Von Siegermentalität keine Spur

Als vor neun Tagen Xamax mühevoll besiegt war, meldete Thorsten Fink in einer euphorischen Aufwallung: «Wir haben den ­Anschluss geschafft.» Obwohl damals Achter, sah Fink seine Mannschaft nur noch vier Punkte hinter Platz 2. Die Dichte in der Liga bestärkte den Trainer in der Meinung, sie seien nicht schlechter als andere.

Zwei Spieltage später ist der Frust zurück bei den Grasshoppers. Nach dem 0:2 letzten Dienstag gegen Thun verlieren sie am Samstag in St. Gallen 1:2. Und stürzen wieder auf den letzten Platz ab. Fink mag noch lange denken, da würden sie nicht hingehören. Bis auf absehbare Zeit sind sie gut beraten, nicht mehr von der Europa League als Ziel zu faseln, sondern sich der Realität zu stellen.

In St. Gallen ist nichts mehr von dem Fussball zu sehen, den sich Fink vorstellt. Die Sicherheit geht über alles. Der Grundsatz ist: bloss keine Fehler machen. 4-4-2 heisst das modifizierte System, Holzhauser und Sigurjonsson sollen das Zentrum schliessen und die Jungen Bajrami und Pusic die Laufarbeit auf den Seiten verrichten.

Eine Stunde geht der Plan gegen völlig ideenlose St. Galler auf. Rhyner zwingt Sierro nach einem Corner in der 22. Minute zum Eigentor, Djuricin verpasst darauf das zweite Tor, ebenso Bajrami kurz nach der Pause. Das hat Folgen, denn bei seiner Aufarbeitung des Abends stellt Fink ernüchtert fest: «Anscheinend können wir nur gewinnen, wenn wir 2:0 führen.»

Der Zerfall

14 Ligaspiele ist seine Amtszeit bei GC alt. Begonnen hat sie am 28. April mit einem 1:0 in Lausanne, mit dem in der alten Saison der Klassenerhalt so gut wie gesichert war. Bis heute ist es das einzige Spiel ohne Gegentor ­geblieben, dafür hat es seither neun Niederlagen abgesetzt. Von Siegermentalität ist bei GC unter Fink weiter keine Spur.

Damit der Match in St. Gallen kippt, braucht es eine Szene, einen Windstoss, einen einzigen. Das ist der Ausgleich von Tranquillo Barnetta, dem Alt-Nationalspieler, der zur Pause eingewechselt wurde. Von dieser 60. Minute an spielt nur noch St. Gallen, es kommt in einen kleinen Rausch, und eine gute Viertelstunde später krönt Barnetta den Sturmlauf mit dem 2:1.

GC fällt mit dem 1:1 auseinander, es ist keiner mehr da, der sich auflehnt, der Zweikämpfe ­ge­winnen will, der den «inneren Schweinehund überwindet», wie es Fink sagt. Das Mittelfeld schützt die Abwehr nicht mehr. So wird klar, dass eine Kette mit Lavanchy, Cvetkovic, Rhyner und Doumbia niemals reicht, um ein Team zu tragen. Hinter ihnen steht mit Lindner ein Torhüter, der in seiner Passivität (gerade bei Cornern) wieder in der Vor-Yakin-Zeit angekommen ist. Vor dem Ausgleich hat der formschwache Lavanchy keine Lust, Barnetta zu bewachen. Beim 1:2 hat Rhyner kein Auge für den Torschützen. Von total 18 Gegen­goals ist es das 15. nach der Pause.

Zum Abschied in St. Gallen sagt Fink: «Wir werden weiter mit der Mannschaft arbeiten.» Was bleibt auch sonst übrig? Es ist jedenfalls viel Arbeit zu tun.

(Tages-Anzeiger)