Nach Schmähplakat: unglaubliche Reaktion der Bayern-Spieler

Die Bundesliga-Partie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern München ist wegen massiver Beleidigungen gegen Dietmar Hopp zweimal unterbrochen worden. Die Bayern-Fans hielten wiederholt verletzende Plakate in die Höhe, so dass Schiedsrichter Christian Dingert die Partie aussetzte. Sämtliche Bayern-Offizielle um Trainer Hansi Flick, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn sowie die Spieler eilten beim zweiten Vorfall zunächst vor die Kurve, sie redeten wild gestikulierend auf die Fans ein. Darauf schickte Dingert alle Spieler in die Kabine.

The Bayern v Hoffenheim game was temporarily delayed due to crowd trouble.



It’s since resumed, but the players are just having a kick about and a chat as the clock winds down...



Currently 6-0 to Bayern. #Bundesliga #TSGFCB pic.twitter.com/VnxCU9xOgT — The Sports Despatch (@SportsDespatch) February 29, 2020

Als alle Spieler auf das Feld zurückkehrten, waren 78 Minuten gespielt. In den restlichen zwölf aber sahen die Zuschauer keinen Fussballmatch mehr. Die Spieler beider Teams versammelten sich inklusive Goalies um den Mittelkreis und spielten sich den Ball im strömenden Regen hin und her, einige machten Dehnübungen, andere unterhielten sich. Auch Schiedsrichter Dingert stand mitten im Pulk, er nahm die Situation gelassen. Ein Grossteil des Stadions, darunter auch Hopp und Rummenigge, spendete Applaus.

Rummenigge war während der ersten Unterbrechung zu TSG-Mehrheitseigner Hopp auf der Ehrentribüne gegangen und hatte diesen in den Arm genommen. Die Bayern-Fans spielten mit dem Plakat auf eine Kollektivstrafe für die Fans von Borussia Dortmund an, die Hopp mehrere Male massiv beleidigt hatten und in den kommenden zwei Jahren deshalb nicht zu Auswärtsspielen zu Hoffenheim reisen dürfen.

Auch beim Spiel des BVB gegen den SC Freiburg kam es wegen Beleidigungen gegen Hopp zu einer Unterbrechung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit stimmten die Dortmunder Anhänger Schmähgesänge an. Deshalb liess Schiedsrichter Robert Hartmann die Partie für wenige Minuten unterbrechen und ordnete eine Stadiondurchsage an, in der mit Spielabbruch gedroht wurde. (mro/dpa)