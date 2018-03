Sehr spät, aber sehr verdient

Livio Bordoli, der Trainer des FCW, traf nach diesen eisigen 95 Minuten die allgemeine Meinung, als er sagte: «Die erste Halbzeit war für uns, die zweite für die andern, also ist das Resultat okay.»

Es war in der Tat so, dass Bordolis Winterthurer eine erste Halbzeit ablieferten, in der sie gut spielten und eigentlich zwingend hätten führen müssen. Aber zweimal flog der Ball an den rechten Pfosten des Genfer Tores: In der 26. Minute nach einem Freistoss-Aufsetzer Kwadwo Duahs aus 26 Metern, in der 30. nach einem erstklassigen Lauf Luka Sliskovics an Gegner Christopher Mfuyi vorbei, Sliskovics Szene war die beste Chance, auch wenn der Ball «nur» an Aussenpfosten landete.

Es war aber auch so, dass die Genfer in der zweiten Halbzeit die Kontrolle übers Mittelfeld gewannen und in der letzten Viertelstunde, auch dank Offensivwechseln wie jenem des FCZ-Altmeisters Alexandre Alphonse, zu zwei, drei Torchancen kamen. Die zweite nutzte Alphonse zum 0:1. Nach einem in erster Instanz, aber zu kurz abgewehrten Eckball konnte Sébastien Wüthrich ein zweites Mal zu einer Flanke ansetzen, und ein paar Meter vor dem Tor gewann Alphonse das Kopfballduell mit dem 17 Jahre jüngeren Gabriel Isik. Weil dieses Tor in der 84. Minute fiel, wirkte es wie ein Siegestreffer. Und wäre es dabei geblieben, hätte man sagen können: Die Genfer haben den Gegner zuerst sich austoben lassen, dann zugesetzt und rechtzeitig das Tor geschossen, das ihnen im Duell um Platz 1 mit Neuchâtel Xamax wenigstens eine Aussenseiterchance erhielt.

Salijis erstes Tor – die Reaktion

Aber so kam es dann doch nicht. Zwar wirkte die Reaktion des FCW nicht so überzeugend wie die erste Halbzeit gewesen war. Es wirkte auch nicht sonderlich klug, den Torhüter Matthias Minder schon in der 89. Minute bei einem Eckball in den gegnerischen Strafraum zu schicken. Es fehlte nämlich nicht viel, und der daraus entstehende Konter hätte zum 0:2 geführt, das dann definitiv die Entscheidung gewesen wäre.

Da hatte Bordoli mit seiner riskanten Anweisung also noch Glück. Und eine Minute später konnte er sich gar darüber freuen, dass er auch in seinem vierten Heimspiel auf der FCW-Bank von einer Niederlage verschont blieb. Das ist schon mal nicht ganz so schlecht für eine Mannschaft, die im Herbst aus neun Heimspielen neben sechs Niederlagen nur einen Sieg und zwei Unentschieden geholt hatte. Jetzt sind es neben dem Sieg gegen Vaduz doch schon drei Unentschieden, darunter gegen die beiden Topteams aus Neuenburg und Genf.

Das Tor, das Bordolis Bilanz halbwegs rettete, hatten allerdings nur noch die wenigsten erwartet, zu sehr sah es danach aus, als brächten die Genfer dieses 1:0 routiniert über die Zeit. Auch die Szene, die dann zum 1:1 führte, wirkte wenig gefährlich. So 20, 25 Meter vor dem Tor spielten sich die Winterthurer den Ball zu; es schien, als fänden sie keinen direkten Weg zum Tor. Aber womöglich war das ihr Glück. Denn als der Ball von Robin Huser kurz zu Saliji zurückgespielt wurde, sah der – zwei Gegner vor sich – offensichtlich keine andere Lösung, als einfach mal draufzuhauen. Es waren gut 25 Meter bis zum Tor und sonderlich scharf wirkte der Ball auch nicht getreten. Aber er war doch so präzis Richtung linke hohe Torecke getreten, dass Torhüter Davic Gonzalez für eine wirkungsvolle Abwehr zu spät kam. Von seiner Hand flog der Ball über die Linie. Unhaltbar war er nicht, aber das erste Tor das Saliji in der Challenge League schoss. In seinem vierten Einsatz mit dem «Eins» und rund zwei Wochen vor seinem 19. Geburtstag. Eingewechselt worden war er in der 69. Minute für Luca Radice, den Captain.

Die verpassten Chancen

Das war natürlich das stimmungsvollere Ende eines Unentschieden-Spiels als kürzlich das 4:4 gegen Neuchâtel Xamax, als die Winterthurer ein 4:1 eingebüsst hatten. Aber auch diesmal ist zu sagen, der FCW habe die Zeit und die Möglichkeiten gehabt, dem Spiel eine Richtung zu geben, die dem Gegner höchstens noch geringe Aussichten auf einen Punktgewinn gegeben hätte. «In der ersten Halbzeit haben wir super gespielt und wir hatten auch unsere Chancen», sagte Bordoli nochmals. In der Tat waren die Angriffe in dieser Zeit konkret, in derselben Besetzung, also ohne Topskorer Silvio, die am vergangenen Mittwoch den FC Vaduz geschlagen hatte. Es stand wieder Sliskovic im Sturmzentrum; wieder war mit im Tempofussball möglich, aber es fehlte ihm wieder die Fähigkeit, zu «knipsen».

Später kamen die Winterthurer kaum mehr zu offensiven Aktionen, «weil der Gegner nun auch höher stand», wie Bordoli noch sagte. Vielleicht auch, weil die Winterthurer allmählich auch eine Reaktion auf ihren (unbelohnten) Aufwand der ersten Halbzeit zeigten. Immerhin, der Ausgang war dann korrekt und über 90 Minuten ist man geneigt zu urteilen: Der FCW hat zwar den zweiten Sieg in Folge, eben den «Saisonrekord», verpasst, aber er hat wenigstens seinen Zuschauern ein zweites Mal hintereinander einen vernünftigen Auftritt geboten.

Gut verteidigt

Individuell ist zu sagen, es sei wieder sehr ordentlich verteidigt worden, mit einem Jordi Lopez, der sich nichts zuschulden kommen liess, mit Kofi Schulz als Linksverteidiger, der wieder eine erste Halbzeit lang auch offensiv einiges beitrug. Im Mittelfeld war Ousmane Doumbia stark; Huser dagegen hatte von Anfang an Mühe, ausreichende Passsicherheit zu erreichen. Und als die Genfer stärker wurden, fehlte es dem FCW-Mittelfeld zunehmen an ausreichender physischer Präsenz. Auf den Flanken war Duah präsenter als Radice, der wieder zu wenig Klarheit ins Spiel brachte. Sliskovic hätte von einer sehr guten Tagesbilanz reden können, hätte er endlich wieder mal getroffen. Duah wird am Ostermontag in Aarau allerdings fehlen, nach der vierten Verwarnung gesperrt.

Also waren die Winterthurer am Ende zufriedener als die Genfer. Die hatten zwar nicht mehr verdient als diesen einen Punkt. Aber für sie hatte dieses Unentschieden den Wert eines verpassten Sieges. Denn der Rückstand auf Xamax ist ein weiteres Mal angestiegen, jetzt auf 16 Plus- und 13 Minuspunkte.

(Der Landbote)