wichtigsten aber ist wohl die Rückkehr des Torhüters Diego Yanz. Als er im Herbst zum letzten Mal spielte, siegte Rapperswil noch. Ohne ihn blieb es erfolglos. Zuletzt gabs zwar auch mit ihm die zwei knappen Niederlagen, «aber in Lausanne hat er uns bis kurz vor Schluss im Spiel gehalten», sagt Trainer Meier.

Kein Anlass für Änderungen

Für die jüngste Entwicklung von FCRJ und FCW sind die Direktbegegnungen sehr wohl aussagekräftig: In der vergangenen Saison, als die Rapperswiler erstmals zweitklassig auftraten, war ihr 3:1 gegen den FCW in der 2. Runde ihr erster Sieg in der neuen Liga; ein zweites 3:1 daheim, ein 1:1 und ein 1:0 auf der Schützi waren die Anteile, dass Rapperswil die Saison als Überraschungsfünfter beendete, der FCW – sage und schreibe 24 Punkte dahinter – aber nur Neunter wurde. In der laufenden Spielzeit schob sich der FCW auch mit den zwei Siegen gegen den FCRJ in die Spitzengruppe. Das 4:0 in der 3. Runde im Grünfeld war ein klares Signal, beim 3:2 im ersten Heimspiel bot der FCW trotz des knappen Resultats eine der besten Saisonleistungen.

Auf der Schützenwiese denken sie nun, es brauche gegen den Gast vom Obersee wieder eine kampfstarke Vorstellung. Und gelinge die, müsste auch die Bestätigung des ersten Sieges 2019 gegen Vaduz möglich sein. Trainer Loose dürfte personell nichts an der Aufstellung gegen Vaduz verändern, denn es ist keiner gesperrt und keiner verletzt, ausgenommen der von Leistenbeschwerden beeinträchtigte estnische Jungstürmer Mark Lepik. Allein, der hätte ohnehin noch nicht zum Aufgebot gehört.

Seferis Penaltygeschichte

Eines aber wird, ja muss sich beim FCW ändern: Wird auch im dritten Frühjahrsspiel für ihn ein Elfmeter gepfiffen, soll der Schütze nicht mehr Taulant Seferi heissen. Der hat nämlich, was fürs Schlussresultat nicht ohne Auswirkung blieb, in Kriens einen Penalty verschossen – so zaghaft, dass Goalie Simon Enzler den Ball mühelos vom Boden auflesen konnte. Und dann hat Seferi, was dann wenigstens für die Punkteverteilung bedeutungslos war, in der Nachspielzeit gegen Vaduz wieder gepatzt – diesmal zwar sehr scharf geschossen, aber weit übers Tor. Beide Male hat er sich gegen Luka Sliskovic durchgesetzt, als es darum ging, wer schiessen dürfe.

Gegen Vaduz war, nach Seferis Krienser Misserfolg, eigentlich Roberto Alves vorgesehen. Aber der war, nach auffallend starker Leistung, ein paar Minuten vor Schluss ausgewechselt worden. Der «Penaltyfall» Seferi wurde dann auch diskutiert, ohne dass der Trainer dazu grosse Worte gewählt hätte. Aber auch Seferi ist klar, dass er nun nicht mehr an der Reihe ist. Etwas anderes würde auch in der Mannschaft nicht verstanden. Obwohl man auch dort weiss, dass ein (Skorer-)Typ wie Seferi seine, formulieren wir es mal so, Freiheiten braucht. Und obwohl der sagt: «Ich habe vorher in meinem ganzen Leben noch nicht einen Elfmeter verschossen.» Er habe sich auch sehr gut gefühlt. Das bestätigte er, als er mit seinem Lauf übers halbe Spielfeld und präzisem Pass auf den Torschützen Davide Callà das 1:0 vorbereitete. Aber Elfmeter – das ist auch eine Sache des Kopfs. Und der Seferis war offenbar nicht bereit, eine Woche nach dem Misserfolg in Kriens.

Dort verlor der FCW übrigens gegen den damals aktuellen Tabellenletzten. Das soll sich heute nicht wiederholen. Nur nach einem weiteren Sieg kann die FCW-Gemeinde auch weiterhin mit glänzenden Augen auf die Tabelle der Challenge League lugen. Mehr Punkte mehr als in der ganzen vergangenen Saison hat ihre Mannschaft ja schon gewonnen. 32 Punkte waren es im Mai 2018 nach 36 Runden, 34 sind es jetzt nach erst 20 Matches.

(Der Landbote)