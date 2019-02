Wenn das Pogba sieht – Mourinho auf Glatteis

Es hätte ein netter Ausflug in Eishockey werden sollen. Aber für José Mourinho läuft es im Moment einfach nicht. Erst wird der Portugiese als Trainer von Manchester United abgesetzt. Dann legt sein ehemaliges Team wie zum Trotz unter dem neuen Trainer Ole Gunnar Solskjaer eine beeindruckende Serie hin (neun Siege, ein Unentschieden).

Und jetzt noch das: Als Mourinho vor der KHL-Partie zwischen SKA Moskau und Avangard Omsk den Puck einwerfen soll, wird aus dem selbsternannte «special one» «the fallen one». Mourinho verheddert sich im rutschigen Teppich und fällt unelegant zu Boden.

Immerhin sind die beiden Captains Pawel Dazjuk und Jewgeni Medwedew so geistesgegenwärtig, dass sie sich gleich um den gefallenen Gast kümmern.

Jose Mourinho just fell on the ice in #KHL game in Balashikha. He was invited to drop the first puck before the game against SKA by Avangard Omsk which is based in Moscow area pic.twitter.com/gpmxpTbpJU