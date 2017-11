Das war einfach zu wenig gut

Die Ausgangslage, die sich die Winterthurer vor einer Woche mit dem 29:29 in Schweden geschaffen hatten, war verlockend. Die Gelegenheit lag bereit, sich zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren für die Gruppenphase des zweithöchsten Europacups zu qualifizieren. Hätte Pfadi das geschafft, hätte man sich durchaus «international erfolgreichster Schweizer Handballklub der letzten Jahre» nennen dürfen.

Aber dann liefs komplett daneben. An was lags nicht? Nicht am Publikum, das in der mit 600 Leuten ausverkauften Obersee-Halle für eine schönere Stimmung sorgte als in der Kühlbox namens Eulachhalle. Nicht an den Schiedsrichtern aus Bulgarien, die korrekt ihre Linie hatten. Nicht an der kämpferischen Leistung. Auch nicht an der Verteidigung und an Torhüter Arunas Vaskevicius mit seinen 15 Paraden.

Sondern: Es lag einzig undallein an der Offensive. Die war schlicht zu wenig gut, um die Schweden zu überwinden, die in der Abwehr ihre «Doppelmeter» zentral postierten und die Gegner auflaufen liessen. Ein knappes Dutzend Würfe wurde geblockt.

«Wurden nicht überrascht»

Die Geschichte des Spiels ist eigentlich schnell erzählt. Es begann mit Kevin Juds 1:0. Es ging weiter mit acht Ballverlustenund dem folgerichtigen 1:6-Rückstand. Pfadi fing sich offensiv auf, verkürzte auf 9:10, um die anschliessende (teils doppelte) Überzahl bis zur Pause nicht zu nutzen. Bei Minute 38 bestand mit dem 12:14 immer noch Hoffnung. Kaum mehr aber nach dem 12:18. Ein kurzes Aufflackern beim 16:19 fünf Minuten vor Schluss verstrich umgehend.

Lugi Lund durfte sich seiner zweiten Gruppenphase nach 2013/14, als man später sogar in die Viertelfinals vorstiess, früh sicher sein. Zugleich bestätigte sich die Auswärtsstärke des Teams, in dem gestern fünf Teenager aus der, gemäss Trainer Tomas Axnér, «phänomenalen Jugendabteilung» standen: In der laufenden Saison war in fremder Halle erst ein Spiel verloren gegangen.

«Wir haben wirklich gut verteidigt», bemerkte Axnér. «Wir haben das Hinspiel genau analysiert und sind defensiv nun enger und kompakter gestanden.» Die Winterthurer hätten vor einer Woche «besser gespielt als jetzt», verglich Axnér. «Sie haben stereotypisch angegriffen, mit immer den gleichen Bewegungen. Wir wurden nicht überrascht.»

Pfadis Hilflosigkeit war eklatant. Immer wieder ein Querpass zu viel, kaum Ideen, ein generell ungenügendes Überzahlspiel und auch beim Angreifen mit einem zusätzlichen Feldspieler ohne sichtbare Effizienz. Einmal entstand die groteske Situation, dass unter Zeitdruck als letzte Option der rechte Flügel freigespielt wurde – wo mit Joël Bräm ein Rechtshänder stand . . . Der Rückraum enttäuschte, das betraf sämtliche Spieler. Kurze Exploits von Ante Kuduz vor sowie von Roman Sidorowicz nach der Pause ebneten jene Spielstände von 9:10 und 12:14. Aber bald wieder wars fertig mit der Torgefährlichkeit. «Wir waren zögerlich, passiv und zu wenig überzeugend. Wir spielten immer zu nahe an ihrer Deckung – das war das Hauptproblem», kritisierte Brüngger. «Wir haben uns nicht getraut, Würfe aus der Distanz zu nehmen.»

Man mag mit diversen Pfostenschüssen, die nicht in die eigenen Hände zurückprallten, auch kein Wettkampfglück gehabt haben. Aber das passte zur gesamten Vorstellung gestern. «Wir haben den Tritt nie gefunden», ärgerte sich Brüngger. Lund wäre gestern zu packen gewesen, zeigte offensiv gleichsam Schwächen. Doch diese blieben ungestraft. Die Schweden hatten im Hinspiel eine Viertelstunde vor Schluss mit sechs Toren geführt und sie siegten gestern ungefährdet. Deshalb auch anerkannte Brüngger: «Alles in allem haben sie es mehr verdient als wir. Es tut weh, dass wir das nicht gepackt haben. Es wäre möglich gewesen.»

Kann, aber darf nicht

So also findet zum zweiten Mal nacheinander im Frühjahr eine Gruppenphase des EHF-Cups ohne Pfadi statt. Letzte Saison war man gegen Frisch Auf Göppingen, den Titelverteidiger, nach zwei beachtlichen Auftritten gescheitert. Diesmal kam das Aus gegen eine Mannschaft, die – zumal verglichen mit anderen – als schlagbar gegolten hatte. Lund gab den erwartet starken Gegner ab, schnell und bezüglich Körperlänge überlegen. An diesem aktuellen Fünften der schwedischen Meisterschaft kann Pfadi scheitern. Muss es aber nicht. Beziehungsweise darf es nicht nach dieser schönen Ausgangslage.

Damit ist Wacker Thun die einzige Schweizer Mannschaft, die im Europacup verbleibt. Den Thunern genügte eine 21:23-Niederlage bei Österreichs Meister HC Hard, um sich dank der höheren Zahl Auswärtstore für die EHF-Cup-Gruppenphase zu qualifizieren. Zuvor hatte diese Stufe erst ein Schweizer Klub erlangt: Pfadi vor zwei und drei Jahren.

Die Winterthurer verpassten gestern eines ihrer Saisonziele. Ein zweites könnte immerhin noch vor Weihnachten erreicht werden: der Cupsieg. (Der Landbote)