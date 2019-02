«Die Marke Pfadi muss besser verkauft werden»

Wie Felix Eisen und Ernst Züllig vor 48 Jahren Teamkollegen wurden, ist eine dieser Legenden, die einen Traditionsklub ausmachen. Peter Spälti, der Pfadi jahrzehntelang als Patron dirigiert und zum Serienmeister geformt hatte, habe, wie Eisen erzählt, ihn eines Tages zu sich ins Büro gerufen und befohlen: «Du hast nächste Woche einzig und allein einen Auftrag: Hol diesen Züllig nach Winterthur!»

Dieser Züllig hatte damals, 1971, in Magglingen seine Ausbildung zum Sportlehrer abgeschlossen und hielt sich nun dort im Trainingslager mit der Nationalmannschaft auf. Der Handballer aus Romanshorn, zugleich Schweizer Meister im Weitsprung, war vom Jugoslawen Irislav Dolenec ins Nationalteam aufgeboten worden, ohne zuvor je ein Spiel in der höchsten Liga bestritten zu haben. Züllig befand sich auch auf dem Radar anderer NLA-Vereine, den Grasshoppers und St. Otmar St. Gallen. Er wurde in Bern zur Audienz bei Kurt Furgler gerufen, dem grossen Mann hinter St. Otmar und Bundesrat von 1971 bis 1986. Das Resultat jener Unterredung: «Einer von St. Otmar hat mir mal erzählt», schmunzelt Züllig, «dass ich der erste Mensch gewesen sei, der Kurt Furgler eine Absage erteilt habe.»

Die Argumente aus Winterthur überzeugten offenbar mehr und so fuhr Ernst Züllig im Auto von Felix Eisen von Magglingen nach Hettlingen, wo Peter Spälti wohnte. Die erste Worte des Patrons seien diese gewesen: «Ich bin der Sugus.» Er empfing das Talent vom Bodensee mit dem Pfadi-Namen, das Eis war spätestens jetzt gebrochen.

Star und Gründer

Züllig begann, als Pfadi noch auf dem Betonboden der Reithalle antrat, und spielte, von einem zweijährigen Abstecher zu GC abgesehen, bis 1987 im Verein. Er war der erste Star Pfadis, ein hervorragender Handballer mit gewinnendem Wesen, 176-facher Nationalspieler und Olympia-Achter 1980 in Moskau. Felix Eisen hütete, gewissermassen als Spältis Nachfolger, das Tor von Pfadi, bestritt 13 NLA-Saisons sowie Einsätze im Nationalteam und half im Klub beim Aufbau von Mannschaften mit. 1984 gründete er zusammen mit Max Schenkel die Gönnerorganisation Pro Pfadi, den wichtigsten Geldgeber des Vereins, die Grundlage für spätere Erfolge.

NLA-Team abkoppeln

Nach dem Verkauf seines Optikergeschäftes lebte Eisen zwei Jahrzehnte in Spanien, seit zehn Jahren wohnt er in Neftenbach, Züllig zog 2016 von Winterthur nach Kreuzlingen. Beide waren sich, wie sie sagen, «vom ersten Moment an sympathisch». Weiterhin telefonieren sie, inzwischen 70- und 75-jährig, täglich miteinander. Das Hauptthema in letzter Zeit: Pfadis Schulden. Diesen Donnerstag spielten sie Indoor-Minigolf in Bassersdorf, anschliessend sassen sie in Töss am Tisch, den «Landboten» mit dem Artikel über den vermeintlichen Pfadi-Investor vor sich, und sprachen über ihren Klub, der ihnen nach wie vor am Herzen liegt. «Wunderschön» sei es, sagt Felix Eisen, «wie viele Leute sich für Pfadi engagieren und spenden.» Auch sie, die beiden Exponenten vergangener Tage, haben sich am Crowdfunding auf pfadi4ever.ch beteiligt.

Die 400 000 Franken, die der Klub bis Ende März braucht, um den Spielbetrieb der laufenden Saison fertig zu führen, «bringt man sicher heran», ist Eisen überzeugt. 70 Prozent sind bereits gesammelt. «Aber die Frage ist: Was passiert in der Zukunft?» Für Züllig ist klar: «Sobald die 400 000 Franken da sind, muss man die Nationalliga-A-Mannschaft vom Verein abkoppeln. Das ist das Wichtigste. Es darf nicht passieren, dass der ganze Klub liquidiert wird und die vielen Junioren keinen Spielplatz mehr haben.» Wenn die Finanznot nicht nachhaltig gelöst würde, stehe man in einem Jahr vielleicht wieder am gleichen Ort: «Aber dann würde es nur die erste Mannschaft treffen, alle anderen können weiter spielen. Das wichtigste ist, dass Pfadi als Klub nicht verloren geht.»

«Verrückte Ideen»

Beide denken, dass der Vorstand bisher «sein Möglichstes getan» habe. «Vielleicht war man bei diesem Investor zu gutgläubig. Aber unter Handballern gilt halt das Wort», meint Eisen. Züllig sagt: «Wenn einer kein Geld hat, kann man ihm auch nichts wegnehmen. Möglicherweise zahlt er ja noch, vielleicht 2024.»

In der Lage, in der sich Pfadi jetzt befinde, «muss man offen sein für jegliche Ideen, auch für sehr spezielle», erklärt Eisen. Eine davon wäre diese von Züllig: «Wieso spricht man nicht mal mit Giorgio Behr? Vielleicht könnte man mit den Kadetten Schaffhausen kooperieren.» Wenn er am Stammtisch, zu dem sich (ehemalige) Pfadi-Leute alle zwei Wochen treffen, so etwas Toni Hostettler vorschlagen würde, dann wäre die Antwort des Pfadi-Vizepräsidenten, wie Züllig lachend erwähnt, wohl diese: «Spinnst du eigentlich!» Aber, fährt Züllig weiter, müsse man «auch die verrücktesten Sachen in Betracht ziehen», um den Klub aus der Krise zu führen.

Mehr Mittel generieren

Im Marketing, bei der Sponsorensuche sehen sie klar das grösste Steigerungspotenzial Pfadis. «Das muss viel professioneller werden», betont Eisen, während Züllig zugleich die «unbefriedigende TV-Präsenz von Handball» bemängelt, die es schwieriger macht, Interessenten anzulocken. Seit dem Umzug in die Axa-Arena kamen durchschnittlich knapp 900 Zuschauer zu bisher sieben NLA-Heimspielen in die neue Halle, letztes Jahr waren es 550 gewesen. Die Steigerung ist deutlich, aber noch nicht genug, wie beide meinen: «Es müssten doch zu jedem Match über 1000 Leute kommen. Die Halle ist schön, Handball ist attraktiv, die Mannschaft spielt gut. Die Marke Pfadi muss besser verkauft werden.»

Grundsätzlich wird der Klub lernen müssen, mit den vorhandenen Mitteln so umzugehen, dass sich dieses Frühjahr 2019 nie mehr wiederholt. Deutlich mehr Einnahmen generieren, ist der eine Lösungsansatz. Der andere: Weniger Geld ausgeben. Die zwei Altmeister bevorzugen die erste Variante, denn: «Den Aufwand weiter zu reduzieren, ist nicht möglich. Da würde auch Adi Brüngger nicht mehr mitmachen. Man braucht ein vernünftiges, schlagkräftiges Team, das kämpfen kann. Sonst macht es keinen Sinn», ist Felix Eisen überzeugt. Und Ernst Züllig: «Wenn man bei der Mannschaft zu stark hinunter fährt, bricht alles zusammen.»

Vor Konkurs und Erster

Die beiden Vorfahren, die sich vorgenommen haben, wieder häufiger an Heimspielen aufzutauchen, sind begeistert, wie sich die aktuellen Winterthurer NLA-Handballer präsentieren. «Gegenüber dem Saisonstart fehlen vier Stammspieler und trotzdem liegen sie ganz vorne», betont Züllig. «Sie holen das Optimum aus sich heraus», ergänzt Eisen. «Eigentlich unglaublich, dass man mit einer Mannschaft, die am Rand des Konkurs’ steht, die Meisterschaft anführen kann.»

