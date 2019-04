Torfestival in Seuzach

3:0 für Seuzach, 3:3, 5:3, 5:5 – das war die Torfolge im Match zwischen dem FC Seuzach und der fehlerhaften, aber individuell starken U-21 des FC Wil. Die zehn ausgeglichen verteilten Tore waren eine Entschädigung für die Zuschauer, die trotz garstigem Wetter auf dem Rolli erschienen und ein Spektakel erlebten. Mit dessen Ausgang konnte keines der beiden Team zufrieden sein. Seuzach nicht, weil es zweimal klar führte und doch nicht gewann. Und Wil nicht, weil es trotz seiner offensiv starken Einzelspieler und manch gutem Angriff wegen viel zu vieler Fehler die Gelegenheit nicht nutzte, sich von den Abstiegsplätzen wenigstens ein bisschen in Richtung Mittelfeld zu bewegen. Und Seuzach vollends ins Elend zu stürzen.

In der Offensive effizient

Gut bei Seuzach war zum einen: Es nutzte die Wiler Fehler in der Anfangsphase rigoros aus. Pascal Dietz, Daniel Tavares und Gabriel Auer brachten das Heimteam bis zur 22. Minute 3:0 voran. Beim 1:0 und beim 3:0 waren es ziemlich katastrophale Fehlpässe der St. Galler im Aufbau gewesen, die zu den Toren führten. Und vor dem 0:2 glaubten die Wiler, sich bei einem Corner Seuzachs drei offensiv orientierte Konterspieler leisten zu können. Diese Respektlosigkeit wurde bestraft.

Dabei hätte Wil derlei taktische Finessen gar nicht gebraucht. Denn Seuzach zog sich nach dem 3:0 viel zu weit zurück und unterliess es, die St. Galler früh genug unter Druck zu setzen. Die Folge war, dass sich die Seuzacher Defensivspieler immer wieder mit Zweikämpfen konfrontiert sahen, in denen sie gegen die Ostschweizer Talente und auf dem nassen Geläuf schlechte Karten hatten. Noch vor der Pause machte Wil so aus dem 0:3 ein 3:3, nur fünf Minuten brauchte es dafür.

Zurück in den alten Trott

Gut bei Seuzach zum Zweiten war: Das Team von Trainer Stéphane Lüthi steckte diese Aufholjagd des Gegners weg, spielte in der zweiten Halbzeit aggressiver und überhaupt aufopferungsvoll. Und es war in der Offensive weiterhin effizient: Caner Türkmen (54.) und der mit zwei Toren und einem Assist herausragende Gabriel Auer brachten ihr Team 5:3 in Führung und damit einem wichtigen Sieg nahe. Aber Seuzach verfiel danach wieder in den alten Trott: Es machte zuwenig Druck auf die ballführenden Gegenspieler und prompt nutzten diese ihre Freiheiten in der Schlussphase aus: Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff verkürzte Wil auf 4:5, in der 86. Minute glich es zum 5:5 aus. Und hätte der trotz fünf Gegentoren tadellose Goalie Davide Migliaccio in der Nachspielzeit nicht noch eine Glanztat vollbracht, dann hätte Seuzach diesen Match sogar verloren. Zu erwähnen ist auch, dass Wil zwei Tore wegen Offsides aberkannt wurden.

Seuzachs Sportchef Andy Rohner schätzte den Ausgang so ein: «Wir haben dem Gegner zwei Punkte weggenommen.» Weil Uster verlor, beträgt der Vorsprung Seuzachs auf die Abstiegsplätze jetzt tatsächlich drei statt wie vorher zwei Punkte. Aber es war auch nicht der Befreiungsschlag, den diese Mannschaft nach nun fünf Spielen ohne Sieg (plus Ausscheiden aus dem Schweizer Cup) braucht, um wieder zur Stilsicherheit zu finden, die ihrer Qualität entspricht.

«Wer fünf Tore schiesst, sollte eigentlich gewinnen.»Seuzach-Trainer Stéphane Lüthi

Trainer Lüthi sah «sicher keine gute Leistung» seines Teams. Manchmal sei es zu ängstlich gewesen, oft auch auch «einen Schritt zu spät». «Wer fünf Tore schiesst, sollte eigentlich gewinnen.» Offensiv immerhin war Seuzach diesmal stark. In den nächsten Spielen aber muss sich auch die Defensive bewähren. Denn die Gegner –Widnau, Balzers, Bazenheid und die Blue Stars – liegen alle in der vorderen Tabellenhälfte. Seuzach führt die hintere an. (Der Landbote)