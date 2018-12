Offiziell: VAR kommt in die Champions League

Lange schien sich der europäische Fussballverband dagegen zu sträuben. Fehlentscheide hin oder her. Während die Fifa bei der Weltmeisterschaft und auch die grossen Ligen national schon oder bald auf den Videobeweis zugreifen, blieb die Uefa stur. Jetzt ist es soweit. Im Februar 2019 werden die Schiedsrichter auch in der Champions League von Assistenten am Bildschirm unterstützt.

CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months ????#UEFAExCo pic.twitter.com/r3cOzjahUo