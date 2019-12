Stürmen mit Lust, treffen mit Coolness

Die zwei verstehen sich. Irgendwie. Und immer. Oder wie Giorgio Contini sagt: «Ihre Kommunikation ist grossartig.» Manchmal muss Lausannes Trainer schmunzeln, wenn er Aldin Turkes und Andi Zeqiri beobachtet. Ein paar Brocken Französisch vom einen, ein paar deutsche Sätze vom anderen, dazu Englisch, Hände und Füsse – das alles führt zu bestem Verständnis, auch auf dem Platz. Sie erzielten mehr als die Hälfte der 48 Lausanner Tore: Turkes war 14-mal erfolgreich, Zeqiri 12-mal.

Heute trifft das stärkste ­Angriffsduo der Liga mit dem Leader auf Verfolger GC. Ob die beiden damit rechnen, dass Lausanne im Letzigrund gewinnen und mit sechs Punkten Vorsprung in die Winterpause gehen wird? Die zwei schauen sich an. Und nicken. Klare Antwort.

Aldin Turkes:Der Motor ist warm

Ende Mai erlebt Aldin Turkes eine schwarze Stunde: Er steigt mit Rapperswil-Jona aus der Challenge League ab. Gleichzeitig braucht er sich kaum Sorgen zu machen, was seine Zukunft angeht: Mit 16 Toren hat er Werbung für sich gemacht. Der 23-Jährige, 1,93 Meter gross und 80 Kilo schwer, will aber nichts überstürzen: «Der nächste Schritt muss perfekt sein.»

Der Sohn bosnischer Eltern wächst in Rotkreuz auf, wechselt als Junior zum FC Luzern, weiter in den GC-Nachwuchs, er nähert sich der ersten Mannschaft. Aber der Club hält Turkes nicht für reif genug. Anfang 2015 zieht der Stürmer enttäuscht fort, wird beim FC Zürich vorstellig und bekommt dort, was GC ihm verweigert hat: einen Profivertrag. Nach ersten Monaten mit der U-21 in der Promotion League debütiert er im Februar 2016 in der Super League. Der Trainer damals heisst Sami Hyypiä.

Turkes erlebt wilde Phasen, dunkle Momente. Er ist 20, als er den Abstieg mit dem FCZ verdauen muss – und noch mehr. Hyypiäs Nachfolger Uli Forte eröffnet ihm, dass er für ihn keine Verwendung hat. Turkes reist weiter, kommt via Vaduz zu Rapperswil und sagt heute: «Das war der ideale Club für mich.»

Als Torschützenkönig der Challenge League lockt er Interessenten an. Aus dem Ausland. Angeblich von GC. Und aus der Westschweiz. Beim finanzstarken Lausanne ist Contini der Coach, den er aus Vaduz kennt. Turkes unterschreibt bis 2021. Nach wenigen Tagen fühlt er sich heimisch. Mit Noah Loosli spielte er bei GC, Christian Schneuwly traf er beim FCZ, Stjepan Kukuruzovic war Weggefährte bei Vaduz. Und auch Andi Zeqiri war für ihn kein neues Gesicht. Ihm begegnete er einmal zufällig in den Ferien in Miami.

Turkes trifft und trifft, 14-mal bis jetzt. «Der Motor ist warm», sagt er, um anzufügen: «Er bleibt es auch.» Turkes träumt, natürlich tut er das. Vom Ausland. Er mag die Bundesliga, auch die ­Serie A, weil Edin Dzeko dort bei der Roma unter Vertrag steht. Und Dzeko ist – wie Zlatan Ibrahimovic – sein Vorbild. Und Turkes träumt von der Nationalmannschaft. Bloss: von welcher? «Das spielt keine Rolle», sagt er, «wer sich zuerst meldet ...» Er hat den bosnischen und den Schweizer Pass, er hat für Bosniens U-21 einen Kurzeinsatz absolviert und für die Schweiz auf verschiedenen Juniorenstufen gespielt.

Zählen kann Turkes auf seinem Weg auf die Unterstützung seiner Eltern. Problematisch wird es einzig, wenn er sich gegenüber dem Schiedsrichter ungebührlich verhält. Sein Vater Dzevad Turkes leitete selber einmal Spiele, nun betreut er als Masseur die besten Schweizer Schiedsrichter jeweils im Wintertrainingslager auf Gran ­Canaria. Und: Aldins Bruder ­Mirel ist ebenfalls Unparteiischer, mit 28 pfeift er in der Challenge League. «Ich vermeide es besser, mich zu beschweren», sagt Aldin Turkes, «das erspart mir daheim Diskussionen.»

Andi Zeqiri: Die Lehre bei Juventus

Andi Zeqiri hat Turkes zugehört, wie er erzählt hat. Ein paar Fetzen hat der 12-fache Saisontorschütze verstanden und sich amüsiert. Er ist zwar erst 20 und trotzdem kein unerfahrener Jungspund mehr. Als er unter Trainer Fabio Celestini den Einstand bei Lausanne gibt, ist er noch keine 16.

Zeqiri kommt in Morges zur Welt, wächst in Ecublens auf, wird als Erstklässler Junior bei Lausanne, und seinen Lehrern macht er eines früh klar: Profifussballer will er werden, nichts anderes. Er eifert dem Brasilianer Ronaldinho nach, ein anderer Favorit ist Cristiano Ronaldo. Und als wäre es eine Selbstverständlichkeit, nähert sich der junge Mann mit kosovarischen Wurzeln etappenweise seinem Berufsziel. Zwei Jahre verbringt er in Payerne im nationalen Ausbildungszentrum und lebt bei einer Gastfamilie. 2016 verlässt er die Heimat für eine Saison. Juventus hat gerufen, das grosse Juventus. Celestini rät ihm, das Angebot anzunehmen, «du lernst da extrem viel».

Zeqiri ist eines von zig Talenten, das gesichtet wird. Er wird zusammen mit anderen Nachwuchsspielern täglich mit dem Bus nach Vinovo chauffiert, zum Trainingsgelände ausserhalb von Turin. Er trifft auf grosse Namen, trainiert auch mit ihnen und lernt Verhaltensregeln: Er ist der Junior, der still seine Arbeit zu verrichten hat, wenn er sich schon in Anwesenheit der Stars aufhalten darf. Er schaut sich ­vieles ab, vor allem von Paulo ­Dybala und Gonzalo Higuain.

2017 endet sein Abenteuer in Italien, aber als er zurück ist in Lausanne, fühlt er sich bereit für die Super League. Im September debütiert er gegen Sion, hält dem Club auch nach dem Abstieg die Treue, er sagt: «Lausanne ist mein Verein.» Klar, auch er hat das Ausland im Kopf. Und die Nationalmannschaft. Wobei sich bei ihm die Frage nicht stellt, welche er bevorzugt, nicht nur, weil er nur einen Pass besitzt. Für die Schweiz hat er in allen Alterskategorien bis zur U-21 gespielt. «Er ist ein echter Schweizer», sagt Turkes mit breitem Grinsen.

Turkes und Zeqiri sind zwei, denen auch die Lust am Stürmen gemeinsam ist. Und die Coolness vor dem gegnerischen Tor. Aber wie reagiert der Club, wenn im Winter Offerten für sie vorliegen? «Sie bleiben bei uns», sagt Contini, «weil der Besitzer unseres Clubs nicht zwingend auf Transfereinnahmen angewiesen ist.»

