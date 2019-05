Mittelprächtige Leistung reicht Phönix

Der Aussenseiter aus Oberwinterthur startete gut, liess wenig zu und setzte auch offensiv Akzente. «Wir hatten einige gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen», sagte Assistenzcoach Sasa Rakic. Auf der Gegenseite war Abramo d’Aversa mit seinem Team überhaupt nicht zufrieden. «Wir haben ungewohnt schwach gespielt», sagte er. Sein Team kam nicht richtig ins Spiel, was dem Heimteam natürlich in die Karten spielte. Da Oberi seine Möglichkeiten aber nicht nutzte, waren es schliesslich die Gäste, die per Handspenalty in Führung gingen. Wer nun dachte, das Spiel sei nun entschieden, täuschte sich gewaltig. Auch nach einer Roten Karte gegen Oberwinterthur hielt der «Underdog» weiterhin gut mit, schaffte es aber nicht, den Ausgleich zu erzielen. Als Isni Zekiri den zweiten Treffer für den Leader herbeiführte, war das Spiel entschieden. Für d’Aversa war aber klar, dass man sich in den kommenden Wochen steigern muss. (fam)

FC Oberwinterthur - FC Phönix Seen 0:2 (0:0). – Tore: 55. Aydin 0:1. 84. Zekiri 0:2. – Oberwinterthur: Bloch; Roberto, Rakic (85. De Donno), Barbosa, Tapia (64. L. Brovelli); Sego, Sposato (82. Recupero), E. Brovelli, Geithner, Kasami (61. Itani); Cecchini. – Phönix: Arlotta; Galasso, Bolli, Petronijevic, Ferraro; Malis, Aydin, Petrovic (46. Huber), Mottola (46. Smiljanic), Zekiri (85. Hadjadj); Yildiz.

Bassersdorfs starke Wende Phönix-Verfolger Bassersdorf gelangen beim 3:1-Sieg gegen Brüttisellen-Dietlikon in den letzten 14 Minuten drei Tore. Dabei waren die Gastgeber durch Fejaz Zecirovci in Führung gegangen. Bassersdorf vergab vor und nach dem Gegentreffer gute Chancen durch Gino Zambelli und durch Fabio Carvalho. Nach der Pause dominierte Brüttisellen-Dietlikon, doch dem Aufsteiger schwanden langsam die Kräfte. Ab der 60. Minute drückten die Gäste vehement auf den Ausgleich. Das 1:1 gelang schliesslich Carvalho (76.). Fünf Minuten danach köpfte Leandro Teixeira einen Cornerball von Severino Zambelli zum 2:1 ins Netz, bald darauf erhöhte der erst 19-Jährige noch auf 3:1. «Der Junge ist sehr mannschaftsdienlich und lässt sich von unseren Routiniers gut führen», lobte Trainer Lavigna seinen Doppeltorschützen. Der Coach machte aber auch dem Verlierer Komplimente. «Sie waren sehr aufsässig und mit ihren Kontern immer gefährlich.» (mw)

FC Brüttisellen-Dietlikon - FC Bassersdorf 1:3 (1:0). – Tore: 31. Zecirovci 1:0. 76. Carvalho 1:1. 82. Teixeira 1:2. 85. Teixeira 1:3. – Bassersdorf: Thüring; Iino, Barbey, Copat, Schmid; Schaich (77. Asani), Severino Zambelli; Gino Zambelli, Borges, Schweizer (59. Tsakmakidis); Teixeira (90. Egli).

Wiesendangens Effort Der FC Wiesendangen kam im Heimspiel gegen den FC Wallisellen trotz frühem Rückstand doch noch zum Vollerfolg. Wiesendangens Coach Fabian Graf war denn auch zufrieden: «Wir haben nie aufgegeben und dank einer guten Teamleistung am Ende verdient gewonnen.» Die Partie begann für die Hausherren vor rund 200 Zuschauern denkbar schlecht. Nach knapp fünf Minuten landete ein langer Ball bei Ali Sipar, der zur frühen Gästeführung einnetzte. Die Walliseller blieben in den ersten 20 Minuten das aktivere Team, kamen aber nicht zu den gewünschten Torchancen. Die Wiesendanger fanden immer besser ins Spiel und kamen durch Fabian Meli und Samuel Misteli zu guten Möglichkeiten. In der ersten Aktion nach dem Seitenwechsel gelang der verdiente Ausgleich. Fabian Meli traf nach einem weiten Zuspiel aus spitzem Winkel zum 1:1. Die Gastgeber waren nun am Drücker, und nach einer Ecke verwertete der freistehende Tim Barth per Kopf zum 2:1. Die Gäste konnten auf diesen Rückstand nicht mehr reagieren. (ym)

FC Wiesendangen - FC Wallisellen 2:1 (1:1). – Tore: 5. Sipar 0:1. 46. Fabian Meli 1:1. 73. Barth 2:1. – Wiesendangen: Zgraggen; Bestler, Müller, Mendes, Trecek; Misteli (67. Barth), Osta, Fabian Meli (92. Budil), Oehninger, Tobias Meli (86. Etzensperger); Luzza (82. Oertli).

Wichtiger Erfolg Der SC Veltheim errang mit dem 3:0-Heimsieg gegen den FC Schaffhausen 2 drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Nach vier Minuten scheiterte Alejandro Tapia aus kürzester Distanz am glänzend reagierenden Torhüter. Sven Buchmann machte es nach einem schnell ausgeführten Freistoss von Umutcan Celebi kurz darauf besser. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste besser in die Partie und hatten einige gute Möglichkeiten. Doch es dauerte bis zur 72. Minute, ehe Blerton Dauti nachlegen konnte. Er war es dann auch, der das Spiel in der Nachspielzeit entschied. «Das war eine starke Leistung von uns», freute sich Veltheims Trainer Richard Oswald. «Endlich konnten wir uns für unsere Aufwendungen belohnen.» Veltheim befindet sich zwar immer noch unter dem Strich, konnte jedoch dank dieses Sieges den Anschluss wahren. Am nächsten Wochenende reisen die Winterthurer zum FC Bassersdorf. «Wenn wir mit dieser Leidenschaft spielen, liegt auch dort etwas drin», so Oswald. (tst)

SC Veltheim - FC Schaffhausen 2 3:0 (1:0). – Tore: 11. Buchmann 1:0. 72. Dauti 2:0. 92. Dauti 3:0. – Veltheim: Zingg; Brütsch, Huwiler, Odermatt, Luca Lauria; Fresneda (92. Okle), Buchmann (76. Cecco), Dauti, Celebi, Tapia (88. Fabio Lauria); Michienzi (82. Jakupov).