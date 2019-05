Die Antwort fiel gebührend aus

Eines steht seit gestern fest: Diese Playoff-Geschichte wird sich nicht wiederholen, in der Pfadi gegen Wacker 1:0 in Führung geht, um die Serie letztlich 1:3 zu verlieren. Seit 2012 war dies in allen drei Begegnungen der beiden Clubs geschehen. In der Playoff-Ausgabe 2019 brachte sich Pfadi wieder 1:0 in Front, ehe Spiel 2 verloren ging und sich ein Replay der leidigen Sache anzubahnen drohte.

Doch diesmal hielten die Winterthurer dagegen. Sie waren am Donnerstag in Thun nach einem erstaunlich flauen Auftritt mit dem 19:26 schwer geschlagen worden und sie hatten gestern vor der Saisonrekord-Kulisse in der Axa-Arena die gebührende Antwort bereit. Das deutete sich schon in den ersten Minuten an. Die Deckung war präsenter, packte wirksamer zu und die Angriffe fielen zwingender, präziser, mit mehr Überzeugung, Bewegung und Tempo aus als drei Tage zuvor.

Jud wie ein MVP

Das schlug sich je länger, je mehr im Resultat nieder, worauf die Pfader mit einer 17:12-Führung in die Pause gingen. Hinter ihnen lag ihre beste Halbzeit dieses Playoffs. Und einer war überragend: Regisseur Kevin Jud hatte bis zu diesem 17:12 neun Tore erzielt, aus zehn Versuchen. Vier Penaltys hatte er bis dahin versenkt und vier Würfe nach schnellen Anspielen. Er trat wie ein MVP, ein wertvollster Spieler, der Liga auf.

Die Winterthurer hatten das Spiel im Griff – um es beinahe noch aus den Händen gleiten zu lassen. Thuns Goalie Flavio Wick, für Halbzeit 2 aufs Feld gekommen, parierte mehrere Würfe der Winterthurer. «Das waren alles Topchancen. Die Angriffe an sich hätten gepasst», bedauerte Pfadi-Trainer Adrian Brüngger.

Aus einem 24:20 wurde deshalb ein 24:24. Wacker war zurück. Was das bedeuten kann, weiss Pfadi schmerzhaft aus eigener Erfahrung. Zu mehr als einem zweiten Unentschieden, dem 25:25, kam es jedoch nicht. Denn vier Winterthurer Treffer in Serie sorgten für die Vorentscheidung. Das Schlüsseltor war das 29:26: Simon Schelling, dem in der Endphase ein paar wichtige Paraden glückten, wehrte einen Wurf von Nicolas Raemy ab, Michal Svajlen schnappte sich den Ball und warf ihn ins leere Thuner Tor zum 29:26. Pfadis Abwehrchef prägte auch eine andere kapitale Defensivszene des Spiels, als er beim Stand von 29:27 dem konternden Thomas Lanz den Ball wegpflückte.

«Ein richtiger Playoff-Fight»

Die Winterthurer setzten sich in einem sehenswerten Match, der ebenso intensiv wie fair verlief, verdient durch. In Rückstand waren sie nie gelegen. «Ein richtiger Playoff-Fight mit Tempo, Kampf, Emotionen und Spannung», bemerkte Adrian Brüngger. «Es war kein einfaches Spiel. Am Schluss haben wir aber wieder die Lösungen gefunden.»

Trotz 28 Gegentreffern bedeutete dieser Sieg auch einen Erfolg der Defensive. Pfadi verteidigte besser, zeigte jene Intensität und Geschlossenheit, die am Donnerstag noch vermisst worden war. Dahinter standen zwei gute Torhüter: Matias Schulz in der ersten Halbzeit und Simon Schelling in der Schlussphase; beide parierten je einen Siebenmeter. Die grössten Probleme hatte die Abwehr bei schnellen Anspielen Wackers, die dem Gegner zu viele Tore einbrachten. Und: «Wir haben lange sehr gut verteidigt», erklärte Brüngger. «Aber am Schluss kassierten wir dann doch häufig irgendetwas, ein Tor unter Zeitspiel oder einen Penalty.» Insgesamt allerdings war das eine Defensivleistung, mit der man grundsätzlich ein Playoff-Spiel gewinnen kann.

Offensiv dominierte Jud, der Ballverteiler und elffache Torschütze. «Er hat Charakter und Mut gezeigt», lobt Brüngger seinen Mittelmann, der drei Tage vorher in Thun keinen guten Abend erwischt hatte. Ebenfalls elf Treffer gelangen Marvin Lier. Neun davon erzielte der Linksaussen in der zweiten Halbzeit. Jud hatte diese Zahl vor der Pause zustande gebracht. Nationalspieler Nicolas Raemy war, einmal mehr, Thuns bester Mann. Der Linkshänder kreierte die gefährlichsten Aktionen seiner Mannschaft.

Der letzte Schritt

«Wir setzen alles daran, dass uns am Donnerstag der dritte Schritt gelingt», blickt Brüngger voraus. In vier Tagen haben die Winterthurer die Chance, eine andere Playoff-Geschichte zu wiederholen: 2003 hatten sie mit einem Sieg in Thun ihren achten von neun Meistertiteln erobert. Diesmal wäre der Lohn immerhin der Playoff-Final gegen die Kadetten Schaffhausen.

Pfadi - Wacker Thun 31:28 (17:12)

Axa-Arena. – 1828 Zuschauer (Saisonrekord). – SR Brunner/Salah. – Torfolge: 1:0, 4:2, 6:4, 7:6, 9:6, 12:10, 14:10, 15:11, 15:12, 17:12; 18:13, 18:16, 20:16, 20:18, 24:20, 24:24, 25:24, 25:25, 27:25, 27:26, 29:26, 29:27, 30:27, 31:28. – Strafen: 3x2 gegen Pfadi, 5x2 inklusive Disqualifikation (Felder) gegen Wacker. – Pfadi: Schulz (39. Schelling); Maros (4), Tynowski (3), Dangers (1), Lier (11/2), Heer, Jud (11/4), Freivogel, Svajlen (1), Schramm. – Wacker: Winkler (31. Wick); Linder (2), Felder (1), Raemy (7), Dähler (1), Suter (1), Lanz (3), Wyttenbach (4/2), Friedli (1), Simon Huwyler, Guignet (3), Manse (4), Stefan Huwyler, Krainer, Sorgen. – Bemerkungen: Pfadi ohne Ott und Vernier, Wacker ohne Delhees und Holm (alle verletzt). 3. Lier schiesst Penalty an die Latte. 30. Schulz hält Penalty von Wittenbach. 35. Wick hält Penalty von Jud. 56. Schelling hält Penalty von Wittenbach.

Playoff-Halbfinal (Best of 5), Stand: 2:1. – Viertes Spiel am Donnerstag in Thun. (landbote.ch)