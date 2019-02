So duselt sich YB zum Sieg

Christian Fassnacht lachte auf den Stockzähnen, als er im SRF sagte: «Solche Matches muss man gewinnen, um Meister zu werden.» Recht hatte der YB-Mittelfeldspieler allemal. Er wusste genau, dass der Sieg äusserst glücklich zustande gekommen war.

Die Young Boys waren im Cornaredo von Lugano als Leader und grosser Favorit angetreten. Die Berner taten sich auf dem holprigen Rasen aber schwer, sind sie sich doch den perfekten Kunstrasen im heimischen Stade de Suisse gewohnt. Doch die Favoriten kamen zu ihren Chancen, vergaben aber auch die beste, als Jean-Pierre Nsame in der 39. Minute einen Penalty übers Tor in den Tessiner Himmel schoss.

Keine Klarheit im TV

Als sich die 4071 Zuschauer im Cornaredo bereits mit dem einen Punkt zufrieden gegeben hatten, riskierten die Luganesi nochmals alles. Bei einem letzten Eckball rückten sie alle nach vorne, wollten den Siegtreffer gegen den Titelverteidiger erzwingen. Doch das misslang – und es kam noch schlimmer. «Es war die letzte Möglichkeit auf ein Tor, wir haben einen super Konter gefahren. Ich bringe den Ball noch in die Mitte – was dann passierte, muss ich mir noch anschauen», sagte Fassnacht.

Ja, was war denn geschehen? Fassnacht hatte den Ball in den Strafraum gespielt, als dort der Luganesi und ehemalige YB-Spieler Alexander Gerndt, der zuvor noch den Eckball getreten hatte und über den ganzen Platz zurückgesprintet war, zu Fall kam. «Es könnte ein Foul von Schick gewesen sein», so Fassnacht. Doch nicht einmal die TV-Bilder gaben Aufschluss darüber, ob es eine Berührung gegeben hatte oder nicht. YB hätte seiner Meinung nach zuvor auch einen Penalty erhalten müssen, meinte der 25-jährige Fassnacht. «So war es ausgleichende Gerechtigkeit.»

Nsame trifft doch noch

Nsame jedenfalls liess sich die Chance in der 94. Minute nicht nehmen, seinen Fehler aus der ersten Hälfte auszubügeln. So staubte er ab und traf locker zum 1:0-Siegtreffer, nachdem zuvor Thorsten Schick noch am Lugano-Goalie Noam Baumann gescheitert war und der Abpraller Nsame vor die Füsse gefallen war. (hua)