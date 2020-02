Sliskovic schiesst FCW zum Sieg

Nach der ärgerlichen 0:1-Niederlage in Schaffhausen vor Wochenfrist durften die 3300 Zuschauer auf der Schützenwiese den zweiten Sieg der Winterthur in der Rückrunde bejubeln. Bereits in der 6. Minute erzielte Luka Sliskovic den einzigen Treffer des Tages. Danach hatten die Winterthurer das Spiel mehr oder weniger im Griff, vergaben aber weitere Torchancen und hatten in der 83. Minute auch noch Glück, als ein Kopfball-Aufsetzer von Stade Lausanne-Ouchy nur an die Latte ging. Mit diesem Sieg ist der fünftplatzierte FCW in der Tabelle bis auf drei Punkte zu den Grasshoppers aufgerückt.

Der herrliche Heber von Sliskovic in der 6. Minute (Quelle:SFL)