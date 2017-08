Müde Beine, aber wieder gepunktet

Weil sich das WM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft Liechtensteins in Albanien sowie eine Partie der U21-Nationalelf mit dem fünften Spieltag der 1. Liga überschneiden, musste die Partie zwischen Eschen/Mauren und dem FC Seuzach vorgezogen werden. Den Mannschaften merkte man allerdings lange nicht an, dass sie bereits wenige Tage zuvor eine Meisterschaftspartie bestritten hatten, denn die Teams­ boten eine für dieses Duell fast schon traditionell ­spannende Partie mit viel Kampf, Leidenschaft und etlichen Torszenen auf beiden Seiten.

Starke Reaktion

Anders als beim Derbysieg gegen den FC Winterthur begann die Partie für Seuzach allerdings unglücklich. Schon nach drei Minuten zeigte der Unparteiische nach einem Trikotzupfer des jungen Mirco Di Nucci auf den Elfmeterpunkt. Nicola Pola scheiterte im ersten Versuch an Seuzachs Goalie Davide Migliaccio, brachte den Nachschuss dann aber zur frühen Führung der Liechtensteiner im Tor unter.

Die Wanner-Elf liess sich vom frühen Rückstand allerdings nicht beeindrucken und zeigte eine starke Reaktion. In der Folge hatten die Gäste ihre beste Phase der Partie und waren bis zur Halbzeit klar die spielbestimmende Mannschaft. Nach zwei guten Möglichkeiten war es in der 24. Minute Felix Gröbli, der nach mustergültiger Vorlage Patrick Widmers das 1:1 erzielte. Es dauerte nur acht Spielminuten, ehe der Ball erneut im USV-Kasten zap­pelte. Amel Kijametovic schickte Widmer mit einem feinen Pass auf die Reise; Widmer markierte kaltblütig die Führung für die Gäste.

Widmers Chancen

Für Seuzach ärgerlich war indes, dass Widmer zwei weitere exzellente Chancen liegen liess und dass die Mannschaft den Schwung der ersten Hälfte nicht mit­nehmen konnte. «Wir hätten mit etwas mehr Effizienz den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können», bemängelte Trainer Markus Wanner die Chancen­auswertung seiner Mannschaft.

«Die Mannschaft hat bis zum Schluss vorbildlich gefightet.»Seuzach-Trainer Markus Wanner

Nach dem Wiederanpfiff übernahm Eschen/Mauren das Zepter und erspielte sich einige Torchancen, während sich Seuzach schwer tat, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Pola egalisierte den Spielstand nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel per direktem Freistoss, danach konnte sich Seuzach einmal mehr auf Schlussmann Migliaccio verlassen, der die Defensive zusammenhielt und gefährliche Situationen im Keim erstickte.

Wanner zufrieden

Mit fortschreitender Spieldauer machten sich sowohl das Samstagsspiel als auch die zweikampfintensive Partie gegen die Liechtensteiner in den Beinen der Seuzacher bemerkbar. Als Seuzach ab der 82. Minute und der Verletzung Kijametovics auch noch in Unterzahl agieren musste, setzte Eschen/Mauren zur Schluss­offensive an, konnte die spiele­rische Überlegenheit aber nicht mehr in wirkliche Torchancen ummünzen. «Am Ende haben die Kräfte bei uns etwas nachgelassen, aber die Mannschaft hat bis zum Schluss vorbildlich gefightet und trotz der Unterlegenheit in der zweiten Halbzeit nur wenige wirklich gefährliche Torchancen zugelassen», zeigte sich Wanner mit der Vorstellung seiner Mannschaft zufrieden. (Landbote)