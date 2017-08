Der Captain geht auf Abschiedstour

Am Mittwoch steigt Pfadi Winterthur beim HSC Suhr Aarau in die Meisterschaft. Gegen jenen Nachfolgeklub des TV Suhr, bei dem Marcel Hess einst im zarten Alter von 16 seine Laufbahn in der Nationalliga A begann.

503 NLA-Partien hat er seither gespielt. So viele wie kein Anderer. Torhüter Antoine Ebinger (454) und Aufbauer Urs Schärer (449), inzwischen Sportchef der Seen Tigers und Zweitliga-Spieler bei Yellow, folgen hinter ihm. Von den noch aktiven NLA-Handballern kommt ihm Daniel Fellmann (343), sein alter Kumpane aus Amicitia-Zeiten, am nächsten.

1999 und 2000 wurde Marcel Hess mit dem TV Suhr Schweizer Meister, 2008 und 2009 kamen zwei Meistertitel mit Amicitia Zürich dazu. Im Mai 2010 verlor er mit den Zürchern den Cup-Final gegen Pfadi; zu jenem Zeitpunkt stand sein bevorstehender Transfer nach Winterthur bereits fest. Fünf Jahre später durfte er als Pfadi-Captain die Cup-Trophäe in die Höhe stemmen. In jener Saison auch wurde er – längst überfällig – zum Wertvollsten Spieler der NLA gewählt. Für die Schweiz bestritt er 112 Länderspiele.

Nie unter dem Maximum

Nun tritt der Linksaussen, Kreisläufer und Abwehrfachmann, 34-jährig, zu seiner achten Saison mit Pfadi an. Sie wird zur Abschiedstour. «Ich bin dankbar für diese Zeit und hoffe, dass wir nochmals etwas reissen können», bemerkt er und ergänzt: «Es ist noch nicht ganz vollendet.» Ein Titel bleibt das Ziel.

«Wenn es optimal läuft, ist etwas zu holen. Aber nur dann. Das muss man sich bewusst sein», erklärt Hess. «Und dazu braucht es von allen hundert Prozent. Wacker Thun hat immer wieder über seinem eigentlichen Limit gespielt. Das müssen wir auch heran bringen.»

Unter dem Maximum ist Hess selbst eigentlich nie gelaufen. Er kämpfte sich auch in der letzten Saison durch, obschon er konstant angeschlagen war. Richtig anmerken liess er sich dies nicht. Eine Fussverletzung hat er «die ganze Saison mitgeschleppt». Im Januar kam eine Adduktorenverletzung hinzu. «Jetzt ist alles gut, ich kann wieder schmerzfrei trainieren», sagt er. «Ich will nochmals eine Topsaison hinlegen, damit dann alle sagen: ‹Es ist schade, dass du aufhörst.›»

Ein paar weitere Jahre hätte er sicher spielen können, das weiss auch Hess. «Aber in meinem Alter wird das Verletzungsrisiko auch immer grösser. Das wollte ich nicht ausreizen.» Ein anderer Grund für den angekündigten Rücktritt: Im September 2018 beginnt er, berufsbegleitend, eine 3-jährige Technikerschule. In all den Pfadi-Jahren arbeitete er in Aarau zu 70 Prozent als Kunststoff-Technologie. Auch in dieser Beziehung hat sich Hess nichts geschenkt.

Leitfigur geht

Den Entscheid hat er für sich schon vor einem Jahr gefällt. Am Ende der vergangenen Saison, die mit der 0:3-Niederlage im Playoff-Final gegen die Kadetten Schaffhausen ausging, teilte er es dem Klub mit. Gestern nun wurde der Rücktritt auch offiziell. «Ich wollte selber bestimmen, wann ich aufhören soll», betont Hess. «Und ich möchte im Job weiterkommen. Mit nur 70 Prozent ist das halt schwierig.» Ab Sommer 2018 wird er nicht mehr Handball spielen. «Ausser es kommt ein Angebot des FC Barcelona...», wie er lächelnd ergänzt.

Pfadi verliert seine Leitfigur, einer, der vorbildlich kämpft und sich für nichts zu schade war. Trainer Adrian Brüngger bedauert den Abgang. «Er will aufhören, solange er noch voll im Saft ist. Alles andere hätte nicht zu seinem Ehrgeiz gepasst.» Die frühe Ankündigung verschafft den Winterthurern genügend Zeit für eine Nachfolgeregelung. «Keine leichte Aufgabe», bemerkt Brüngger. Denn eigentlich gibts nur einen Marcel Hess. (landbote.ch)