Traum-Comeback für Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri brauchte in den letzten Monaten viel Geduld. Am 14. September hatte der Offensivmann zuletzt für das Starensemble des FC Liverpool gespielt, es war einer von nur vier Kurzeinsätzen über die Wettbewerbe verteilt, mit einem Total von 25 Minuten. Am Mittwochabend war für den 28-Jährigen vorzeitige Bescherung: Jürgen Klopp setzte erstmals in dieser Saison in der Startformation auf den Schweizer, im Derby gegen Everton, wo er unter anderen Mo Salah und Roberto Firmino schonte.

Und der Schweizer brauchte nur wenig Angewöhnungszeit und erzielte in der 17. Minute nach einem wunderbaren Pass von Sadio Mané das zwischenzeitliche 2:0. Es war sein erstes Meisterschaftstor seit dem 26. Dezember letzten Jahres. Für die Reds war es ein gelungener Abend, sie gewannen am Schluss 5:2. Der Vorsprung auf den Stadtrivalen beträgt nun nach 15 gespielten Runden schon 29 Punkte.

Telegramm:

Liverpool - Everton 5:2 (4:2)

53'094 Zuschauer. – Tore: 6. Origi 1:0. 17. Shaqiri 2:0. 21. Keane 2:1. 32. Origi 3:1. 45. Mané 4:1. 45. Richarlison 4:2. 90. Wijnaldum 5:2.

Rangliste: 1. Liverpool 15/43. 2. Leicester City 15/35. 3. Manchester City 15/32. 4. Chelsea 15/29. 5. Wolverhampton 15/23. 6. Manchester United 15/21. 7. Crystal Palace 15/21. 8. Tottenham Hotspur 15/20. 9. Sheffield United 14/19. 10. Arsenal 14/19. 11. Burnley 15/18. 12. Newcastle United 14/16. 13. Bournemouth 15/16. 14. West Ham United 15/16. 15. Brighton & Hove Albion 14/15. 16. Aston Villa 15/15. 17. Southampton 15/15. 18. Everton 15/14. 19. Norwich City 15/11. 20. Watford 15/8.

