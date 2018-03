Das Playoff-Duell der alten Rivalen

Was ist eine leichte Aufgabe, was ein schwierige? Wacker Thun konnte sich für den Playoff-Viertelfinal ruhigen Gewissens auf Gossau freuen. Dann lag der verdiente Sieger der Finalrunde beim Start der Serie zu Hause gegen den Klub, der es gerade noch ins Playoff geschafft hatte, bei Halbzeit 11:12 in Rückstand – ehe er die Sache doch zu seinen Gunsten wendete und 27:21 siegte. Niederlagen der Kadetten Schaffhausen, des Serienmeisters, gegen den HSC Suhr Aarau waren bisher so selten wie Flachlandschnee im Mai. Doch die Aargauer sind hartnäckiger, als der 21:27-Starttaucher gestern aussagt. Sie scheiterten an Schaffhausens Abwehr und Torhüter Simon Kindle.

Die Winterthurer, die Nummer 2 der Regular Season, bekommen es mit der Nummer 7 zu tun. Mit St. Otmar St. Gallen, das in die Abstiegsrunde musste und dann wenigstens doch der Beste des Restes wurde. Aber die Klassierungen sprechen nur die halbe Wahrheit. Oder anders gesagt: St. Otmar ist keine leichte Aufgabe.

So sieht es auch der Trainer der Winterthurer. Er habe vernommen, sagt Adrian Brüngger, dass «es sich ein paar Leute im Umfeld einfach vorstellen» würden, gegen die St. Galler eine Runde weiter zu kommen. «Vielleicht verleiten unsere Resultate der letzten Wochen dazu, sich blenden zu lassen», erklärt Brüngger.

Die Rückkehrer

In der Finalrunde hat Pfadi sieben von zehn Spielen gewonnen (und darunter die Kadetten zweimal bezwungen) und sich von Platz 3 auf 2 verbessert, obschon bis zu acht Spieler verletzt gefehlt haben. Das verbliebene Kader lieferte bemerkenswerte Leistungen ab. Und da sich fürs Playoff ein paar Comebacks abzeichnen, kann man verständlicherweise zum Schluss kommen, es werde noch besser. «Wir haben nochimmer Absenzen», relativiert Brüngger, «und den Rückkehrern fehlt der Matchrhythmus.»

Der Trainer rechnet damit, dass im Verlauf dieser Viertelfinalserie – ausser Pascal Vernier und Cédrie Tynowski – alle bisher verletzten Spieler wieder einsatzfähig werden. «Welche wann zurückkehren, wird man dann sehen», hält sich Brüngger in dieser Beziehung bedeckt. Anhand der Personallage kommt Pfadi gewiss entgegen, dass diese Playoff-Serie – wegen einer Nationalteampause – seltsamerweise mittendrin unterbrochen wird. Zwischen Spiel 2 und 3 wird die Best-of-5-Serie für zwei Wochen unterbrochen . . . Da bleibt immerhin mehr Zeit für Comebacks.

Die Verfassung von Pfadis Kader ist der eine Grund, sich nicht zu sicher wähnen zu dürfen. Der Gegner ist der zweite. Denn St. Otmar stellt eine Nummer 7 dar, in der Potenzial steckt. Der tschechische Spielmacher Ondrej Zdrahala ist immerhin der Topskorer der EM 2018, auch Linkshänder Igor Milovic gilt es stets zu beachten. «St. Otmar ist kein Klub für die Abstiegsrunde», stellt Brüngger fest.

1:1 in der Saisonbilanz

Wie gut die St. Galler im Vergleich mit den Topteams sind, lässt sich nicht richtig beurteilen. Da die Meisterschaft mittendrin zweigeteilt wurde (und neuerdings auch die Top 2 des hinteren Teils ins Playoff dürfen), fehlen aktuelle Direktvergleiche.

Für die St. Galler ist das Playoff die grosse Chance, eine missratene Saison noch zu retten. Im Schweizer Cup schieden sie bereits im Sechzehntelfinal (zu Hause und deutlich gegen den BSV Bern) aus. Ihre Abstiegsrunde verlief mit je vier Siegen und Unentschieden sowie zwei Niederlagen ebenso mässig wie die Hauptrunde. Dort mussten sie bis in die siebte Runde auf den ersten Saisonsieg warten, ehe Pfadi nach St. Gallen kam und mit einem Gegentor in der Schlusssekunde 26:27 unterlag. Das «Rückspiel» in Winterthur verlief ebenfalls eng, Pfadi siegte 24:22.

Die Saisonbilanz also steht bei 1:1. Die letzte Playoff-Begegnung endete 2015 mit einem 3:2-Sieg St. Otmars. Pfadi hatte die Finalrunde auf dem 1. Platz beendet, die St. Galler waren nur Vierte. Nach einem eindrücklichen 28:16-Startsieg in der Halbfinalserie bewältigte Pfadi ein aufreibendes Cup-Wochenende in Olten, holte sich dort in zwei intensiven Spielen den Pokal – und bestritt dann, ausgelaugt und personell geschwächt, die Playoff-Fortsetzung.

Wieder Cupsieger und Favorit

Diesmal trifft Pfadi wieder als Cupsieger im Playoff auf St. Otmar und wieder als Favorit. Und es stehen sich jene beiden Mannschaften gegenüber, die in der «ewigen Klubrangliste» des Schweizerischen Handballverbandes die Spitzenplätze belegen. Pfadi führt mit 1587 Punkten vor St. Otmar (1566). «Ich habe das Gefühl, es wird eine recht enge Geschichte», meint Brüngger zum bevorstehenden Duell der alten Rivalen. «Wir werden wie immer voll auf unsere Karten setzen: Die Physis ausspielen, gut verteidigen, schnell angreifen und den Rhythmus hoch halten», wie der Trainer aufzählt. Wenn sie dies, ihre bekannten Fähigkeiten, ausspielen können, dann werden es die Winterthurer in den Halbfinal schaffen. (Der Landbote)