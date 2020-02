FCZ kommt nicht an Servette vorbei

Die Zahlen des FCZ im neuen Jahr bleiben miserabel. Er ist auch nach dem vierten Spiel ohne Sieg, das 1:4 bei Servette war schon seine dritte Niederlage, und vor allem war es schon seine achte allein in dieser Saison mit vier und mehr Gegentoren. Er kann gar noch froh sein, im Stade de Genève nicht gar doppelstellig verloren zu haben. Sein Glück war, dass der Gastgeber mit seinen vielen Chancen zuweilen fahrlässig umging.



Grejohn Kyei trifft für die Genfer sehenswert zur 1:0-Führung. (Video: SRF)

Ludovic Magnin hatte die Mannschaft im Vergleich zum Spiel gegen Basel grossflächig umgebaut. Er brachte allein in der Abwehr drei neue Spieler, Marchesano und Kololli sollten in der Offensive für Bewegung sorgen, und Mahi wurde in die Sturmspitze geschoben. Gebracht hat das nicht viel, der FCZ musste schon zur Pause froh sein, nur mit einem Tor im Rückstand zu liegen. Grejohn Kyei hiess der Profiteur, nachdem Sohm den Ball völlig unbedrängt verloren hatte. Der FCZ selbst war nur zweimal gefährlich, doch Mahi vergab zweimal.



Tosins Tor zum 1:1 bringt dem FCZ am Schluss nichts Zählbares. (Video: SRF)

Nach der Pause sündigten die Genfer vorerst weiter im Abschluss, und auf einmal wurden sie dafür bestraft. Aiyegun Tosin gelang nach einem herrlichen Angriff der Ausgleich. Doch darauf reagierte Trainer Alain Geiger, brachte Koro Kone und wechselte mit ihm den Sieg ein. Kone traf in der 67., 79. und 94. Minute, und damit bestrafte er einen Gegner, der komplett zerfiel und sich wehrlos ergab. Für die Servettiens war es der achte Sieg in den letzten elf Runden, das heisst: Sie sind nur noch drei Punkte hinter dem Dritten Basel.



Servette - Zürich 4:1 (1:0)

7052 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 23. Kyei (Stevanovic) 1:0. 64. Tosin (Marchesano) 1:1. 67. Koné (Tasar) 2:1. 79. Koné (Stevanovic) 3:1. 94. Koné (Stevanovic)

Servette: Frick; Sauthier, Rouiller, Sasso, Iapichino; Ondoua, Cognat (82. Imeri); Stevanovic, Cespedes, Tasar (90. Alves); Kyei (65. Koné).

Zürich: Brecher; Rüegg, Omeragic, Mirlind Kryeziu, Pa Modou; Domgjoni, Sohm (55. Hekuran Kryeziu); Tosin, Marchesano, Kololli (82. Winter); Mahi (69. Kramer).

Bemerkungen: Servette ohne Park und Schalk (beide verletzt). Zürich ohne Nathan, Schönbächler (beide gesperrt), Charabadse, Janjicic und Zumberi (alle verletzt). 84. Lattenschuss Tasar. Verwarnungen: 31. Pa Modou (Foul), 41. Domgjoni (Foul), 55. Mirlind Kryeziu (Foul), 93. Imeri (Foul).



Rangliste: 1. St. Gallen 22/44 (48:28). 2. Young Boys 22/44 (43:28). 3. Basel 22/39 (46:22). 4. Servette 22/36 (36:21). 5. Zürich 22/31 (27:44). 6. Luzern 22/30 (24:29). 7. Lugano 22/25 (24:27). 8. Sion 22/22 (28:41). 9. Neuchâtel Xamax FCS 22/18 (24:37). 10. Thun 22/18 (22:45).

(ths)