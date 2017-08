Mit südamerikanischem Herzen

Umberto Romano wusste, was er wollte, als die vergangene Saison zu Ende ging, als die Aufgabe er­ledigt war, den FCW in der Challenge League zu halten. Als es darum ging, die neue Spielzeit zu planen. Einen Abwehrchef brauchte er. Es schwebte ihm einer argentinisch-uruguayischer Prägung vor, ein harter Kämpfer mit entsprechender Mentalität. Also rief er Christian «Jimmy» Gimenez an, den ehemaligen Basler Meisterstürmer, nun als Spielervermittler tätig und Argentinier mit Verbindung nach Spanien.

Gimenez wusste einen, der zwar nur in den Niederungen der spanischen «Segunda B» spielte, also in der dritthöchsten Klasse. Den aber empfahl er so: «Er ist einer, den ihr nicht für viel Geld weiterverkaufen könnt. Aberihr werdet bald feststellen, dass er euch weiterhilft.» Romano schaute auf dem Internet Sequenzen des Kandidaten an, und Ende Mai stand der zu zwei Trainings auf der Schützenwiese. Jordi Lopez Delgado heisst er, ist25 Jahre alt, Spanier mit lauter uruguayischen Vorfahren und dementsprechend beiden Pässen. Als Fussballer hat er eine mehrjährige Vergangenheit eben in der «Segunda B», zuletzt beim CF Gavà aus einer Kleinstadt nahe Barcelona, Zehnter in der Liga im vergangenen Jahr, aber von ­finanziellen Problemen geplagt. Die Spieler konnten ihres Geldes nicht sicher sein.

Kein Kindermädchen nötig

Nach zwei Trainingstagen aufder Schützi, mit Gimenez an der Seitenlinie, war der Eindruckgut, jedenfalls so, dass vereinbart wurde, Lopez erscheine zu Trainingsbeginn auf die neue Saison wieder. Er kam, allein, aber sehr an seinem neuen Umfeld inter­essiert. Ein Kindermädchen brauchte er jedenfalls nicht. Natürlich half, dass er sich mit einigen gut verständigen konnte, auch mit dem Trainer. Und vor ­allem mit Leandro Di Gregorio, der sich seiner annahm.

Nach zwei Wochen, nach halber Vorbereitungszeit, war klar, dass Lopez einen Vertrag für ein Jahr mit Option auf ein zweites erhalten solle. Romano dachte damals, denkt es auch heute, mit dem Spanier keinen Blender, aber einen jener «Charakterköpfe» gefunden zu haben, die er sich aufgrund seiner Erfahrungen aus den ersten Monaten als FCW-Cheftrainer gewünscht hatte. Wie sich Lopez integrierte, wie er zeigte, «zu uns kommen zu wollen», wie es Romano formuliert, spielte in der Wertung eine Rolle.

Lopez seinerseits wusste zwar «nichts vom Schweizer Fussball», als ihn Gimenez mit dem FCW konfrontierte. Aber dann, sagt er, «war er zufrieden mit allem, was er sah». Seine Familie samt Freundin zeigte Freude, dass er eine Chance im Ausland erhielt. Er selbst kann hier zwar keine Reichtümer verdienen, aber doch spürbar mehr als bei einem Verein wie Gavà – und vor allem garantiert.

Pech war dann, dass er sich während der Vorbereitung an den Adduktoren verletzte und für die letzten Vorbereitungs- und die ersten zwei Meisterschaftsspiele ausfiel. Weil Silvios Transferkapriolen mit dem FC Wil hinzukamen, fehlte dem FCW in den ersten Runden die Hälfte der Achse. Das war, gegen Wohlen und in Rapperswil-Jona, zu spüren. Umso vorteilhafter war, dass genauso zu spüren war, als die beiden spielten. Also begann der FCWzu punkten, gegen Aarau und in Vaduz. Der Cup-Sieg in Gamba­rogno fiel leicht.

Ein «sehr zufriedener» Mensch

Noch, sagt er selbst, sagt sein Trainer, spiele Lopez nicht ganz auf dem Niveau, das ihm zugetraut werde. Aber dass die Abwehr mit ihm schon stärker ist, dass er, wie es Gimenez voraussagte, die Mitspieler sicherer, besser machen kann, das lässt sich schon absehen. Beispielsweise im Fall von Guillaume Katz, der neben Lopez zweimal gut spielte. Vor allem aber sieht es so aus, als habe der FCW «einen sehr zufriedenen Menschen hier», wie es Romano sagt, wie Lopez beipflichtet.

Dem gefällt es in der Stadt und in der Schweiz. «Ich geniesse die Ruhe hier», sagt er. Er ist mit seinen wirtschaftlichen Bedingungen zufrieden, was logisch ist für einen, dessen bisheriger Klub schliesslich aus der «Segunda B» zwangsrelegiert wurde, weil er die Spieler nicht mehr zahlen konnte. Und das Niveau hier? «Besser als in der ‹Segunda B›», sagt Lopez, «der FCW könnte in der 2. Division Spaniens im Mittelfeld spielen.» Und was vor allem anders sei: «Die Zuschauer hier, wie viele kommen, wie sie uns unterstützen.»

19 Minuten gegen «Barça»

Das sagt einer, der in Spanien in der «Segunda B» Fuss gefasst hatte, zuletzt bei Gavà, vorher in der Handballstadt Leon im Norden und bei UD Levante B. Ganz am Anfang seiner Karriere war der Junior aus Alicante als 16-Jäh­riger von Real Madrid gescoutet worden. Ein Jahr spielte er in einem «königlichen» Nachwuchsteam. Dann wurde er in den Norden nach Valladolid abgegeben, ehe er für drei Jahre zu seinem Heimatverein Hercules Alicante zurückkehrte. Dort trainierte er mit dem «Eins», brachte es in der Saison 2012/13 zu fünf Einsätzen in «La Liga 2».

Dann ging er für ein Jahr zu ­Levante, spielte im «Zwei» als Stammkraft in der «Segunda B» und mit dem «Eins» im Cup. 19 Minuten gegen den FC Barcelona in den Viertelfinals im Januar 2014 war zweifellos ein absoluter Höhepunkt. Vor 25 000 Zuschauern im Camp Nou verlor Levante 1:4, Pe­dro war in der kurzen Zeit Lopez’ Gegenspieler. Alexis Sanchez, Andres Iniesta und Cesc Fabregas wirkten in der Offensive, Carles Puyol verteidigte, Lionel Messi blieb auf der Bank. Leon und eben Gavà waren die Stationen von 2015 bis 2017. Da war Lopez wieder Stammkraft, und in Leon – wie zuvor in Valladolid – erfuhr er auch, dass das Wetter nicht nur sonnige Tage bringt. «Ich weiss, wie es ist, wenn es regnet», sagt Lopez – als wolle er sagen: Er wisse natürlich, dass auch in Winterthur nicht stets die Sonne scheine. Die Sprache ist, natürlich, noch eine unbekannte, aber zwei Lektionen pro Woche sollen dem abhelfen.

Vom Fussball gelebt hat er auch in Spanien, aber «wirklich ein Profi», wie er sagt, sei er erst jetzt. Der erste in der Familie ist er nicht. Sein Urgrossvater spielte bei Penarol Montevideo, neben dem Stadtrivalen Nacional der zweite Grossklub Uruguays. Auch der Urgrossvater war schon zen­traler Defensivspieler, mehrmals wurde er Meister.

Urenkel Jordi war zuletzt vor sechs Jahren in der Heimat seiner Vorfahren. Aber er hat, lässt sich durchaus schon erkennen, das Herz eines südamerikanischen Kämpfers. Er ist hierzulande noch ungeschlagen, allerdings in der Liga auch noch sieglos. Wohin der Weg des FCW und seines spanischen Abwehrchefs in dieser Saison führt, ist also noch nicht wirklich abzusehen. Am Montag gegen Servette nehmen sie den fünften Anlauf, erstmals in der Meisterschaft zu siegen. (Der Landbote)