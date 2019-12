Das Kader für den Yellow Cup steht

Die Nationalmannschaft setzt sich aus neun Ausland-Handballern und zehn NLA-Spielern zusammen. Mit den verletzten Cédrie Tynowski und Pascal Vernier (beide von Pfadi) sowie Ron Delhees von Wacker Thun fehlen gleich drei Linkshänder. Hinzu kommt, dass Aufbau-Linkshänder Nicolas Raemy in der laufenden Saison wegen einer Fussverletzung noch kein Spiel bestritten hat. Torhüter Leonard Grazioli vom HSC Suhr Aarau erhielt zum ersten Mal ein Aufgebot.

Durch die Ausfälle von Tynowski und Vernier sowie die Bundesliga-Abgänge von Marvin Lier und Roman Sidorowicz ist von Pfadi einzig noch Abwehrspezialist Michal Svajlen mit dabei.

«Eine gute Mischung»

«Wir werden mit einer guten Mischung aus Auslandsprofis, in der Schweiz tätigen Stammspielern und Talenten in die Kampagne starten», sagt der Nationaltrainer, der Dinharder Michael Suter. «In der Vorbereitung wird es darum gehen, in kurzer Zeit und mit Hilfe der wichtigen Spiele am Yellow Cup auf internationales Wettkampfniveau zu kommen und die Kräfte gut einzuteilen.»

Die Nationalmannschaft absolviert vom 27. bis 29. Dezember einen Trainingslehrgang in Schaffhausen. Allerdings fehlen dort die Bundesligaspieler, die zwischen Weihnacht und Neujahr mit ihren Vereinen im Einsatz stehen. Das komplette Team trifft sich am 1. Januar am Nachmittag in Winterthur.

Die Schweiz trifft am Yellow Cup in der Winterthurer Axa Arena vom 3. bis 5. Januar auf die Ukraine, Tunesien und die Niederlande. Suter wird das Kader danach im Hinblick auf die EM auf 17 Spieler reduzieren.

Am 8. Januar reist das Nationalteam nach Göteborg. Dort steht am 10. Januar das EM-Startspiel gegen Co-Gastgeber Schweden auf dem Programm. Die weiteren Spiele der Vorrunde bestreitet die Schweiz am 12. Januar (gegen Polen) und am 14. Januar (gegen Slowenien).

Experte Manuel Liniger

2002, 2004 und 2006 trat Manuel Liniger an Europameisterschaften an. Bis zu seinem Rücktritt im Frühsommer 2018 scheiterte das Nationalteam bei allen weiteren Anläufen auf ein grosses Turnier. Nun wird der Winterthurer, der seit kurzem beim Erstligisten Frauenfeld spielt, an der EM 2020 doch dabei sein: Als Experte des Schweizer Fernsehens.

Schweizer Aufgebot für den Yellow Cup vom 3. bis 5. Januar

Torhüter: Nikola Portner (Montpellier/FRA, 85/8), Aurel Bringolf (St. Otmar St. Gallen, 63 Länderspiele/2 Tore), Leonard Grazioli (HSC Suhr Aarau/TV Birsfelden, 0/0).

Feldspieler: Maximilian Gerbl (Kadetten Schaffhausen, 28/58), Dimitrij Küttel (Kadetten, 54/120), Marvin Lier (Flensburg-Handewitt/GER, 58/128), Luka Marosa (Kadetten, 42/100), Lucas Meister (GWD Minden/GER, 44/117), Alen Milosevic (DHfK Leipzig/GER, 43/80), Philip Novak (Kadetten, 9/1), Nicolas Raemy (Wacker Thun, 59/177), Samuel Röthlisberger (TVB Stuttgart/GER, 40/11), Lenny Rubin (HSG Wetzlar/GER, 31/105), Jonas Schelker (Kadetten, 10/15), Andy Schmid (Rhein-Neckar Löwen/GER, 177/843), Roman Sidorowicz (MT Melsungen/GER, 56/129), Michal Svajlen Michal (Pfadi Winterthur, 81/104), Nik Tominec (Kadetten, 8/8), Lukas Von Deschwanden (Chambéry Savoie/FRA, 55/177).