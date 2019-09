Der deutsche Meister holt sich Marvin Lier

«Nie hätte ich mir erträumen lassen», sagt Marvin Lier, «dass einmal ein solcher Club auf meinen Namen kommt.» Die Spielgemeinschaft Flensburg-Handewitt nahm den 27-jährigen Linksaussen aus Winterthur nicht nur auf ihre Liste, sondern gleich auch unter Vertrag.

Wie schon beim Abgang von Pfadis Rückraumschütze Roman Sidorowicz, der Anfang Dezember zum Bundesligisten Melsungen gestossen war, ging alles ziemlich schnell. Am vergangenen Montagnachmittag gab der deutsche Meister von 2004, 2018 und 2019 und Champions-League-Sieger von 2014 bekannt, dass sein Linksaussen Hampus Wanne «mehrere Monate» ausfallen werde. Der 25-jährige Schwede, der seit 2013 für den Club aus Schleswig-Holstein spielt, musste sich wegen einer chronischen Verletzung am linken Fersenbein operieren lassen. Der andere Linksaussen im Team ist Magnus Jöndal; der 31-Jährige gewann 2017 und 2019 mit Norwegen WM-Silber und stand 2019 im All-Star-Team der WM.

«Wahrscheinlich», bemerkt Pfadi-Trainer Adrian Brüngger, «haben sich am letzten Montag etwa 100 Spieler angeboten», um Wanne mindestens temporär zu ersetzen. Zu ihnen gehörte auch Lier, der 2012 vom TV Endingen nach Winterthur kam und bei Pfadi bis Frühjahr 2021 unter Vertrag ist. «Mein Agent hatte mich gefragt, ob er mich bei Flensburg ins Spiel bringen könne», erzählt er. «Dann nahm das Ganze seinen Lauf.»

Er kann sich zeigen

Am Dienstag gabs den ersten Kontakt mit der SG. Es folgten Gespräche mit der Vereinsführung und Trainer Maik Machulla und es wurde abgeklärt, ob er für die Champions League spielberechtigt ist. Ausserdem hätten die Verantwortlichen des Clubs «mit vielen Leuten aus der Nationalmannschaft telefoniert», sagt Lier und ergänzt lächelnd: «Wahrscheinlich haben sie nicht viel Schlechtes über mich gehört… Und so ist dann alles zustande gekommen. Zum Glück haben sich auch die beiden Vereine schnell geeinigt.»

Herausgekommen ist ein bis Ende Jahr befristeter Leihvertrag. Im Januar wird Lier mit der Schweiz an der EM antreten. «Angedacht ist, dass ich anschliessend zu Pfadi zurückkehre.» Vielleicht auch nicht. Denn es bleibt ungewiss, wie lange Wanne effektiv verletzt fehlt. Zweitens: «Ich kann mich in der Bundesliga zeigen», erklärt Lier. Er könnte die SG Flensburg-Handewitt von sich überzeugen oder ein anderer Verein wird auf ihn aufmerksam. Doch solche - sehr wohl denkbaren - Szenarien liegen in der Ferne. Deshalb sagt er: «Ich gehe jetzt mit der Einstellung, dass ich nach drei Monaten wieder zurück komme.»

«Das ist eine Riesensache»

Heute Montag früh flog er nach Hamburg ab, wo er vom neuen Club abgeholt wurde. Auf ihn warteten die üblichen medizinischen Tests. «Ich freue mich wahnsinnig. Das ist ein Riesentraum für mich», sagt er über das bevorstehende Kapitel, das die Bundesliga sowie die Champions League, unter anderem mit Spielen gegen Barcelona und Paris St-Germain, beinhaltet. Wie er sein Studium der Erziehungswissenschaften mit dem Leben als Handballprofi vereinen lässt, werde sich «wie Anderes auch mit der Zeit klären». In der Bundesliga liegt der Titelverteidiger nach sieben Runden auf dem 5. Platz, in der Champions League ist man zwischen Paris und Barcelona Dritter der Achtergruppe. Mit Lier gehören nun Spieler aus sieben Nationen zur Mannschaft.

Diesen Sonntag beim Heimsieg gegen den HC Kriens-Luzern stand Marvin Lier ein letztes Mal für Pfadi im Einsatz. Nur als Penaltyschütze. «Wenn ich mich in diesem Spiel verletzt hätte, wäre alles ins Wasser gefallen», begründet Lier, der sich über den Sieg im Spitzenkampf freute. «Es war mir sehr wichtig, dass wir gewinnen konnten und vor meiner Abreise auf dem 1. Platz stehen. Etwas Schöneres konnte ich mir nicht vorstellen.» Als Linksaussen werden ihn bei Pfadi Joël Bräm und Fabrizio Pecoraro ersetzen; beide haben ihre Qualitäten schon gezeigt.

Er habe gemerkt, dass sich «die Jungs in der Mannschaft für mich freuen», sagt Lier. «Das ist eine Riesensache - nicht nur für mich, sondern auch für Pfadi; ein Riesenkompliment für den Verein, dass einer seiner Spieler zu einem solchen Club wechseln kann.» Der Transfer ist ein weiterer Beleg dafür, dass in Winterthur gut gearbeitet wird.

«Tolle News für den Schweizer Handball und für Pfadi. Das ist Flensburg! Vom Prestige her ist es der bedeutendste Transfer eines Schweizers seit Andy Schmid», betont Adrian Brüngger. Schmid wechselte 2010 aus Dänemark von Bjerringbro-Silkeborg zu den Rhein-Neckar Löwen, mit denen er 2016 und 2017 Meister wurde.

Die Abmachung mit Sidorowicz

Marvin Lier, Topskorer der letzten NLA-Saison und 56-facher Nationalspieler, ist momentan der siebte Schweizer, der in der höchsten deutschen Liga spielt. Zwei weitere Internationale, Nikola Portner und Lukas von Deschwanden, sind in Frankreich engagiert. Nach Manuel Liniger (2005 zu Wilhelmshaven) und Sidorowicz (2018 zu Melsungen) hat er als dritter Schweizer Handballer von Pfadi aus den Sprung in die Bundesliga geschafft.

Am Donnerstag empfängt die SG im deutschen Pokal den TSV Hannover-Burgdorf, den Leader der Bundesliga, am Sonntag folgt in der Meisterschaft das Heimspiel gegen die Füchse Berlin, den Tabellenzweiten. Roman Sidorowicz war im Dezember 2018 bereits drei Tage nach seiner Abreise aus Winterthur für die MT Melsungen angetreten, sein erster Gegner hiess SG Flensburg-Handewitt… In diesem Jahr, bis zum Ablauf von Liers Leihvertrag, werden sich die zwei ehemaligen Pfadi-Teamkollegen in der Bundesliga nicht gegenüberstehen; zum Saisonstart hatte die SG gegen Melsungen gewonnen, die zweite Begegnung folgt erst im März. Auch wenn es tatsächlich zu keinem Treffen der beiden kommen sollte, gilt dies: «Ich habe», bemerkt Lier, «mit Sido abgemacht, dass wir am Ende der Saison unsere Bundesligatenüs tauschen.»