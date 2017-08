Bereit für die Abschiedssaison

Diese Saisonvorbereitung wird in Pfadis Geschichte eingehen – als letzte ohne eigene Halle. Denn ab Juni 2018 soll, sofern der Bau weiter so rund läuft, die neue ­Arena im Deutweg für Trainings bezugsbereit sein. «Die Idee ist, dass wir den Aufbau auf die nächste Saison bereits dort machen», freut sich Pfadi-Trainer Adrian Brüngger. «Von da an wird für uns vieles anders sein.»

Vor allem werden die Winterthurer NLA-Handballer dann für Trainings und Heimspiele nicht mehr in diverse Hallen ausweichen müssen. Noch in der be­vorstehenden Saison ist solches nicht zu vermeiden: Je ein Heimspiel findet nicht in der angestammten Eulachhalle, sondern in Uster und in Oberseen statt.

Auf die laufende Vorbereitung hatte die Hallensituation keinen entscheidenden Einfluss: Pfadi scheint gerüstet zu sein. «Wir ­haben deutlich mehr zusammen trainiert», sagt Brüngger. An zwei bis drei Tagen pro Woche standen Teameinheiten am Morgen und Nachmittag auf dem Programm.

Fünf der sechs Testspiele gegen internationale Gegner wurden gewonnen. Das Turnier, inklu­sive Trainingslager, in Doboj (Bosnien) von letzter Woche hat den Zweck bestens erfüllt. «Den Rhythmus von dort wollen wir weiterziehen», betont Brüngger, der seine Mannschaft physisch gut vorbereitet sieht.

Nur ein «Neuer»

Wechsel gabs gegenüber vergangener Saison fast keine. Routinier Oliver Scheuner ging zu den Seen Tigers in die 1. Liga; für ihn rückte Joël Tynowski aus Pfadis NLB-Team nach. Auch am Kreis fiel ein Spieler den Sparmassnahmen zum Opfer: Filip Gavranovic, den man unter normalen Umständen ebenfalls hätte behalten müssen, befindet sich in seiner Heimat Kroatien und wartet auf ein akzeptables Angebot eines Klubs.

Der einzige Neue ist ein Rückkehrer: Nach Abstechern beim HC Suhr Aarau und in Dänemarks zweithöchster Liga tritt Mathias Kasapadis wieder für Pfadi an. Der Kreisläufer hilft der Abwehr in beiden Systemen und ist auch offensiv eine Variante. «Er kennt natürlich vieles hier,er hat sich extrem schnell inte­griert», bemerkt der Trainer.

Die Kontinuität im Team wirkte sich entsprechend positiv auf die Vorbereitung aus. «Wir hatten mehr Zeit für individuelle Ausbildung und kleintaktische Dinge», erklärt Brüngger. «Wir sind eher weiter als vor einem Jahr. Aber wie gut wir wirklich sind, zeigt sich erst, wenn es richtig losgeht. Ich gehe lieber gut vorbereitet in eine Saison, auch wenn dies keine Erfolgsgarantie ist.» Es wird die zehnte ganze ­Saison mit ihm als Trainer sein.

Einige Absenzen

Personell ist die Lage nicht gleich angespannt wie letztes Jahr. Dennoch fehlen einige Spieler. Abwehrspezialist Stefan Freivogel und Rechtsaussen Joël Tynowski wurden an der Wurfschulter operiert. Mit Freivogel ist irgendwann im November zu rechnen, bei Joël Tynowski wirds Januar. Aufbauer Yannick Ott verletzte sich im U21-Nationalteam an der Schulter, und Linksaussen Fabrizio Pecoraro erlitt eine Stauchung am Fuss. Beide, die jetzt zum ersten Mal prioritär zum NLA-Team gehören, dürften heute beim Saisonstart noch fehlen.

Die Nationalspieler und Linkshänder Pascal Vernier und Cédrie Tynowski haben sich von ihren Meniskusoperationen erholt. Aber Rückraumschütze Roman Sidorowicz verspürt seit längerem Probleme mit der Patellasehne. Er wurde gestern nochmals untersucht; zuletzt waren nur Teileinsätze möglich.

Erste Hürde in Basel

Wie bereit die Winterthurer sind, wird sich ein erstes Mal heute Freitag weisen, wenn sie um 20.15 Uhr beim NLA-Ab­steiger RTV Basel zum Cup-Sechzehntelfinal antreten. Verglichen mit letzter Saison gabs, zumal auf den Ausländerpositionen, beim RTV ein paar Wechsel. Schlechter muss die Mannschaft deswegen nicht geworden sein. «Schwierig einzuschätzen, wie stark sie sind», sagt Brüngger über die Basler. «Sie werden uns sicher ärgern wollen. Und grundsätzlich wird es wohl nicht anders werden als sonst in Basel.» Nämlich: unangenehm. Der Rankhof zählt nicht zu Pfadis ­bevorzugten Destinationen. Dies nicht nur wegen der abendlichen Staugefahr bei der Anreise, sondern auch wegen der zähen Begegnungen, die es dort oft gab.

Der RTV ist die erste Hürde auf dem Weg zum angestrebten Cup-Final, der auf den 22. Dezember vorgesehen ist. Das Format mit dem Final-Four-Turnier wurde auf diese Saison hin abgeschafft und die Entscheidung ins «alte» Jahr vorverlegt, damit in die zweite Saisonhälfte weniger überladen wird als bisher.

Vor einem Jahr schalteten die Winterthurer den RTV Basel mit einem 36:22-Heimsieg im Cup-Achtelfinal aus – um dann im Viertelfinal in Zürich an Aussenseiter GC Amicitia zu scheitern. Man mag sich an jenen Match ­erinnern, wenn man heute im Rankhof antritt – um es diesmal besser zu machen.

Die Budgetschere

Trotz allen finanziellen Problemen hält Pfadi weiterhin eine Mannschaft, die in Cup und Meisterschaft um Titel mitspielen kann und diese auch anstrebt. Letzte Saison klappte es (wieder) nicht: Nach dem frühen Cup-Aus setzte es im Playoff-Final eine 0:3-Niederlage gegen die Kadetten Schaffhausen ab. Selbst der Minimalerfolg, ein zweites Final-Heimspiel, blieb den Winterthurern verwehrt.

Bei den sportlichen Zielen gelte es allerdings auch, sagt der Pfadi-Trainer, «die Rahmenbedingungen im Auge zu behalten. Die Budgetschere hat sich weiter geöffnet.» Während die Kadetten, wie Brüngger erwähnt, «nochmals draufgelegt» und ihr Kader (um weitere Ausländer) verstärkt haben, «gehen unsere Budgetzahlen auf jene Seite, die man als Trainer nicht gerne hat», betont er. «Klar ist ja, dass die ­Kadetten in der Schweiz über allem liegen. Es wird für uns nicht einfacher, als es eh schon war. Aber das alles ändert nichts dar­an, dass wir antreten, um zu gewinnen.» (Der Landbote)