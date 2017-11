Der letzte Schritt zum ersten Ziel

Vor einer Woche in Lund verschafften sich die Winterthurer dank ihrer starken Schlussphase ein Unentschieden und damit eine, wie Trainer Adrian Brüngger sagte, «vernünftige Ausgangslage» fürs morgige Rückspiel der dritten EHF-Cup-Runde. Sechs Tore Rückstand holten sie damals auf.

Aber nicht alles lief gut an jenem Sonntagabend in Schweden. «Wir werden Korrekturen anbringen müssen», erklärt Captain Marcel Hess. Zwölf technische Fehler, auch in Gegenstössen, standen zu Buche und waren wesentlich mitschuldig am klaren Rückstand. «Die haben uns in Schwierigkeiten gebracht. In dieser Beziehung gibts am meisten Luft nach oben», vergleicht Brüngger. Defensiv passte ebenfalls nicht alles, die Aussenspieler erhielten zu viele Abschlüsse.

Auch die Schweden, die eine schöne Reserve fürs Rückspiel vergeben hatten, konnten nicht mit allem zufrieden sein. Man hätte sich mehr Unterstützung von den Torhütern erhofft, liess Trainer Tomas Axner verlauten. «Und wir waren am Ende ein bisschen müde.»

Während Pfadi in der Meisterschaft pausierte, trat Lugi Lund unter der Woche in Karlskrona an und bezwang den Zweitletzten der Liga 33:23 (14:13). Um Kräfte zu schonen, spielte die stärkste Formation erst in der zweiten Halbzeit, die klar gewonnen wurde. Torhüter Josip Cavar hielt da 44 Prozent der Würfe.

Ohnehin tritt Lugi Lund auswärts stärker auf als zu Hause. Das unterstreicht die Statistik der laufenden und der letzten Saison. «Wir spielen auswärts cleverer und geradliniger», bemerkt Axner. «Wir sind mental stärker, lassen uns nicht so schnell aus der Ruhe bringen wie in der eigenen Halle, in der die Erwartungen grösser sind.»

Klar scheint: Am Sonntag ab 15 Uhr steht ein enges Spiel bevor. «Es wird nicht einfacher als in Schweden», sagt Brüngger. «Einfach» ist wegen des Unentschiedens nur die Ausgangslage: «Wir müssen den Match gewinnen… Es gibt nichts zu rechnen, nichts zu verwalten, nichts aufzuholen», betont der Trainer. Und Hess: «Wir müssen so spielen, wie wenn wir das Hinspiel mit minus Zehn verloren hätten: Vollgas geben, das Spiel bestimmen, den Gegner forcieren und müde machen.»

Keine Gedanken an ein Ende

Marcel Hess, der kürzlich 35 wurde, hat schon viele enge Spiele auf diesem Niveau erlebt, derzeit bestreitet er in seine 15. Europacup-Saison. Das Debüt gab er 1999 in der Champions-League-Qualifikation mit dem damaligen Meister TV Suhr und den Siegen über Vardar Skopje. Die persönlichen Europacup-Höhepunkte ereigneten sich in den Jahren 2007 und 2009, als er jeweils in den Halbfinals von EHF-Cup beziehungsweise Cupsieger-Cup mit GC sowie Amicitia Zürich, an den späteren Europacupsiegern, zuerst Magdeburg und dann Valladolid, scheiterte.

Nun könnte es geschehen, dass diesen Sonntag die lange internationale Zeit von Marcel Hess, der am Schluss der Saison zurücktreten wird, endet – falls Pfadi an Lund scheitern sollte. «Daran verschwende ich gar keinen Gedanken», entgegnet der Pfadi-Captain. «Sondern ich denke daran, dass es nächstens weiter geht.» An die Auslosung am Dienstag sowie an die Gruppenphase im Frühjahr, das erste zu erreichende Ziel dieser Saison.

Weil die Eulachhalle wegen der Messe besetzt ist, musste einmal mehr ein Ersatz her. So wird die Dreifach-Turnhalle in Oberseen zum zweiten Mal zur Stätte, in der sich eine Qualifikation für die EHF-Cup-Gruppenphase entscheidet. Vor drei Jahren trat Pfadi mit einem 28:26-Hinspielsieg über Topolcany im Rücken in Oberseen an, um dort die Slowaken 32:25 zu besiegen.

Hess verbrachte das Ende jenes Spiels nicht auf dem Feld; er hatte einen Platzverweis kassiert, der ebenso unberechtigt war wie die Sperre für zwei Spiele. Trotzdem überwiegen natürlich seine guten Erinnerungen an Oberseen. «Das war eine schöne Geschichte damals. Wir wollen sie am Sonntag weiter führen.» Der Lohn wären die dritte Teilnahme an der Gruppenphase innerhalb von vier Saisons sowie die Tatsache, der international erfolgreichste Schweizer Handballklub der letzten Jahre zu sein. (Der Landbote)