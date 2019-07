Zwei Favoriten und viele Fragezeichen

Es sind zwei grosse Namen in dieser Liga. Und sind sie nach 36 Runden nicht mindestens Zweiter, wird die Saison als Misserfolg verstanden – mag man bei GC zurzeit auch Bescheidenheit in den Vordergrund rücken. Rhetorisch zumindest. Dahinter kann man Aarau, zuletzt erst in der Barrage gescheitert, und den FCW, zuletzt Vierter, sehen. Dann als designierte Mittelfeldklubs Vaduz, Wil und Schaffhausen. Als primäres Ziel den Klassenerhalt nennen müssen Kriens auch in seinem zweiten Jahr nach dem Aufstieg, wie üblich der Chiasso und natürlich Stade Lausanne-Ouchy, der Debütant in diesem Kreis. Vor allem aber ist eines hervorzuheben: Es gibt sehr viele Fragezeichen um die zehn Vereine. Die Meisterschaft scheint wieder «eng zu werden», wie nicht nur FCW-Trainer Ralf Loose denkt.

So sieht es bei den acht Gegnern der beiden Zürcher Klubs, FCW und GC, aus.

Lausanne: «Ziel nicht verändert.» Am Schluss selbst den Barrageplatz verpasst zu haben, war eine Enttäuschung für den Grossklub und seinen Winterthurer Trainer Giorgio Contini. Nun sagt der: «Das Ziel hat sich nicht verändert.» Wieder wird der direkte Aufstieg oder zumindest der Barrageplatz erwartet. Das Aufgebot müsste dafür auch reichen, aber Contini wirft ein: «Speziell ist eben auch die Konstellation, dass wir von aussen als Millionarios gesehen werden, aber sparen müssen.» Und das zu einem Zeitpunkt, da Besitzer «Ineos» ein grosses Radteam kaufte und nun auch den Ligue-1-Verein OGC Nice. Also musste Contini zufrieden sein, mit Aldin Turkes ein «Knipser»-Talent zu erhalten. Mit Spielern mit auslaufendem Vertrag, wie Roman Buess oder Jérémy Manière, konnte nicht mal geredet werden.

Immerhin, sagt Contini, «kennen wir uns nun besser.» Er zog auch Konsequenzen aus der vergangenen Saison, als wohl nicht immer alle in der Kabine hinter ihm standen. Also wurden die Captains Cabral und Alexandre Pasche «degradiert» (Contini). Neuer Spielführer ist Stjepan Kukuruzovic, dem offensichtlich eine verträglichere Teamführung zugetraut wird. Aber klar ist: Nur schon nach einem verpassten Start gerät Contini unter Druck. Denn Lausanne mag sparen müssen, sein Spielerkontingent reduziert haben. Aber im Verhältnis zu allen andern, ausser GC: «Reich» ist der Verein noch immer.

Aarau: Substanzverlust. Vom krassen Fehlstarter zum Beinahe-Aufsteiger – die Aarauer haben eine selten aufwühlende Saison hinter sich. Als muss man sie eigentlich wieder zu den Anwärtern auf einen Spitzenplatz zählen. Aber klar scheint, zumindest vor der Reise morgen Samstag nach Winterthur: Das Kader mag weiterhin seine Qualitäten haben. Ein Vorteil ist auch, dass Trainer Patrick Rahmen nicht die Gelegenheit erhielt, zum FCB abzuspringen. Doch Fakt ist auch, dass die Aarauer aus finanziellen Gründen nicht mit einer Kelle anrichten konnten, wie zuerst geglaubt wurde. Deshalb ist bei aktuellem Stand der Dinge von einem Substanzverlust zu reden, angefangen im Tor, wo der 18-jährige Nicholas Ammeter und nicht eine belastbare Grösse wie Djordje Nikolic beginnen wird.

Wil: viele Wechsel. Im Bergholz wurde so viel Personal ausgetauscht wie zuletzt beim Einzug der Türken. Mehr als ein halbes Dutzend Stammspieler ging (oder musste gehen), bis hin zum Captain Sandro Lombardi. Die Erwartungen gelten der Aufbauarbeit des Trainers Ciri Sforza. Ein Gewinn für die Hierarchie muss auch der gleich zum Captain beförderte Routinier Philipp Muntwiler sein. Aber wie weit reicht das?

Schaffhausen: Yakin und viele Fragen. Am Munot ist nicht mancher Stein auf dem andern geblieben, angefangen an der Vereinsspitze. Der Winterthurer Roland Klein ist nun der Besitzer. Sein Vorgehen ist bisher zumal rhetorisch von Zurückhaltung geprägt. Es soll ja nicht der Eindruck entstehen, jetzt sei Murat Yakin wieder da und man könne gross denken. Kleins Ziel ist es, den Verein mal zu stabilisieren. Und weil er, Yakin und viele Spieler neu sind, ist der FCS eines der grössten Fragezeichen der Liga.

Vaduz: gehalten? Die Liechtensteiner haben Teamstützen wie Philipp Muntwiler verloren, dafür eine Liga-Grössse wie Tunahan Cicek erhalten. Ihre vergangene Saison, die ersten Monate unter Trainer Mario Frick, war sehr durchschnittlich. Nominell sieht es so aus, als sei wenigstens die Substanz gehalten worden.

Kriens: Routiniers. Zwei Routiniers sollen den Luzerner «Amateuren» helfen, auch die zweite Saison in der Challenge League zu überstehen. Der eine ist Aufbauer Burim Kukeli (35), der andere Stürmer Igor Tadic (32). Zu ersetzen sind vor allem Torhüter Simon Enzler und Skorer Saleh Chihadeh, mindestens ein halbes Jahr aber auch Abwehrchef Daniel Fanger, der ein Kreuzbandriss. «Sie werden jetzt auch besser an den Kunstrasen gewöhnt sein», sagt Ralf Loose. Mag sein, aber das Ziel heisst: Klassenerhalt.

Chiasso: vieles neu. Im Südtessin ist es wie stets: Es gingen viele, es kamen viele. Neu ist auch wieder mal der Trainer. Immerhin hat Stefano Maccoppi einige Erfahrung in der Liga. Es fällt also wieder mal schwer, die Tessiner einzustufen, zumal sie mit dem Moldauer Nicolae Milinceanu und Zoran Josipovic gute Skorer verloren. Viele der Neuen sind Leihgaben aus der Super League.

Stade Lausanne-Ouchy: Neuland. Im Winter drohte den Lausannern nach dem Rauswurf ihres Präsidenten ein Fiasko. Aber dann half ausgerechnet der Mäzen von Konkurrent Stade Nyonnais, Stade Lausanne wurde immer stärker und beherrschte die Promotion League schliesslich souverän. Nyons Mäzen Varnjan Simonov hilft weiter. Die grosse Figur aber ist der Trainer: Unter Andrea Binotto (48), Gymnasiallehrer für Mathematik und Bruder von Ferraris Formel 1-Teamchef Mattia Binotto, stiegen die Lausanner in sieben Jahren dreimal auf. Jede Saison war ein Erfolg. Jetzt scheint die Mannschaft wieder gut verstärkt, ihre Vorbereitungsresultate überzeugten. Und Binotto ist, weil er an der Schule eine Auszeit einlegt, nun gar Profi.