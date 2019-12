Alles, was es brauchte, war dieser Sieg

Sechs Spiele ohne Sieg, fünf Niederlagen und ein Unentschieden, liegen hinter den Winterthurern. Es war ja nicht so, dass sie sich gegen den RTV Basel den Frust und die Verunsicherung von der Seele schiessen konnten. Das schafften sie einzig im ersten Teil der zweiten Halbzeit, als ihnen zehn Treffer in Serie vom 13:12 zum 23:16 gelangen; ansonsten wars ein mühseliger Auftritt, ein erkämpfter und erdauerter Sieg. Aber am Ende war halt doch die Hauptsache geglückt: ein Sieg, der erste Schritt zurück in die Erfolgsspur.

Ein offensiv ordentlicher Start brachte die 5:2-Führung ein, nach 23 Minuten stand es (nach einem 9:9) 13:9. Aber schon bis dahin offenbarten sich erneut Schwächen im Abschluss, und das Defensivverhalten, vor allem in der 5-1-Variante, war nicht sonderlich vertrauenserweckend. Fünf Fehlwürfe in Serie verschafften dem Gegner die Gelegenheit, zurück ins Spiel zu finden. Hätte Goalie Simon Schelling den Wurf von Basil Berger in der Schlusssekunde nicht pariert, wäre es mit einem 13:13 in die Pause gegangen. 15 Sekunden hatte der RTV in jenem letzten Angriff Zeit, es gelang ihm tatsächlich, den Linksaussen freizuspielen.

Der Zwischenspurt

Was folgte, war Pfadis beste Phase und damit die Grundlage zum späteren Sieg. Mitten in der Trefferserie erzielte Linkshänder Aleksandar Radovanovic vier Tore am Stück. Er zeigte, wie es auch gehen könnte: einfach den Ball nehmen und werfen. Radovanovic, vor der Pause noch fehlerhaft, wurde in Halbzeit 2 zur besten Offensivoption Winterthurs. Die 3-2-1-Abwehr, wieder mit Michal Svajlen statt wie vor der Pause mit Adir Cohen im Zentrum, hielt sich besser, und Torhüter Matias Schulz gelangen Paraden. Die Folge: Der RTV erzielte nur noch vier Tore, und nach 45 Minuten stand es 23:16.

Der Match schien doch noch zur Formsache zu werden. Weit gefehlt: Im Angriff ging plötzlich nichts mehr. Aus 14 Anläufen fielen bis zum Schluss nur noch vier Tore. Es gab nun sogar historische Momente, in denen man um einen Heimsieg über den RTV bangen musste. Die Basler holten bedrohlich auf. Und hätten sie 30 Sekunden vor Schluss beim Stand von 26:24 nicht einen Konter versemmelt, wäre es vielleicht noch ganz eng geworden. Letztlich schaukelte Pfadi den Vorsprung über die Zeit. «Wir mussten uns den Sieg am Schluss richtig erkrampfen. Diese zwei Punkte sind sehr wichtig», betonte Pfadi-Trainer Adrian Brüngger.

Die «leeren» Phasen

«Diese freien Chancen, die wir vergaben», sprach Brüngger das eine Manko des Abends an. Das andere: die Schwankungen, die man sich leistete. «Es gab Momente, in denen wir alles hätten klarmachen können. Aber dann leisteten wir uns Phasen, in denen wir wie leer waren.» Die letzten sechs Spiele ohne Sieg seien «offenbar in den Köpfen hängen geblieben», erklärte Brüngger. «Man hat gesehen, dass wir nicht locker waren, dass wir studierten und zweifelten.»

Dem RTV gelang in seinem dritten Gastspiel in der Axa-Arena der beste Auftritt. Vor einem Jahr ging er hier in der Meisterschaft 21:41 unter, und im September war er im Cup-Sechzehntelfinal gar Pfadis NLB-Team unterlegen. «Das war sicher eine unserer besseren Leistungen der Saison», meinte Basels Trainer Christian Meier. «Aber es nützt uns nichts, wenn uns am Schluss alle gratulieren und wir dennoch keinen Punkt holen.»

Denn während Pfadis Negativserie ein Ende fand, geht jene des RTV weiter: Auch das 15. Spiel in der laufenden Meisterschaft konnte er nicht gewinnen; ein Unentschieden bleibt bisher die Ausbeute. Die Winterthurer hatten in den letzten drei NLA-Spielen nur einen Punkt geholt. Mit diesem Sieg verteidigten sie den 2. Platz. Wollen sie auch nach der nächsten Runde, zu der sie am Samstag in Zürich bei GC Amicitia antreten, auf diesem Rang sein, brauchts eine Steigerung.

Pfadi - RTV Basel 27:24 (13:12)

Axa-Arena. – 690 Zuschauer. – SR Keiser/Rottmeier.

Torfolge: 0:1, 3:1, 5:2, 5:4, 5:5, 9:9, 13:9, 13:12; 14:12, 16:14, 20:14, 23:16, 25:19, 25:23, 26:24, 27:24. – Strafen: je 3-mal 2 Minuten.

Pfadi: Schelling (31. Schulz); Ott, Pecoraro (3), Cohen (3/1), Dangers (2), Störchli, Heer (2), Bührer, Radovanovic (7), Bräm (3), Freivogel (2), Svajlen, Jud (5/1). – RTV: Willimann (für 3 Penaltys Wipf); Voskamp, Langhein (1), Berger (1), Butt (1), Ebi, Basler (4), Skusa (4), Buob, Krause (8), Jurjevic (5/2).

Bemerkungen: Pfadi ohne Tynowski, Vernier und Schramm, RTV ohne Stamenov, Attenhofer, Engler, Ahmetasevic und Steiner (alle verletzt). 14. Cohen schiesst Penalty an den Pfosten und trifft im Nachschuss. 25. Wipf hält Penalty von Jud. 54. Cohen schiesst Penalty über das Tor.