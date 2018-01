Wohlen befreit den FCW aller Abstiegssorgen

Aufatmen beim FC Winterthur. Trotz einer miserablen Hinrunde, einem Trainerwechsel und dem zweitletzten Tabellenrang kann der FCW in dieser Saison nicht mehr absteigen.

Grund dafür ist der FC Wohlen. Dieser verzichtet darauf, für die nächste Saison ein Lizenzgesuch für die Challenge League zu stellen und steigt damit freiwillig ab. Weil es aus der Challenge League nur einen Absteiger gibt, bedeutet dies gleichzeitig den Ligaverbleib für die restlichen neun Ligateams.

Zu hohe Auflagen, zu wenig Geld

Der FC Wohlen teilte heute mit, dass es dank grosser Anstrengungen zwar gelungen sei, die akuten Finanzprobleme des Vereins zu lösen. Die stetig steigenden Anforderungen und Auflagen der Swiss Football League seien für den FC Wohlen in Zukunft allerdings nicht mehr erfüllbar. Künftig könne man die finanziellen Mittel, die dafür nötig seien nicht mehr aufbringen. – Auch weil man zunehmend weniger Rückhalt im Umfeld des Klubs spüre.

Wohlen ist damit nach 16 Jahren Ligazugehörigkeit nächste Saison nicht mehr in der zweithöchsten Spielklasse des Landes vertreten. Der Verein will sich in Zukunft auf den Breitensport konzentrieren. In welcher Liga dies geschehen wird, ist noch nicht bestimmt.

Die erste Mannschaft des FC Wohlen wurde eine halbe Stunde vor dem heutigen Trainingsstart zur Rückrunde über den Entscheid der Klubleitung informiert. (huy)