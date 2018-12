Das Derby wird zum Spitzenspiel

Im April 2017 geschah es, dass Pfa­di in der «ewigen» Punkterangliste der Nationalliga A St. Ot­­mar vom 1. Platz stiess. Die neue Hierarchie war eine Bestätigung für die letzten Jahre. Denn seit 2009 waren die Winterthurer am Ende der Meisterschaft stets besser klassiert als die St. Galler. Mit einer Ausnahme: 2015 setzte sich St. Otmar in den Playoff-Halbfinals 3:2 gegen Pfadi durch. Ansonsten aber reihten sich die St. Galler stets im Mittelfeld ein; die letzten zwei Saisons bestritten sie gar die Abstiegsrunde.

Jetzt ist vieles anders. Mit Pfadi und den Kadetten bilden sie das aktu­elle Toptrio; sie liegen einen Punkt hinter Co-Leader Win­ter­thur. «Schön, dass Pfadi gegen St. Otmar wieder mal ein Spitzenspiel ist», freut sich Pfadi-Trainer Adrian Brüngger aufs Derby in der Axa-Arena.

Die St. Galler sind gefestigter als in den Jahren zuvor. «Sie haben sich gut verstärkt», erwähnt Brüng­ger. Aurel Bringolf, wieder Nationaltorhüter, vervollständigt in St. Gallen seine Ostschweizer Tournee via Winterthur, Schaffhausen und Gossau. Er ist ebenso ein Gewinn wie der routinierte Spielmacher Andrija Pendic, wie der robuste Abwehrfachmann Fré­dé­ric Wüstner und vor allem wie Spieler-Trainer Bo Spellerberg, der Altmeister aus Dänemark.

«Spellerberg trifft viele gute Ent­scheidungen, er spielt den rich­tigen Pass im richtigen Moment», lobt Brüngger den 39-jährigen Europameister von 2008 und 2012. St. Otmar ist defensiv – endlich – besser geworden sowie vorne «dank Spellerberg und Pendic spielerisch viel stärker», sagt Brüngger. Auch sei auf Linkshänder Igor Milovic zu achten. Und: Häufig greift St. Otmar mit einem zusätzlichen Feldspieler an. All das werde «unserer Verteidigung viel Arbeit verschaffen», erklärt Brüngger. Pfadis Abwehrformation ist noch nicht eingespielt sowie­ geschwächt durch die Verletzungen der Spezialisten Michal Svajlen und Stefan Freivogel.

Drei Rückkehrer

Personell gibts aber auch Lichtblicke. Spielmacher Kevin Jud, der die letzten zwei Partien wegen einer Knöchelverletzung fehlte, ist zurück. Ebenso Links­aus­sen Fabrizio Pecoraro nach überstandener Schulterblessur. Drittens steht Lukas Heer vor dem Come­back. Der 20-jährige Aufbauer hatte sich im März im 3:0 gewonnenen Playoff-Viertelfinal gegen St. Otmar an der Schulter verletzt. Er könnte heute in der Abwehr zur Option werden.

Das denkwürdige «Hinspiel» in St. Gallen gewann Pfadi dank zwei Toren in den letzten 16 Sekunden 30:29. Gleich dramatisch muss es heute nicht werden, aber offen ist dieses Derby sicher. (Der Landbote)