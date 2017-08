Das erwartet zähe Stück Arbeit

Es war der übliche Handballabend in Basel. Auf jeden Fall aus Sicht jener Winterthurer Handballmannschaft, die in der Nationalliga A antritt. Pfadi traf einmal mehr auf unangenehme Gegenwehr und machte sich auch wieder selbst das Leben schwer – um sich dann doch noch durchzusetzen. Auswärtsspiele beim RTV Basel waren auch schon verloren gegangen. Gestern konnte dies vermieden werden. Und das war insgesamt das Beste aus dieser zähen Begegnung, welche die ­Pfader erst in den letzten fünf ­Minuten endgültig auf ihre Seite lenkten.

22:20 stand es da für die Gäste. Captain Marcel Hess hätte um zwei Tore erhöhen können, wäre er nicht alleine an Torhüter David Pfister gescheitert. Doch Folgen hatte dies keine. Denn auf der Gegenseite prallten die Basler an der ordentlichen Pfadi-Verteidigung und an Goalie Matias Schulz ab. Das war entscheidend. Pfadi erhöhte auf 24:20 und liess sich den Cup-Achtelfinal nicht mehr nehmen.

Die Winterthurer hatten, was natürlich nicht überraschte, in der Endphase mehr physische Präsenz und mehr Alternativen. Da trafen nun auch die Aufbauer Filip Maros und Jonas Langer­huus, die zuvor 54 Minuten lang ohne Torerfolg geblieben waren.

Lange nie entscheidend weg

Insgesamt hat Pfadi vor allem ­offensiv noch Steigerungspotenzial. Das zeichnete sich schon früh ab, als aus den ersten 15 Angriffen nur sieben Tore resultierten. Nach dem 7:7 durch den ersten Treffer des soliden Rück­kehrers Mathias Kasapidis steigerten die Winterthurer ihrer Kadenz kurzzeitig: Bis zur Pause brauchten sie nur noch elf Anläufe für die gleiche Anzahl Treffer. 14:12 lagen sie zur Halbzeit vorne. Ein erster Schritt war getan. Der zweite zur Entscheidung liess allerdings zu lange auf sich warten.

«Wir konnten uns nie in Sicherheit wiegen», bemerkte Trainer Adrian Brüngger. «Wir haben es nie geschafft, auf fünf oder sechs Tore davonzuziehen.» Nach einem 18:14 liessen die Winterthurer den RTV mit dem 19:18 wieder ins Spiel zurückbringen. «Richtig zittern mussten wir zwar nie», ergänzte Brüngger. Aber richtig sicher konnte sich sein Team der Sache auch nicht sein. Es blieb bis zum 21:20 eng.

Aufstiegsanwärter

Die Basler gaben einen respektablen Gegner ab. Nach dem selbst verschuldeten Abstieg in die Nationalliga B müssten sie einer der ersten Anwärter auf den Sprung zurück nach oben sein. «Sie sind eher besser als letzte Saison», war Brünggers erster Eindruck.

An spielerischem Wert gewonnen hat der RTV durch den kroatischen Spielmacher Tibor Jurjevic, der seine Mitleute in Position bringt und selbst torgefährlich ist. Für seine sieben Treffer brauchte er nur acht Versuche. Der einzige Fehlwurf unterlief ihm allerdings einzig in jener Schlussphase, in der Pfadi entscheidend davonziehen konnte. Mit an Bord sind weiterhin die Altmeister Igor Stamenov (38) und Rares Jurca (34), die gestern neben je zwei Treffern die verhältnismässig meisten Ballverluste beisteuerten.

Technische Fehler

Auch nicht alle Quoten der Winterthurer waren berauschend. Hess hatte nicht immer Wurfglück, verursachte in seiner unnachahmlichen Art aber auch einige torgefährliche Aktionen. Im Aufbau brachten Kevin Jud – der im Abschluss mit fünf Toren fehlerfrei blieb – und Pascal Vernier die meiste Wirkung. Ante Kuduz sorgte für Druck und zwei Tore, aber auch für sechs Ballverluste. Bester Skorer war Linksaussen Marvin Lier mit sieben Toren; sein Ausrutscher war der verworfene Penalty beim umstrittenen Stand von 20:19. Pech hatte Rechtsaussen Cédrie Tynowski, der sich in der drittletzten Minute auf einen freien Ball am Boden stürzte und mit einer Rippenverletzung vom Feld musste.

Gewiss häufiger als letzte Saison wurde über die Aussenpositionen gespielt. Die Offensive scheint an Varianten gewonnen zu haben. Doch richtig sattelfest spielte sie gestern noch nicht. Zehn technische Fehler sind zu viel. Diese geschahen, erklärte Brüngger, «weil wir nicht immer sauber spielten».

Im Endeffekt erreichte Pfadi das, was geschafft werden musste: den Vorstoss in die nächste Cuprunde. Von einer Schmach wie letzten Dezember im Viertelfinal bei GC Amicitia Zürich verschonten sich die Winterthurer. Sie spielten diesmal ihren Part, trotz aller Zwischentiefs, erfolgreich zu Ende. (Der Landbote)