Rapperswil-Jona hat das beste Gras der Schweiz

Der FCRJ ist Schweizermeister. Zumindest was sein Spielfeld anbelangt. Wie die Stadt Rapperswil-Jona mitteilt, hat die Swiss Football League die Rasenspielfelder der Sportanlage Grünfeld als die Besten der Schweiz beurteilt und den verantwortlichen Personen die Auszeichnung «Greenkeeper of the year» verliehen. «Diese Auszeichnung ist dem grossen Engagement aller beteiligten Personen, in erster Linie dem Team unter der Leitung von Stefan Rüdisüli, Teamleiter Sportanlage Grünfeld, zu verdanken», schriebt die Stadt in ihrer Mitteilung.

Der makellose Rasen im Grünfeld scheint auch die Spieler der 1. Mannschaft zu beflügeln: Die Rosenstädter eilen in dieser Saison von Sieg zu Sieg und stehen verdient auf dem fünften Platz der Challenge League. (pst)