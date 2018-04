Mit zwei Gesichtern in die Niederlage

Es war, offensichtlich wie selten, ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten, ein FCW, aus dessen Elf einzelne nach guten bis sehr guten 45 Minuten den unbegabteren Zwillingsbruder aufs Feld geschickt zu haben schienen. Die Konsequenz war am Ende dieselbe, wie man sie in dieser Saison schon oft hatte: Der FCW verlor (oder siegte zumindest nicht), weil er in der Offensive zu wenig aus seinen guten bis «sicheren» Torchancen machte. Und weil er in der Defensive zu fehlerhaft war, was natürlich eine fatale Kombination ist.

Nur Radice trifft

Bei Halbzeit war zumal aus Winterthurer Perspektive nur dieser eine Schluss möglich: Wer so rasch einen frühen Rückstand (durch Gianluca Frontino in der 7. Minute) ausgleicht und danach das Spiel sicher in der Hand hat; wem sich danach zwei klarste Torchancen bieten – der muss einfach in Führung liegen. Und wenn er es nicht tut, droht ihm Ungemach. Das hätten Luka Sliskovic (in der 18. Minute) und Karim Gazzetta (in der 38.) verhindern können, ja müssen: Sliskovic scheiterte nach gutem Zuspiel Luca Radices aber genauso mausbeinallein vor Torhüter Lars Hunn wie der von Silvio freigespielte Gazzetta. Wäre wenigstens einer dieser Bälle im Tor gelandet, man hätte von einer einwandfreien Vorstellung des FCW sprechen können. Das Tor übrigens hatte Radice erzielt, der nach einem Pass Sliskovics alleine auf Hunn zulaufen konnte, diesen umspielte und den Ball ins leere Tor schob.

Weil allein dieses Tor zählte, brachte die zweite Halbzeit in der Tat Ungemach. Die Aarauer kämpften beim ersten Auftritt unter ihrem Interimscoach Stephan Keller weiterhin gut. Sie spielten zwar keinesfalls beeindruckend. Aber sie begannen allmählich von Winterthurer Unzulänglichkeiten zu profitieren. Von Dingen wie diesen: Ballverlusten des nominellen Leaders Ousmane Doumbia – worauf Torhüter Matthias Minder gewichtig eingreifen musste. Defensive Unzulänglichkeit von Nachwuchsmann Rijad Saliji, worauf Frontino den Ball nach einer Flanke Varol Tasars an den Innenpfosten köpfelte und später Minder nochmals zu einer guten Parade gezwungen wurde.

Allgemeines Nachlassen

Aber nicht nur Doumbia und Saliji fielen negativ auf. Es verlor auch Radice nach seinen stärksten 45 Minuten seit langer Zeit die Linie; Dennis Markaj verteidigte schlecht, zuerst rechts, dann auf der linken Seite. Gazzetta geriet von der Rolle, was auch dazu beitrug, dass das durch den Transfer Robin Husers geschwächte Mittelfeld die Ballsicherheit weitgehend einbüsste. Kofi Schulz, nach einer Stunde im Mittelfeld und nicht mehr Linksverteidiger, liess ein weiteres Mal einer auffallend guten ersten eine schwächere zweite Halbzeit folgen.

Von Sliskovic und Silvio ist einfach zu sagen: Ein Spiel wie dieses dürfen sie nicht ohne Tor beenden, sonst haben sie ihren Auftrag nicht erfüllt. Sliskovic verpasste seine einmalige Chance kurz nach dem 1:1, und Silvios Kopfball nach einer Flanke Radices hätte – aus fünf Metern und völlig freistehend – wenigstens zum zweiten Ausgleich führen müssen. Aber der Brasilianer, der nach zwei Spielen wieder in der Startelf stand, traf das Tor nicht; das war in der 89. Minute und damit praktisch im Gegenzug zum 2:1.

Das war dann eben das Siegestor für die Aarauer, nach drei Zu-null-Niederlagen gegen den FC Rapperswil-Jona (0:2 und 0:1) und in Wil (0:1) in den, wie sich herausstellen sollte, letzten Matches unter Marinko Jurendic. Erzielt wurde dieses Tor, an dessen 30. Geburtstag, von Patrick Rossini, der diesmal neben dem praktisch als Mittelstürmer spielenden Frontino vorwiegend auf Rechtsaussen auftrat. Rossini hechtete in einen Flankenball Alessandro Ciarrocchis, der erst ein paar Minuten zuvor eingewechselt worden war. Möglich war diese folgenschwere Szene aber nur deshalb, weil sich Tiziano Lanza im Mittelfeld einen gravierenden Fehlpass geleistet hatte. Es patzte der, den Trainer Silvio Bordoli für die Endphase zwecks Stärkung der Defensive für Angreifer Sliskovic aufs Feld geschickt hatte. Nicht nur in diesem Fall hatte der Trainer kein Glück. Man hätte es jedenfalls gescheiter gefunden, er hätte einen andern ersten Wechsel vorgenommen. Er hätte also den bald nach der Pause überfordert wirkenden Saliji und nicht Gazzetta für Nikola Milosavljevic vom Feld genommen. Und kaum war Gazzetta draussen, humpelte Saliji zur Bank. Mangels anderer Alternativen musste der Trainer den Aussenverteidiger Nicolas Stettler bringen und sein ohnehin bereits ziemlich ins Wanken geratene Gefüge auf gleich mehreren Positionen umstellen.

So ist nach diesen insgesamt 94 Minuten im Brügglifeld zu sagen, es habe eigentlich nur ein Winterthurer Feldspieler über 90 Minuten seinen Auftrag solide und mit ausreichender Sicherheit im Zuspiel und im Zweikampf erfüllt: Es war der Jüngste im Team, Innenverteidiger Gabriel Isik, der im Juni 19 wird, ein paar Monate nach Kollege Saliji.

Ein grotesker Platzverweis

Zum Torhüter Minder ist zu sagen, er sei eigentlich gut gewesen; allein, das erste Gegentor habe nicht unhaltbar gewirkt. Und Jordi Lopez, Isiks Partner im Abwehrzentrum, brachte es in der letzten, ja der allerletzten Sekunde noch fertig, ein Foul an Rossini zu fabrizieren, das der Tessiner Schiedsrichter Luca Gut als Notbremse taxierte und mit Platzverweis bestrafte. Das konnte man ja nachvollziehen. Aber eigentlich nicht, dass Gut, kaum hatte er Rot gezogen, abpfiff. Es wurde nicht mal mehr der Freistoss gespielt. Hätte – fragte man sich da – die Zeit für Rossini überhaupt gereicht, um bis zum Abschluss zu kommen? Es war ein grotesk anmutender Schlusspunkt eines Spiels, das der FCW eigentlich nicht hätte verlieren dürfen, das er aber keineswegs aus Zufall verlor. Er ist danach – auch das eine kleine Groteske – weiterhin das Team mit den wenigsten Verwarnungen in der Liga, aber mit den weitaus meisten Roten Karten. Für Lopez wars schon die zweite, insgesamt die neunte, davon eine im Cup.

Was auch noch anzumerken wäre: Es war im vierten Auswärtsspiel unter Bordoli die dritte Niederlage (in Folge). Dem stehen vier Punktgewinne in vier Heimspielen gegenüber – Konstanz ist das also weiterhin nicht zu nennen. Die Aarauer interessierte derlei natürlich nicht. Sie hatten sich zum Siegen zurückgekämpft, zur Freude ihres neuen Trainers. Am meisten aber interessiert nun, wer – spätestens – auf die neue Saison Kellers Nachfolger wird. Dass der Basler Patrick Rahmen, bis Anfang Jahr Assistent von Markus Babbel beim FC Luzern und in jener Zeit auch vom FCW kontaktiert, gestern auf der Brügglifeld-Tribüne sass, nährt die Spekulationen. Dass er allgemein als gute Lösung gälte, wäre beizufügen. (Der Landbote)