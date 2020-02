Schiedsrichter-Chef erklärt, wieso der Penalty wiederholt wurde

In St. Gallen fühlen sie sich nach dem VAR-Entscheid um den Sieg betrogen. Verstehen Sie diesen Frust?

Selbstverständlich kann ich den Ärger der St. Galler nachvollziehen. Nach dieser tollen Leistung auf diese Art und Weise den Ausgleich zu kassieren, aufgrund eines Entscheides, der irgendwo in Volketswil getroffen wird, da verstehe ich den Frust. Aber mit Betrug hat das sicher nichts zu tun, wir müssen uns an das Fifa-Protokoll in der Umsetzung mit dem VAR halten.

Hiess es zum Saisonstart nicht, dass der VAR genau bei solch strittigen Szenen nicht eingesetzt wird?

Mitte Vorrunde gab es in St. Gallen gegen Lugano eine ähnliche Szene, die nicht zurückgepfiffen wurde. Daraufhin meldete sich die Fifa bei uns, wir mussten eine Stellungnahme abgeben, weil wir das VAR-Protokoll nicht eingehalten hatten. Deshalb mussten wir nachjustieren, informierten unser Kader neu und versendeten dazu eine entsprechende Information an die Vereine.

Müssten so nicht nahezu alle Penaltys zurückgepfiffen werden?

Die Goalies wissen genau, was mit dieser Regel möglich ist, die Schiedsrichter haben da keinen Handlungsspielraum. Natürlich passieren solche Situationen, wie in der Europa League zuletzt zwischen Leverkusen und Porto. Dennoch denke ich nicht, dass übermässig mehr Penaltys wiederholt werden müssen.

Video: Peter Zeidler ist sichtlich aufgeregt

Die Szene passierte in der 97. Minute, dazu stand Zigi nicht allzu weit vor der Linie, kein Berner reklamierte. Kann ein Schiedsrichter da nicht etwas Kulanz zeigen?

Das Protokoll des Ifab (die Regelhüter, Anm. d. Red.) ist klar, und wie alle anderen Länder, die sich zum VAR bekennen, müssen wir uns daran halten. Für die Schiedsrichter stellt sich die Frage: Haben wir die richtigen Bilder? Bei SRF-Livespielen haben wir zwei Kameras mehr, davon eine hinter dem Tor. Solche Szenen fallen mit der Hintertor-Kamera natürlich eher auf – und da haben wir keinen Ermessensspielraum.

