Wieder wäre ein Heimsieg Pflicht

Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy morgen auf der Schützenwiese, Nachbar FC Wil in einer Woche im Bergholz sind die letzten FCW-Gegner im Jahre 2019. Diese Spiele werden massgeblich darüber mitentscheiden, wie die Halbjahres-Bilanz der Winterthurer Fussballschüler aussieht, ob sie gleichsam die Probezeit überstehen oder nicht. Denn es ist doch ein erheblicher Unterschied, ob sie keinen oder nur einen Punkt, vier oder gar sechs Punkte erreichen.

Man muss es doch so sehen: Bisher war die Saison zeitweise gut, im Cup sehr gut, insgesamt ordentlich. Platz 4 auf der Höhe des Dritten ist das, sechs Längen Rückstand auf den Barrageplatz gehen auch gerade noch so durch. Es kann in acht Tagen, nach dem letzten Match des Jahres, also so aussehen: Der FCW gewinnt noch sechs Punkte, er beendet das Jahr also als Dritter – und womöglich nur drei Punkte hinter den Grasshoppers, die es ja noch mit Leader Lausanne-Sport zu tun bekommen. Aber es kann auch so aussehen: Die Winterthurer stolpern über SLO und dann auch in Wil. Dann droht ihnen ein Rückstand von neun Punkten oder mehr auf GC und gar der Sturz aus der oberen Tabellenhälfte. Schliesslich hat der Sechste, Kriens, nur zwei Punkte weniger als der FCW.

Die Krienser sind ohnehin der grosse Störenfried des FCW. Die beiden Niederlagen gegen die Luzerner sind die ärgerlichsten und gewiss vermeidbarsten der bisherigen Vorrunde. Sie machen bei aktuellem Stand genau die Differenz zu GC und dem Barrageplatz aus. Es ist ja auch so: Die letzte Serie des FCW ist eher negativ, vier Spiele ohne Sieg – drei eigentlich gute Unentschieden in Schaffhausen, gegen GC und zuletzt in Aarau, mit dem Heim-0:2 gegen Kriens dazwischen. Vorher war die Serie sehr positiv gewesen, mit acht Pflichtspielen ohne Niederlage bis zum 1:1 gegen GC. Sie währte vom 2:3 in Kriens Ende August bis zum 0:2 gegen Kriens im letzten Heimspiel!

Eine offene Frage für Loose

So wichtig die zwei letzten Spiele des FCW in diesem Jahr auch sein mögen. Eines kann man ihm nicht mehr nehmen: Sie überwintern im Cup als Viertelfinalist – und dies mit einer grossen Chance, im Heimspiel gegen den drittklassigen FC Bavois gar unter die letzten Vier vorzustossen. Ein schönes Zückerchen fürs Frühjahr haben die Winterthurer Fussballer also schon – über das Brot für den Alltag wird in den nächsten beiden Matches mitentschieden.

Trainer Ralf Loose hatte mehr als eine Woche Zeit, das Spiel gegen SLO vorzubereiten. Seine diffizilste Aufgabe ist bis zum Abschlusstraining heute Nachmittag, die gescheiteste Lösung zu finden, den nach vier Verwarnungen gesperrten Abwehrchef Sead Hajrovic zu ersetzen. Es gibt grundsätzlich drei Varianten. Am ehesten in Frage kommen: Tobias Schättin gibt nicht den Links-, sondern den linken Innenverteidiger; Enrique Wild besetzt die linke Flanke. Oder es bietet sich an, gleichsam in einer Eins-zu-Eins-Variante Julian Roth als linken Innenverteidiger aufzustellen. Roth stand zuletzt am 21. August 2017 in der Startelf des FCW; bei einem 0:2 auf der Schützi gegen Servette.

Gazzetta – der beste Skorer

Stade Lausanne-Ouchy tritt zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in Winterthur an. Die beiden ersten Wettbewerbsspiele der beiden Klubs fanden in der Romandie statt: Im September 2016 gewann der FCW des Trainers Sven Christ einen Cup-Sechzehntelfinal gegen den Erstligisten SLO in dessen eigentlichen Heimstadion in Vidy 3:0. Im vergangenen Juli siegte der FCW im «Exil» von SLO in Nyon in der 2. Meisterschaftsrunde 2:1. Von 2016 sind nur noch sehr wenige dabei: Bei den Waadtländern der defensive Mittelfeldspieler Quentin Gaillard (25) und – selbstredend – Trainer Andrea Binotto. Beim FCW Luca Radice, Tobias Schättin und Luka Sliskovic. Der Match im vergangenen Sommer ist in Erinnerung als jener, in dem der FCW in dieser Vorrunde am meisten Réussite hatte. SLO ging früh in Führung, seine Leistung und seine Torchancen hätten sehr wohl einen Punktgewinn gerechtfertigt. Aber der FCW holte den Dreier dank einer Doublette Sliskovics Mitte zweiter Halbzeit. Das 1:1 war ein Elfmeter, das 2:1 ein Ball, der die Torlinie – wenn überhaupt – nur ganz knapp überschritten hatte.

In den sieben ersten Jahren unter Mathematiklehrer Binotto war SLO ein Muster an Konstanz. Seit 2012 wurde der Verein fünfmal Erster, zweimal Zweiter; dreimal stieg er auf. In der Profiumgebung der Challenge League ist es jetzt, natürlich, nicht mehr so: Zuerst gabs einen Punkt aus vier Spielen, dann – höchst erstaunlich – 13 Punkte aus fünf Matches und zuletzt wieder nur einen Punkt aus sieben. Die Waadtländer changierten also zwischen einem Aufsteiger, der zuerst Anpassungsschwierigkeiten zeigte, und einem, der überraschte, bis zu einem, dessen einziges Saisonziel der Klassenerhalt sein kann. In über 300 Spielen in der Viert- und Drittklassigkeit hat Binotto im Schnitt etwas über zwei Punkte gewonnen. In der Challenge League sind es jetzt aber noch 0,93.

Das Hauptproblem der Lausanner in den seit Ende September erfolglosen Wochen: In sechs Spielen schossen sie nur noch zwei Tore, beim 2:2 in Chiasso. Dazu minderten Absenzen wie jene des erfahrenen Abwehrchefs Jérémy Manière die Qualität des Kaders. Bester Skorer übrigens ist, mit drei Toren und zwei Assists, Karim Gazzetta. Der 24-jährige Genfer spielte 69mal für den FCW, ehe er im Sommer in die Romandie zurückkehrte. Für den FCW traf er übrigens sechsmal, zuletzt vor gut einem Jahr zu einem 2:2 in Schaffhausen.