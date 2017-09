Schweizer nutzen Chancen nicht

Auf der Schützenwiese gab es zwar keine Tore, aber die Zuschauer – mit einer späteren Anspielzeit als 18 Uhr wären es wohl etwas mehr gewesen – konnten mit dem Gebotenen dennoch zufrieden sein. Für die Schweizer U20 war dieses 0:0 ein beachtliches Resultat. Denn England ist auf Stufe U20 aktueller Weltmeister und einige von denen, die gestern auf dem Platz standen, sind vor wenigen Monaten U19-Europameister geworden.

Erst im Laufe der zweiten Hälfte eingewechselt wurden die Stars Chris Willock von Benfica Lissabon und Marcus Edwards von Tottenham.Die Engländer standen in der zweiten Halbzeit ihrem zweiten Sieg in der U20-Länderspielserie nach einem 3:0 gegen Holland ziemlich nahe. Nach 50 Minuten trafen sie nur die Latte, nach 65 Minuten musste der Schweizer Goalie Anthony Racioppi (Lyon) sein ganzes Können aufbieten, um ein Gegentor zu verhindern.

Roth mit Knieverletzung out

Die Schweizer, im Schnitt etwas älter als die Engländer, hätten allerdings in der Viertelstunde vor der Pause in Führung gehen müssen. Zum einen wurde ihnen ein ziemlich klarer Penalty versagt, zum anderen spielten sie sich einige gute Chancen heraus. Auffälligster Mann war Neftali Manzambi (20), ein kräftiger und schneller rechter Flügel des FC Basel. Aber er hätte zumindest eine seiner drei, vier klaren Möglichkeiten nutzen müssen.

Von den drei FCW-Spielern in der Schweizer U20 kam Robin Huser in einer offensiven Rolle in der 65. Minute ins Spiel, Tobias Schättin bestritt die letzte Viertelstunde auf der linken Flanke. Innenverteidiger Julian Roth stand in der Startformation, verletzte sich aber nach gut 20 Minuten am linken Knie und musste ausgewechselt werden. Er wurde zur genaueren Untersuchung ins Spital gebracht. Eine Diagnose steht noch aus. (Der Landbote)